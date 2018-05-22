DHA YURT BÜLTENİ - 16

Bakan Eroğlu: Cenneti dünyada görmek isteyen Antalya'ya gelsin ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Antalya'da bu yıl 15 milyon turist sayısını yakalama ihtimali olduğunu belirterek, "Cenneti dünyada görmek isteyenler Antalya'ya gelsin" dedi. Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait bazı yatırımların açılışı için Antalya'ya gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, öncesinde Vali Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Antalya sevdalısı olduğu ve Antalya'ya gerçekten çok güzel hizmet yapmak için şevk ve heyecanla çalıştıklarını söyleyen Veysel Eroğlu, bakanlığın tüm genel müdürleriyle birlikte Antalya'ya geldiklerini söyledi. Eroğlu, "Zaten bugün de bakanlığın kapısını kapattık, bütün arkadaşlarım burada. DSİ, Orman, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Meteoroloji genel müdürlerimiz, hepimiz buradayız. Buraya niçin geldik diye sorarsanız; mutlaka heybemiz dolu geliyoruz. Bu sefer de gerçekten çok önemli yatırımlarla geldik. 10 tesisin Manavgat'ta temelini atacağız ve açılışını yapacağız" diye konuştu.

Antalya'da bu yıl 15 milyon turist sayısını yakalama ihtimali olduğunu kaydeden Bakan Eroğlu, "Antalya hakikaten turizm cenneti. Cenneti dünyada görmek isteyenler varsa gelsin Antalya'ya diyelim. 15 milyon turist bekliyoruz. Özellikle Antalya'ya hükümetimiz çok büyük önem veriyor. Antalya hakikaten ülkemizin incisi bir şehir, gurur duyuyoruz. Esasen buraya hükümetimiz o kadar önem veriyor ki, Antalya'ya 39 milyar lira yatırım yapıldı geçen yılın sonuna kadar. Bu yatırımlar arasında özellikle bizim bakanlığımızın yatırımları da çok önemli yer tutuyor. Bizim geçen yılın sonuna kadar 4 milyar 280 milyon liralık bakanlığımızın yaptığı yatırımlar var Antalya'ya" dedi. Kentte 15 bal ormanı kurulduğundan bahseden Eroğlu, "Vatandaşa gelir getirici birtakım ormanlar kuruyoruz. 3 yıl bakımı, masrafları bize ait, geliri 49 yıl vatandaşa ait olmak üzere sertifika veriyoruz. Yani adeta tapusunu veriyoruz. Yer bizden, dikmek bizden, masraflar bizden; toplayıp satması vatandaştan. Sayın Cumhurbaşkanımız başlattı, '5 bin köye, 5 bin gelir getirici orman kuracaksınız' diye talimat vermişti. O talimat üzerine şu ana kadar aşağı yukarı 3 bin 700 civarında köye getirdik. İnşallah 2019 sonuna kadar 5 bin köye gelir getirici orman kuracağız. Fıstık çamından ceviz badem ormanlarına, zeytin ormanı kestane ormanına kadar hepsi var" diye konuştu.

