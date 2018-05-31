DHA YURT BÜLTENİ-16

Sondaj gemisi 'Fatih' Akdeniz'e uğurlandı ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Akdeniz'e uğurlanan Türkiye'nin ilk sondaj gemisinin ismini 'Fatih' olarak açıklayarak, ikinci bir geminin de Karadeniz'de olacağını, denizlerde karış karış arama yapılacağını söyledi. Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Beldeport Limanı'ndaki sondaj gemisi hazırlıkları tamamlanarak Akdeniz'e Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın katıldığı törenle uğurlandı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Akdeniz'de yapacağı petrol arama çalışmalarında kullanılacak gemi yaklaşık 6 ay önce Norveç'ten İzmit Körfezi'ne ulaştı. 6 ayda hazırlık çalışmaları tamamlanan 'Deepsea Metro2' olan geminin adı 'Fatih' olarak değiştirildi. Bakan Albayrak törende yaptığı konuşmada geminin adını 'Fatih' olarak açıklayarak, "Fatih Sultan Mehmet bir çağı kapatıp yeni bir çağı açtıysa, Fatih gemimiz de bugün vira bismillah diyerek Türk petrol ve gaz arama sondajcılığında yeni bir çağ açacak. Gittiğimiz yerlerden tüm ulusumuzu sevindirecek güzel haberlerle dönmesini bekliyoruz. Bugün hakikaten gururluyuz. Enerji tarihinde yeni bir milada hep birlikte şahitlik ediyoruz. Artık kendi sondaj gemimizle, kendi mühendisimiz ve yerli ekipmanlarımızla derin deniz sondajlarımıza başlıyoruz. 1970'lerde başlayan deniz sondajcılığı hayali yerli ekipman ve insan eksikliği nedeniyle hep eksik kaldı. Hep bu alanda uluslararası şirketlerin eline baktık. Aradan geçen bu sürede çok ama çok mesafeler kat ettik. Alt yapıya, beşeri sermayeye yoğun yatırım yaptık. Bugün hamdolsun emeklerimizin karşılığını aldığımız tarihi bir gün olarak kayda geçiyor." dedi.

'KÜRESEL ANLAMDA BU SEKTÖRDE DANA ETKİN BİR KONUMA ULAŞACAĞIZ'

Sondaj operasyonlarının yönetiminin ağırlıklı olarak Türk mühendisleri tarafından yürütüleceğini belirten Bakan Albayrak, "Dünyanın en gelişmiş deniz sondaj gemisi ile artık biz de küresel anlamda bu sektörde daha etkin bir ülke konumuna ulaşacağız. Teknolojik alt yapı ve iş güvenliği ekipmanları noktasında da dünyanın en üst klasmanındaki gemimizle özellikle Akdeniz ve Karadeniz'deki varlığımız çok daha fazla hissedilecek. 12 bin metre derinliğe kadar sondaj yapabilme kabiliyeti ile derin deniz sondajları noktasında yeni rekorlara imza atacağız. Denizlerde petrol ve doğalgaz neredeyse Fatih gemimizi oraya gönderip kuyularımızı kazmaya başlayacağız. Haklarımız doğrultusunda Akdeniz ve Karadeniz'de petrol arayacağız. " diye konuştu. Bakan Albayrak ikinci geminin TPAO'nun portföyüne katacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu: "Bu stratejiye bir gemi yeter mi? Yetmez. O zaman dedik bir Akdeniz'de bir de Karadeniz'deyse ikinci gemimizi de inşallah Fatih'in yanına en kısa sürede ekleyerek iki gemimizle tıpkı Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin gibi, Fatih'in yanına da bir kardeş ona da böyle bir güzel bir inşallah koyduktan sonra üç tarafı denizlerle çevrili ama denizlerinde aktif olmayan o eski Türkiye'ye nazire yaparcasına petrol doğalgaz aramacılığında denizlerimizde karış karış denizlerimizi arayacağız. İkinci sondaj gemimizi de bu yıl içerisinde inşallah TPAO Enerji Bakanlığı portföyümüze katacağız"

Bakan Albayrak daha sonra geminin kaptanı ile görüşme yaptı. Gemi demirli bulunduğu limandan Akdeniz'e hareket etti. GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ DİLOVASI(Kocaeli), (DHA) ========================================================== Taş ocağı istemeyen köylülerden, boykot tehdidi BOLU'nun Mudurnu ilçesine bağlı 200 nüfuslu Hüsamettindere köyü sakinleri, köylerinin yakınında yapımı süren taş ocağının kapatılmasını istiyor. Köylüler, taş ocağı kapatılmazsa 24 Haziran seçimlerini boykot ederek oy kullanmayacaklarını söyledi. Mudurnu'ya bağlı Hüsamettindere köyü sakinleri, Yallama mevkiinde bir firma tarafından açılan taş ocağının yapıldığı alanda 200 yıllık çam ağaçlarının ve hayvanlar için kullanılan suyun kesildiğini iddia ederek, ocağın bulunduğu yerde toplandı. Köyde, aktif olarak 3 taş ocağının çalıştığı ve yenisinin yapımı sürdüğünü söyleyen köylüler, çalışmaların durmasını istedi. Köylüler, hafriyat kamyonları ve taş ocağının çıkardığı tozdan dolayı sağlıklarının bozulduğunu belirtti. Köylülerden Reşat Başkal, "Mevcut taş ocakları ve yeni açılmak istenen taş ocağı yüzünden sularımızın kirlenmesi, ormanımızın zarar görmesi ve meramızın, bitkilerimizin kuruması, yeni yapılan yerleşim yerlerindeki evlerde oturulamaması nedeniyle ocakların açılmamasını istiyoruz. Çok büyük bir alanda ağaç kesilmek isteniyor. Biz bunları kestirmek istemiyoruz. Bu ocakla birlikte köyümüzde 4'üncü taş ocağı açılmış oluyor. Şu anda 3 tanesi aktif hale getirildi" dedi.

