DHA YURT BÜLTENİ-16

BAKAN SOYLU ŞEMDİNLİ'DE İFTAR AÇTI

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Yüksekova'dan sonra İran ve Irak'a sınırı olan Şemdinli ilçesine geçerek önce esnaf ziyaretinde bulundu, ardından da Şemdinli Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Bakan Soylu, Şemdinli'de yaptığı konuşmada 21’inci asra iyi başladıklarını, havalimanı sayısını ikiye katladıklarını, her yere şehir hastaneleri kurup, insansız hava araçları yaptıklarını söyledi. Bu neslin çok şey gördüğünü ve geleceğe umutla bakan, çocukların yarına dair hayallerini gerçekleştirdiği bir Türkiye'ye adım adım ilerlediklerini dile getiren Bakan Soylu,"Bugün yurt dışına çıktığımızda ayağı titreyen yöneticilerimiz yok. Londra'da 3 gün boyunca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü, bu milletin asaletini ve medeniyetini orada yakışır şekilde temsil eden cumhurbaşkanı tablosunu görmekten bu ülkenin bir evladı olarak onur, gurur duyduk. Son bir ayda birçok yere gittik. Söylediğimiz her söz, attığımız her adım sahiciydi. Orada mazlumlara, Türkiye'ye nasıl haksızlık yapıldığını anlattım" dedi.