Bakan Eroğlu, Antalya'da 19 baraj, 3 göletin tamamladığını, 10 baraj ve 2 göletin daha yapım aşamasında olduğunu belirterek, bunların da gelecek yıl sonunda tamamlanmış olacağını kaydetti. Bu baraj ve göletlerle 450 bin dekar arazinin sulanabildiğini anlatan Eroğlu, "Peki sulayınca ne oldu? Vatandaş yılda 2-3 defa ürün almaya başladı. Verim arttı, ürün çeşitliliği oldu. Yılda 471 milyon lira, çiftçinin cebine ilave para giriyor her yıl. Antalya hakikaten zirai gelir artışında da rekora imza attı" dedi. Eroğlu, Antalya'da 125 mesire alanı kurulduğunu belirtip, milli parkların önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Tabiat turizmiyle alakalı çok büyük bir potansiyeli var. Yani dünyadaki tabiat turizmi açısından en büyük potansiyel Antalya'da. Master planı hazırlandı. Bunun uygulama eylem planı da hazırlandı. Şimdi inşallah bunları tatbikata sokacağız. Antalya'ya mümkün mertebe doğa, tabiat turizmi için zengin turistleri getirmek. Turizm sektöründe çok önemli bir pay var. Temayül bu istikamette ilerliyor. Bu fırsatı kaçırmamamız lazım. Antalya sadece deniz turizmi değil, tabiat, yayla turizmi açısından da fevkalade önemli. Antalya'da gerçekten muazzam bir turizm potansiyeli var. Bu turistler tek gelişte 6 bin dolara kadar para bırakıyor. Antalya'da çok muhteşem güzellikler var. Özellikle 5 milli parkımız, 4 tabiat parkı, 3 tabiat koruma alanı, 10 tabiat anıtı, 8 yaban hayatı geliştirme sahası gibi önemli sahalar var. Antalya bu bakımdan cennetten bir köşe."

'YOLLAR AFYON KAYMAĞI GİBİ'

Diğer bakanlıkların da Antalya'da çok muhteşem çalışmalar yaptıklarını kaydeden Bakan Eroğlu, "Yollar açısından bütün yollar Afyon kaymağı gibi oldu. Gelmek çok daha kolay, zevkli. Ulaştırma Bakanlığımız buraya 9.9 milyar liralık yatırım yapmış. TOKİ destan yazıyor burada. Biz burada daha ne yapacağız derken, Akdeniz Gelişim Projesi adıyla büyük bir proje hazırladık. Allah nasip ederse içme suyu tesisleri, barajlar, ormancılık faaliyetleri, tabiat turizmi, ne varsa bunlar tamamlanacak. 2019'un sonuna kadar bunlar bitirilecek. Buraya gelirken her seferinde müjde verdik. Şu ana kadar 110 müjde vermişiz. Bunların toplamı 1 milyar 690 milyon lira. Bu 110 müjde ne oldu diye sorabilirsiniz. 87'sini tamamladık, devam eden 23 tane. Bunların da çoğunun inşaatına başlamışız" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Eroğlu ve Vali Münir Karaloğlu görüntü

- Valilik toplantı

- Bakan Eroğlu'nun konuşması Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA) =============================================

Çavuşoğlu'ndan liste yorumu DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat'ta Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile katıldığı toplu temel atma ve açılış töreninde, dün açıklanan milletvekilliği listelerini yorumladı. Mevlüt Çavuşoğlu, 17 yıldır gece gündüz aktif siyasetin içinde olduğunu belirterek, AK Parti kurucusu olarak Ankara'da 14 Ağustos 2001'de aktif siyasete merhaba dediğini kaydetti. O gün bugündür yaptığı tek işin siyaset olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Gayret ettim, full time derler ya, part time, full time, duble full time, yani günde en az 16 saat. Hiçbir zaman, alnımı kırıştırmadım. Bazen yoğunluktan bunalmaya başladığım zaman diyorum ki, 'Ya cumhurbaşkanımızın bu yoğunluğunda onun çektiği yükle bizim çektiğimiz nedir ki' diyerek, hemen oradan adeta bir teselli buluyorum. Elbette mevkiler ve makamlar önemli. Ama bizim için mevki ve makamlar milletimize hizmet etmek ve hizmetkar olmak için önemli. Ama bizim için en şerefli makam Antalyalı, Manavgatlı hemşehrilerimizi temsil etmektir ve onların güvenini almaktır. Hamdolsun 16 senedir bizlere hep güvendiniz hep desteklediniz, hep güven verdiniz. Bunu içeride ve dışarıda tüm çalışmalarımızda hep güçlü hissettik" diye konuştu.

