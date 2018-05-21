DHA YURT BÜLTENİ-16

"Bugün Erzurum genelinde Meteoroloji'nin dün yaptığı ihbar uyarınca bir yağış var. Bu mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden bir yağış. Bazı ilçelerimizde su basan evler, yolların trafiğe kapatılmasını gerektiren durumlar olmuştur. Başbakan Yardımcımızla da konuyu görüştük. Afet olan, su basan mekanlarla ilgili afet kapsamında gerekli tüm yardımlar orada yapılacak. Tespit çalışmalarını AFAD Müdürlüğü yürütüyor. Bizim şu andaki amacımız ve faaliyetimiz, trafiğin normal akışını, herhangi bir kaza bela meydana gelmeden vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak. Şu ana kadar gözle görülür bir hasar yok. Bir aracımız çöküntü nedeniyle çukura düşmüş, bazı araçlar sular altında kalmış. Çok şükür ölü veya yaralımız yok. Hafta sonuna kadar Meteoroloji'nin yağış uyarısı var."

Olay yerine gelen Vali Seyfettin Azizoğlu ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan incelemelerde bulundu. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Vali Seyfettin Azizoğlu, şunları söyledi:

Erzurum'da sağanak nedeniyle Çaykara Caddesi'nde meydana gelen göçükte açılan dev çukura düşen 25 EJ 282 plakalı pikap, AFAD ekipleri tarafından vinç yardımıyla uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. Aracın büyük hasar gördüğü belirlendi. Pikapın çıkarılma anını meraklı kalabalık yağan yağmura rağmen anbean izleyip cep telefonu ile görüntüledi. Çukurun genişlemesi nedeniyle çevredeki bina ve iş yerleri tahliye edildi.

Olay, Hürriyet Meydanı'nda bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Caddeden ara sokağa giriş yapan iki kişi, bir iş yerinin önünde asılı Türk bayrağını kopardı. Tam bayrağı yere atacakken güvenlik kameralarını fark edip bayrağı öpmeye başladı. İki kişinin bu hareketini güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti. Öte yandan Çorum’un Alaca iİçesinde yaşayan Alper Kayış isimli genç ise hareket halindeki otomobilin tavanına çıkıp, çıkardığı Türk bayrağını açarak otomobilin tavanında açtığı Türk bayrağıyla metrelerce ayakta ilerledi. ÇORUM’da bir iş yerinin önünde asılı haldeki Türk Bayrağı'nı ipiyle birlikte koparıp indiren iki kişi, güvenlik kameralarını görünce bayrağı öpüp tekrar yerine asmaya çalıştı.

ÇORUM’da bir iş yerinin önünde asılı Türk bayrağını ipiyle birlikte koparıp indiren iki kişi, güvenlik kameralarını görünce bayrağı öpüp tekrar yerine asmaya çalıştı.

Tahliye edilen ev sahipleri Vali Seyfettin Azizoğlu'na daha önce de aynı yerde çökme meydana geldiğini belirterek, bir an önce çözüm bulunmasını istedi.

Olay Hürriyet meydanında bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Caddeden ara sokağa giriş yapan iki kişi, bir iş yerinin önünde asılı Türk Bayrağını kopardı. Tam bayrağı yere atacakken güvenlik kameralarını fark edip bayrağı öpmeye başladı. İki kişinin bu hareketini güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti. Öte yandan Çorum’un Alaca İlçesinde yaşayan Alper Kayış isimli genç ise hareket halindeki otomobilin tavanına çıkıp göğsünden çıkardığı Türk Bayrağını açarak otomobilin tavanında açtığıTürk Bayrağıyla metrelerce ayakta ilerledi.

Merkez Akdeniz ilçesindeki Serbest Bölge'de faaliyet gösteren soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tesisi kapladı. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Rüzgarın ve depo içerisindeki ahşap malzemenin etkisiyle yayılan yangın kontrol altına alınamadı. Onlarca itfaiye aracı ve su tankeri ile yangını söndürmeye çalışan itfaiye erleri, büyük çaba sarfetti. Tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamayan yangın, yan taraftaki bir fabrikaya sıçradı. Gökyüzünü dumanlar kaplarken, yangın, saatler sonra kontrol altına alınabildi.

Çevre depolardaki malzemeler yangın riskine karşı işçiler tarafından forkliftlerle çıkarılarak güvenli bölgelere taşındı. Tesislerdeki yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiyelerden görüntüler

- İtfaiye erleri yangına müdahale ederken

- Alevlerden görüntüler

- Alev ve duman altında kalan depo ve fabrika

- İtfaiye erleri yangını söndürüken

- Depodan görüntüler

- Polis ve itfaiyeden görüntüler

- İşçiler malzemeleri dışarı taşırken

- Forklift malzeme taşırken

- Genel ve detay görüntüler