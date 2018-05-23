DHA YURT BÜLTENİ - 16

KAYIP ÇAĞDAŞ'IN KOMŞUSUNUN EVİNİN FOSEPTİĞİNDE CESEDİ BULUNDU SAMSUN'un Atakum ilçesinde, 6 gün önce kaybolan Çağdaş Adıgüzel'in (35), komşusunun evinin foseptiğinde cansız bedeni bulundu.

Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde oturan Çağdaş Adıgüzel, 6 gün önce kayboldu. Adıgüzel'in kaybolmasının ardından ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Güvenlik güçleri Çağdaş Adıgüzel'i evinin yakınlarında ve Samsun genelinde aramaya başladı. Aramalara daha sonra Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de katıldı. Cinayet Büro Amirliği'nin yaptığı aramalarda Çağdaş Adıgüzel'in evinin karşısındaki E.E.'ye ait yazlığın foseptiğinde cesedi bulundu. Bölgeye çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Evin içerisinde yapılan incelemede de duvarlarında kan izlerine ve tüfeğe ait saçma izlerine rastlandı. Polis ekipleri, Çağdaş Adıgüzel'in kaybolmasından sonra ortada görünmeyen evin sahibi E.E.'yi aramaya başladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Evden görüntü

- Çukuran görüntü

- Polisin çalışması Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- Düzce'de, CHP ve İYİ Parti yönetimleri istifa etti(EK)

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA AÇIKLAMASI İYİ Parti Düzce İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada İl Yönetim Kurulu kurucularından 6 ismin istifa ettiği, yedek yönetim kurulu üyelerinden istifa eden kişilerin yerine atama yapılacağı bildirildi.

İYİ Parti İl Başkanı Niyazi Bakan yaptığı yazılı açıklamada, yönetim kurulunun görevine devam ettiğini ifade ederek "Partimizde bizimle yola çıktıktan sonra fikirsel ve kişisel olarak bizimle uyuşmayan 6 kişi yönetimden ayrılmıştır. Bunun dışında il yönetim kurulu üyeleri görevlerine aynı şekilde devam ediyor. İstifa eden isimlerin yerlerine yedek yönetim kurulu üyelerinin atanması ile birlikte seçim çalışmalarına aralıksız devam edeceğizö dedi.

Partinin Düzce İl teşkilatında kurucu yönetim kurulu üyesi olarak yer alan Aslı Atik, Cemil Acar, Melahat Acar, Banu Tuna, Ertuğrul Çiçek ve Murat Öztürk'ün istifa ettiği bildirildi.

Tezcan SOLMAZ-DÜZCE/DHA =================================================== Akşener: Ekonominin patronu güvendir (2)

MERAL AKŞENER BURDUR'DA İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Isparta'daki mitingin ardından Burdur'a geçti. Burdur'da Akşener'e, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da eşlik etti. Ön sıralarda bulunan kadınlar, Akşener'e tülbentin yanı nazar boncuklu bileklik hediye etti.

Mitingde vatandaşlara seslenen Akşener, gençlerin işsiz ve umutsuz olduğunu söyledi. Gençlerin 'Yola çık seninleyiz' dediğini belirten Akşener, kadınların da 'Yürü arkandayız' dediğini kaydetti. Dövizdeki yükselişe değinen Akşener, "Doların uçması 'Üst aklın işi' diyorlar. Madem bu üst akıl doları uçuruyor, kardeşim, tedbir almak için bu üst akıl senin elini mi tutuyor? OHAL'i kaldırmak için üst akıl senin elinden mi tutuyor? Kaldır OHAL'i, birleştir milleti. Sen de sandıktan çıkarsan eyvallah de ben de çıkarsam eyvallah" diye konuştu.

ERDOĞAN'A: KONUŞMA ORUCUNA GİR

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı döviz konusunda tedbir almaya davet etti. Akşener, şöyle devam etti:

"Tedbir al, reel sektör için tedbir al. Sabahtan akşama her tarafta dır dır dır, cır cır cır seni gösteriyorlar, bıktık kardeşim. Senden, sinirinden, asabiyetinden, 'eyt' yapıp arkasını getirememenden, azarlamandan bıktık. Orduyu tarumar etmenden bıktık. Ekonomiyi düzeltecek şey güvendir. Ekonomiye güven vereceksin. Birazcık konuşma orucuna gir, ekonominin ateşini söndür. Ama yapamayacak, Allah nasip ederse 1 ay sonra biz yapacağız."