'KİMSE MANAVGATLILARI ENAYİ YERİNE KOYMASIN'

Antalya listeleriyle ilgili de konuşan Bakan Çavuşoğlu, şöyle dedi:

“Sevgili Manavgatlılar listeleri gördünüz. Manavgat'a önem verenle vermeyenlerin ayrımını yapacaksınız. Kimse Manavgatlıları enayi yerine koymasın. Listelere bakın. Hangi partinin listesinde seçilecek yerde Manavgatlı var. MHP'de Tarkan Akıllı kardeşiniz var. İnşallah o da seçilir. Biz kimsenin o seçilsin bu seçilmesin hesabı yapmıyoruz. Ama AK Parti'de sizin kardeşiniz evladınız bizim de kardeşimiz hem Orman Genel Müdürlüğü'nde hem de son 3 senedir milletvekilliğinde hepimizin gönlünde taht kuran İbrahim Aydın kardeşimiz. Geçen seçimde 6'ncı sıradaydı, hatta ben size demiştim ki 'İbrahim Aydın'ı yanımıza vermezseniz ben de gitmeyeceğim Manavgat'a diye.' Siz de İbrahim Aydın'ı bizimle beraber gönderdiniz. O kadar çalıştınız ki Finike tarafından Atay Uslu da seçildi. O da çok kıymetli bir arkadaşımız. Ama bir tek İbrahim Aydın değil, durun. Mustafa Köse nereli? Mustafa Köse Manavgatlı değil mi? Peki ben Alanyalı olduğum kadar en az Alanyalı, hatta daha azla Manavgatlıyım diyen kim. Dolayısıyla bir de Mevlüt Çavuşoğlu kardeşiniz var. Yetmez mi? Manavgatımıza önem vermeyenlere siz de gerekli dersi verin ki, Osmanlı tokadını öyle bir indirin ki akılları başlarına gelsin. Bunu siyaseten söylemedim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Salondan görüntü

Bakanların görüntüsü

Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

Sertifika töreni Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) ======================================================= Afrika kökenli Türk işçi İzmir HDP’den aday TÜRKİYE’de ilk kez bir Afro Türk milletvekili adayı HDP’nin İzmir listesinde yer aldı. 1'inci bölge 3’üncü sıradan aday gösterilen Afrika kökenli Türk işçi Yalçın Yanık, seçildiği takdirde, ezilen ve sömürülen kesimin sesini parlamentoya taşıyacağını söyledi. Aydın'da doğan ve 40 yıl önce İzmir’e yerleşen Afrika kökenli Türk işçi Yalçın Yanık (58), Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir milletvekili adayı oldu. Deri Tekstil Kundura İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı olan Yalçın, evli ve iki çocuk babası. Siyasete ilk kez HDP saflarında katılan Yanık, tercihini bu partiden yana kullanmasının gerekçelerini anlattı. Diğer partilerin, özellikle kurulan ittifaklar içerisinde yer alan partilerin, düzen partisi olduğunu öne süren Yalçın Yanık, "HDP bunun dışında bir parti. Bunun için HDP’yi tercih ettik. HDP sayesinde, işçilerin, emekçilerin sesi olacağız. Her şeyden önce ben komünistim. HDP, barajın altında kalırsa, işsizlerin, yoksulların, emekçilerin sorunları daha çok büyüyecek. HDP, bugünkü mevcut siyasi konjektörün içinde en fazla parlamentoda birlikteliği, dayanışmayı örebilen bir parti" dedi.

'RENK CÜMBÜŞÜ GİBİ'

Siyah milletvekili adayı olarak HDP’den aday olmanın kendisi açısından ayrı bir mutluluk olduğunu ifade eden Yalçın Yanık, birçok insanın meclis dışında kaldığını, bu kişilerin hayatın içerisinde olduğu halde siyasetin dışında kalmaması gerektiğini vurguladı. Ezilenlerin, sömürülenlerin, siyaset girmesi ve aktif siyaset yapması için aday olduğuna dikkat çeken Yanık, şöyle dedi:

"HDP eski eş Genel Başkanı ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ dediği için bugün cezaevinde. Parlamenter rejimin içerisinde en doğal hakları olan temsil hakları elinden alınıyor. HDP mevcut düzen partilerinin dışında bir oluşum. Bunu da iktidar ve muhalefet partileri, bunun için bir çaba göstermiyor. Aslında CHP ile güçlerimizi yan yana getirmeliyiz. Ezilen, sömürülen ve haksızlığa uğrayan insanların sesi olacağım."

