DHA YURT BÜLTENİ-16

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupalı Türklerle Saraybosna'da buluşuyor(2)

TÜRK VE BOSNA BAYRAKLARI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'ya yapacağı ziyaret öncesi, şehirde hazırlıklar son aşamaya geldi. Şehrin tarihi merkezinde Türk ve Bosna-Hersek bayrakları caddeleri süslerken, bazı dükkanlara asılan 'Hoşgeldin Reis' pankartları dikkat çekti. Avrupa'nın dört bir yanından gelenler de kent sokaklarında ellerinde Türk-Bosna Hersek bayraklarıyla dolaştı. SINIR KAPILARINDA YOĞUNLUK ARTTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Saraybosna'da gerçekleşecek Avrupalı Türk Demokratlar Birliği(UETD)nin 6. Olağan Genel Kurul toplantısı nedeniyle çok sayıda Avrupalı Türk, yollara düştü. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden otobüslerle ve kendi özel araçlarıyla bu şehre ulaşmaya çalışan gurbetçilerin sınır kapılarında yoğunlukla karşılaştıkları öğrenildi. İşlemlerin uzun sürdüğünü ileri süren gurbetçiler yaşananlara tepki gösterdi. "HIRVATİSTAN'DA 3 SAATTİR BEKLİYORLAR" İDDİASI

Almanya Duisburg UETD Şube Başkanı Bayram Köylü, yaşananları şu şekilde aktardı:

"Maalesef Bosna-Hersek'in çevresindeki ülkeler buraya gelmek isteyen vatandaşlarımızın gümrük kapılarında yoğunluk yaşadıklarını öğrendik. Sınır kapılarında bir yığılma var. Bizim konuştuğumuz arkadaşlar Çok uzun saatler süren işlemler nedeniyle arkadaşlarımız mağdur oluyor. Vatandaşlarımızın haksız yere mağdur edilmesini kınıyoruz. Avrupa'dan gelenler Hırvatistan tarafından engelleniyor.

Doğu'dan gelenler ise Sırbistan tarafından engelleniyor."

Almanya'dan Saraybosna'ya ulaşan Tuğba Yıldırım ise "Arkadaşlarımız buraya gelmek üzere yola çıktılar ancak şu anda Hırvatistan sınır kapısında yaklaşık 3 saattir bekliyorlar" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Tarihi Başçarşı'dan görüntüler

-Türk ve Bosna bayrakları

-Dükkanlara asılan bayraklar

-'Hoşgeldin reis' pankartı

-Türkiye sloganları gurbetçiler

-Tarihi çarşıdan görüntüler

-Avrupalı Türkler ile röp

-Muhabir anonsu

-Duisburg UETD Şube Başkanı Bayram Köylü ile röp

-Tuğba yıldırım ile röp

-Genel ve detaylar Haber-Kamera: Gurbet GÖKÇE - Enver ALAS - Özgür Deniz KAYA - Can EROK/SARAYBOSNA(Bosna Hersek),(DHA) ========================================================== Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde, T Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü olan Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı. Geçen yıl Haziran ayında sağlık sorunları nedeniyle Keskin T Tipi Cezaevi'ne nakledilen organize Alaattin Çakıcı, dün akşam rahatsızlığı nedeniyle Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık sorunları nedeniyle birçok kez hastanede tedavi gören Çakıcı'nın halen hastanede olduğu öğrenildi. Görüntü Dökümü:

- Çakıcı'nın hastaneye getirilişi (cep telefonu kamerası)

- fotoğraflar