'ADALET' SÖZÜ VERDİ

Miting alanında vatandaşlara söz veren Meral Akşener, seçildikten sonra ülkenin 5 yıl içinde kendine yeter bir devlet haline geleceğini söyledi. Akşener, "Bir dönem FETÖ adaleti vardı, şimdi Erdoğan adaleti var. Söz veriyorum, hakimlerin şuncu buncu olmadan hakkaniyetle karar vereceği adalet sistemi kuracağım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Meydandaki kalabalık

- Meral Akşener'in seçim otobüsü ile gelişi

- Otobüsten inişi ve İstiklal Marşı söylemesi

- Bir vatandaşla sohbeti

- Gültekin Uysal'la halkı selamlaması

- Tülbent hediye eden kadınlar

- Burdur Şekeri hediye edilmesi

-Detay HABER: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) ===================================================== Tekirdağ'da biber gazıyla gasp girişimi TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, biber gazı kullanarak bir büfede gasp girişiminde bulunan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olay, Ertuğrul Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir büfede meydana geldi. Müşteri gibi içeri giren şüpheliler büfe işletmesinin yüzüne biber gazı sıktıktan sonra kasaya ulaşmak istedi. Ancak paralar alamayınca panikleyen şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine bölgede inceleme yapan polis ekipleri kısa sürede şüpheliler M.A., F.K., H.T. ve S.E.’yi gözaltına aldı. Gasp girişimi anı ise büfenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde alışveriş yapan 2 şüpheli büfe işletmesinin yüzüne doğru biber gazı sıkıp kasaya uzanmaya çalışıyor ancak alamayınca panikleyip kaçıyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Güvenlik kamerası görüntüleri Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- ================================================= Bursa organ naklinde yeni rekorlara koşuyor BURSA İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, organ nakli oranlarında Türkiye birinciliğini elinde bulundurduğu 22.1 PMP değerini 2018 yılında 25 PMP değerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Bursa İl Sağlık Müdürlüğünün öncülüğünde 2012 yılından bu yana artan organ nakli oranlarıyla her yıl üst üste Türkiye 1.'si olan Bursa Bölgesi 2016 yılında Türkiye ortalaması 7.2 olan PMP değerinin çok üzerinde çıkarak 22.1 PMP (Hayatını kaybeden 1 milyon kişideki organ bağışı oranı) değerini yakaladı. Organ bağışını arttırmak adına yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirten Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan yaptığı açıklamada 2018 yılı için hedefin 25 PMP olduğunu, bu değerlerle pek çok Avrupa ülkesinin üzerinde bir başarı ortaya koyulduğunu söyledi. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Dr. Akan, "Organ nakli ülkemizde ve dünyada önemli bir halk sağlığı sorunudur. Yüzlerce insanımız maalesef organ bulamadığı için hayatını kaybetmekte, binlerce insanımız da organ için sıra beklemektedir. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü olarak 2010 yılından itibaren bilimindeki organ bağışına yönelik çalışmaları hızlandırdık. Bu çalışmalara başladığımızda Türkiye ortalamasının çok altındaydık. 2011 yılında bir sıçrama yaparak Türkiye ortalamasının yakaladık, 2012 yılına geldiğimizde 8.8 değeriyle Türkiye birincisi olduk, 2014 yılına geldiğimizde 10.5 değerini yakaladık. Bu da ayrı bir Türkiye rekoruydu ama bununla da yetinmedik. Çünkü bizim hedefimiz 2015 yılında Avrupa ortalaması olan 15 rakamına ulaşmaktı. 2015 yılında da 15 değerine ulaştık. 2016 yılında ise 20 olan hedefinde üzerine çıktık 22.1 değerine ulaştık. İnşallah 2018 yılının sonuna geldiğimizde 25 değerine ulaşmayı hedefliyoruz. Şu anki rakamlarımıza bakıldığında geçen senenin bu dönemine göre 2 kat daha fazla orana sahibiz. İnanıyoruz ki 2018 yılında 25 değerinde ulaşacağız" dedi.

"GECENİN İKİSİNDE BİR TELEFON GELDİ, YENİ BİR HAYATA BAŞLADIM" Toplantıya katılanlardan Halk Oyunları Eğitmeni 2 yıllık diyaliz hastası Serkan İstikbal verdiği röportajda "Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kayıt olduktan sonra yaklaşık 2 ay içerisinde organ naklim gerçekleşti. Gecenin ikisinde bir telefon geldi ve yeni bir hayata başladım" dedi. Bir başka diyaliz hastası Zuhal Demiralp ise vatandaşların organ nakli konusunda hassas ve duyarlı davranmalarını isteyerek, "Hayat çok zor. Gece saat onda makineye bağlanıyorum sabah saat ona kadar bütün bir gece bir odanın içinde olmak zorundayım. Tabii ki şimdi organla her istediğimi yapabiliyorum. Herkesi organ nakli konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hastaneden detaylar

-Dr. Özcan Akan ve hastalarla röportaj Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) =========================================== Tekirdağ'da Ak Partili milletvekili adayları tanıtıldı TEKİRDAĞ’da, 24 Haziran genel seçimlerinde AK Parti milletvekil adayları Çorlu ilçesinde halka tanıtıldı. İkinci sırada aday olan Mustafa Yel, şehir turundan sonra meydan da davul zurna eşliğinde göbek attı.