HDP’nin farklı dil renk, mezhep ayrımı yapmadan herkesi aynı çatı altına alabildiğini kaydeden Yanık, "Herkes ortak bir çalışma zemininde buluşturdu. Renk cümbüşü gibi. Afro Türk olarak, zenci olarak biz bunun gereklerini yerine getireceğiz. Ayrımcılığa uğrayanların sesi olacağızö diye konuştu. Seçilirse ilk projesinin Anayasa’nın değişmesi için çalışmak olduğunu ifade eden Yanık, bunu yaparken de geniş kesimleri bir araya getireceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-HDP’nin Afro Türk adayı Yalçın Yanık, çalışırken

-Yalçın Yanık’ın çalıştığı yerden görüntü

-Yalçın Yanık’ın açıklaması

-Genel ve detay görüntü Haber: Umut KARAKOYUN- Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İzmir (DHA) ============================================ CHP'li aday listedeki SP'li adaya tepki için istifa etti TRABZON’da, 24 Haziran seçimleri için CHP'nin 4'üncü sıradan milletvekili adayı gösterdiği Ferda Kudunoğlu, listede Saadet Partili adaya yer verilmesine tepki amacıyla adaylıktan çekildi, partisinden de istifa etti. CHP, Trabzon'da Ahmet Kaya, Saadet Partisi (SP) kontenjanından Abdulkadir Çelebi, Nuri Aydın, Ferda Kudunoğlu, İsmail Kaynar ve Mertcan Fero'yu, 24 Haziran seçimleri için aday gösterdi. 4'üncü sıra adayı Ferda Kudunoğlu, listede SP'li adaya yer verilmesi nedeniyle adaylıktan çekildi, partisinden de istifa etti. "BİZİM HAKKIMIZ GASP EDİLDİ" Trabzon'da, 24 Haziran seçimleri için CHP'den 4'üncü sıradan milletvekili adayı gösterilen ancak adaylıktan çekilen ve partisinden de istifa eden Ferda Kudunoğlu, açıklamalarda bulundu. Haklarının gasp edildiğini öne süren ve İstanbul’dan getirilen ithal bir adayın 2’nci sıraya konulduğunu ifade eden Kudunoğlu, "Saadet Partisi Trabzon’da 6 aday gösterdi ve ‘kendi adaylarımızla yarışacağız’ dedi. Şuan Saadet Partililer diyorlar ki ‘Bizim kendi adaylarımız var. Dolayısıyla biz oy verirken CHP'nin, Trabzon’da, 2’nci sırada Saadet Partisi’nden aday gösterdiği kişiye oy vermeyeceğiz.’Saadet Partisi liste çıkarmışken, Trabzon’da yaşayamayan, seçilmezse ve seçilse de Trabzon’da yaşamayacak olan bir adayı Trabzon’a getirmesi çok doğru değildir. Ben kesinlikle sıramdan dolayı adaylıktan çekilmedim. Bizim 6’ncı sıra adayımız Mertcan Fero’dur. Mertcan Fero’yu 4’e, beni 6’ncı sıraya getirsinler. Saadet Partisi Trabzon’dan aday çıkarmışken İstanbul’dan ithal bir adayın emek veren bizlerin hakkı gasp edilerek 2’nci sıraya koyulmasına karşıyım. Buna herkes karşı olmalıö dedi.

“YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEĞİNE İNANIYORUMö Parti genel merkezinin bu durumu yeniden gözden geçireceğine inandığını ifade eden Kudunoğlu, "Ben genel merkezin bu gerçekleri göz önüne alarak 2’nci sıraya koyulmuş Saadet Partili adayı çekeceğini umuyorum. Trabzon’a emek verenleri değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Bu durumu protesyo ediyorum. Sanıyorum genel merkez ve sayın genel başkanım bu durumu, gerçeği bilmiyor. Genel başkanım araştırsın. Çetin Osman Budak’ı çağırsın. ‘Trabzon’daki adayları yeniden bana tanıt. Bunlardan gerçekten partiye emek veren kimler bunların dökümanlarını getir’ desin. CHP, Saadet Partisi’nden Trabzon’da oy alamayacaktır. Dolayısıyla oyu olmayan İstanbul’dan ithal bir adayı bence göstermekle kendisine yazık etmektedir. Genel başkanıma çağrımdır, babanızın sözünü tutacağınıza inanıyorum. Babanız; ‘sen dik dur oğlum. Eğri belasını bulur’ demiştir. Ferda Kudunoğlu’nun emeklerini, adaletini değerlendirin. Genel başkanımın bunu yeniden gözden geçireceğine inanıyorumö ifadelerini kullandı.

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Ferda Kudanoğlu'nun açıklamaları Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON-DHA ===================================================== Bursa’da, Sönmez Ailesi'nden engellilere destek BURSA Valiliği ile Sönmez Holding arasında 'Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi' yapım protokolü törenle imzalandı. Vali İzzettin Küçük, “Bugün çok mutlu ve bir o kadar da anlamlı bir gün. Uzun zamandır sizlerle paylaştığımız, engellilerin ailelerinin hayatlarını biraz daha rahatlatacak bir proje için bugün başlangıç yapıyoruzö dedi. Bursa Valiliği’nde düzenlenen törende Valilik ile Sönmez Holding iş birliğinde merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde yapımı gerçekleştirecek 'Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin yapımına ve işletilmesine ilişkin hazırlanan protokol törenle imzalandı. Törende bir konuşma yapan Bursa Valisi İzzettin Küçük, “Engellilerin hayatı tabii ki zor, ama bir zorluk da aileleri yaşıyor. Bu hususta bize de görev düşüyor. O ailelerin neler yaşadığını, neler çektiğini bilen bilir. Hem engelliler için hem de onların aileleri için Yunuseli’nde bulunan arazi konusunu Celal Bey ile paylaştım. Kendisi 'Ben yapayım' dedi. Celal Bey bir hayırseverin de ötesinde adeta bir kamu kurumu yardımcısı gibi, daima destekçimiz olmuştur. Hakikaten 'Sönmez' soyadı asla Bursa semalarında sönmeyecek bir soy isim oldu. Kendisi engelli rehabilitasyon merkezimizin yapımını tamamen üstlendi. İlimizde gerçekleştirilen birçok projenin, eserin hamisi, sahibi; çok teşekkür ediyorumö dedi.

Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Celal Sönmez de törende yaptığı konuşmada,öSönmez ailesi olarak sosyal projeler içerisinde özellikle eğitim ve sağlık konusuna eğilmeye özel bir gayret sarf ediyoruz. Bu, rahmetli babamızdan gelen bir vasiyet ve adeta ben de çocuklarıma bunu severek ve isteyerek tembihliyorum“ dedi. Yunuseli Mahallesi’nde toplamda 8 bin metrekarelik alana inşa edilecek 'Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin 2019-20 eğitim öğretim sezonuna yetiştirilmesi planlanıyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Vali ve Sönmez'in konuşmaları,

imzaların atılması,

detaylar. Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) ======================================================= Oğlunun boğduğu kadın toprağa verildi BALIKESİR'de, 38 yaşındaki oğlu Tekin Muzmun tarafından telefon kablosuyla boğularak öldürülen anne Aytekin Muzmun gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ayvalık ilçesinde 20 Mayıs Pazar günü iddiaya göre tartıştığı oğlu Tekin Muzmun tarafından evinde telefon kablosuyla öldürülen Aytekin Muzmun için bugün Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından Çınarlı Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törende, Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Filiz Karayelli, Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi, Ayvalık Belediyesi Kent Meclisi Kadın Meclisi, Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği Ayvalık Şubesi, Ayvalık Belediyesi Kadın Danışma Evi üyesi kadınlar hazır bulundu.

Çınarlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aytekin Muzmun'un cenazesi sevenlerinin gözyaşları arasında Ayvalık Kabristanı’nda toprağa verildi. Aytekin Muzmun'un 44 yaşındaki büyük oğlu İlker Muzmun annesinin cenaze töreni sırasındaki üzüntüsü yürekleri dağladı. 'AYTEKİN MUZMUN İÇİN ADALET İSTEYECEĞİZ' Cenaze töreninin ardından Ayvalıklı kadın sivil toplum kuruluşları adına basın açıklaması yapan Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyitafi Üyesi Çiğdem Öztürk, "Ayvalık'tan Aytekin Muzmun arkadaşımızın katledildiği haberini aldık. Katil zanlısı oğlu. Aslında çok çok duyduğumuz bir haber. Her gün kadın cinayetleri, erkek şiddeti kurban giden kadınların katledildiğinin haberlerini alıyoruz. 2017 yılında 409 kadın erkekler tarafından katledildi. Körfez'de de 30 kadın erkekler tarafından katledildi. Aytekin Muzmun'da Ayvalık'lı bir arkadaşımızdı. Katili oğlu. Biz onun için buradayız. Davasını bırakmayacağız. Takipçisi olacağız. Duruşmalara gideceğiz. Aytekin Muzmun için adalet isteyeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenaze namazından genel ve detay görüntü.

-Basın açıklamasından görüntü. Haber-Kamera: Hüsnü EVREN / AYVALIK(Balıkesir), (DHA) ====================================================== Demirel'in doktoru, İYİ Parti'nin Isparta'da liste başı oldu (2)

ISPARTA'DA KARŞILANDI Isparta'dan İYİ Parti 1'inci sıra milletvekili adayı olan, Dokuzuncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel'in manevi kızı olarak bilinen ve 20 yıl boyunca yanından hiç ayrılmayan doktoru Aylin Cesur, seçim çalışmaları için Isparta'ya geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi kavşağında kalabalık bir parti grubu tarafından karşılanan Aylin Cesur'a eşi Mustafa Cesur da eşlik etti. 'BÜYÜK ŞEREF DUYUYORUM'

Karşılamada gazetecilere açıklama yapan Aylin Cesur, Isparta'ya çok heyecanlı geldiğini belirterek, geçen yıl yaşamını yitiren kayınpederi Mustafa Cesur'un Adalet Partisi milletvekili olduğunu ve partinin Isparta'daki kurucularından olduğunu hatırlattı. Kayınpederinin Isparta ve memleket davasına çok büyük hizmetleri olduğunu aktaran Aylin Cesur, "Bu benim bir yönüm. Diğer yönümü herkes biliyor. Isparta'nın, Türkiye'nin gururu, dünyanın büyük devlet adamı, ismini tarihe efsane olarak kazımış Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 20 sene doktorluğu ve başdanışmanlığını yaptım. Vefatından sonra Ispartalı hemşehrilerim ve Türkiye bana 'Demirel'in manevi kızı' dedi. Ömrümün en faydalı kısmı kendisinin yanında geçti. Çok duyguluyum. Onunla dünyanın her yerine gittik. Savaşlara gittik, Filistin'e barış için gittik, aylarca kaldık. İsrail'den gelen tanklara taş atan çocukların içerisinden geçtik. İki büyüğümün, iki babamın Isparta topraklarına, onların temsilcisi olarak hizmet etmek için çok büyük şeref duyuyorum" dedi.