Köyde hayvancılık işiyle uğraşan İlker Kavi de seçimleri boykot edip, oy kullanmayacaklarını ifade ederek, "Yolumuz da memleketimiz de kalmadı. Memleketimizi talan ettiler. Ben bundan sonra oy vermiyorum. Hiç kimseye oy vermiyorum. Bu devlet bizi talan ettikten sonra niye oy kullanalım. Bizim oy kullanacak yerimiz kalmadı artık. Bir köye bu kadar taş ocağı açılır mı? Her gün tozun içinde bekliyoruz. Her gün kaya patlıyor. Boykot edeceğiz, kullanmayacağız bundan sonra. Bu çam ağaçları bize ebemizden, dedemizden miras kaldı. Bak bir günde elin müteahhidi dağıtmış geçmiş." diye konuştu. Hüsamettin Dere köyü Muhtarı Metin Göldemir ise şöyle konuştu:

"Sağlımız yönünden sıkıntıdayız. Sadece burası değil, zirveye de başka bir taş ocağı yapılacağından bahsediliyor. Ruhsatları alınmış diye duyduk. Buralara ÇED gerekli değil raporu veriliyor. Şu anda köyümüzde 4 ocak var. Hepsine ÇED gerekli değil raporu verilmiş. Ağaçları da açılacak olan taş ocağı için kesildi. Biz ocağın yerinin değiştirilmesini istiyoruz. Köylüler, 'Köye sandık kurdurmayacağız' diyorlar. Ama sandık kurdurmamak mümkün olmaz. Kanunsuz bir şey. Oy kullanmak her vatandaşın hakkıdır. Bizim de vatandaşlık görevimiz ama devlet bize görevini yapmadığı için bizim köylülerimiz de vatandaşlık görevini yapmamaya karar vermiş durumda. Bizim bu ocaklarımız iptal olmazsa oy kullanmayacaklar."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kesilen ağaçların görüntüsü

-Köylülerle röportajlar

-Köy muhtarı ile röportaj

-Taş ocağından görüntüler

-Detaylar Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/MUDURNU(Bolu),(DHA) ======================================================== Kesilen ağaç için ağlayan Doruk'a ağaç dikme sözü DÜZCE'de, okul yolu üzerindeki ağacın kesildiğini görünce ağlayan 8 yaşındaki Doruk Tuzcu'nun görüntüleri sosyal medyada yayılırken, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Doruk'a ağaç dikme sözü verdi. Düzce'de özel bir okulda eğitim gören 2'nci sınıf öğrencisi Doruk Tuzcu, Düzce Belediyesi Kültür Merkezi yanındaki ağacın kesildiğini görünce büyük üzüntü yaşadı. Ağacın köküne kapanan çocuk ağlarken, çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Doruk'un üzüntüsü kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntüleri izleyen Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Doruk Tuzcu ve babası Emrah Tuzcu ile kesilen ağacın yanında buluşarak Doruk Tuzcu'ya onun adına bir ağaç dikileceği sözü verdi. Doruk Tuzcu, ağacın kesilmesi nedeniyle çok fazla üzüntü duyduğunu belirtti.

Emrah Tuzcu, Doruk gibi çocukların çoğalmasını isteyerek “Biz böyle bir evlada sahip olduğumuzdan dolayı Allah'a şükür ediyoruz. İyi ki böyle bir evlada sahibim. Annesi ile okuldan gelirken ağacın kesildiğini görüyor. Bizim oğlan durmadan karşıya geçiyor ve ağaca sarılıyor. Annesi peşinden gelip cep telefonu ile çekiyor. Biz bu videoyu paylaşırken şunun ön plana çıkmasını istedik. Herkesin Doruk gibi bir kalbi olmasını istedik. Ağaçların kuruduktan sonra kesilmesi gerekiyor, ancak yerine ağaç dikilmesi de gerekiyor. Böyle bir evlada sahip olduğum için herkesin görmesini istedik. Video çok paylaşılınca haber oldu. Burada art bir niyet gütmüyoruz. Kurumlar ağaç kesiyor yada başka bir amacımız yoktu. Bizim amacımız doğa sevgisini aşılamaktı. Doruk gibi çocukların ve nesillerin çoğalmasını umuyorum" dedi. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ise Doruk Tuzcu'ya ağaç dikme sözü vererek, "Ben görüntüleri izledim. Belediyemiz park bahçeler müdürlüğü dalları çok kuruduğu ve döküldüğü için, çevreye zarar verdiği için kesmişler. Evladımız görmüş ve üzülmüş. Bende kendisi ile görüşmek istedim. Biz evladımızın adına onun adına ağaç dikelim istiyoruz. Kendisi duyarlı. Şu anda çok büyük bir park yapıyoruz. Sürekli ağaç dikiyoruz. Her tarafı yeşillik ve ağaçlık bir ilde yaşıyoruz. Ağaç kesmiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Doruk Tuzcu ile röp

Babası Emrah Tuzcu ile röp

Başkan Dursun Ay ile röp ve detaylar Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) ====================================================== Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Çankırı Valiliğini ziyaret etti JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş'ı ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çankırı'ya gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Çataklı, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Burada Valilik Şeref Defterini imzalayan Orgeneral Çetin, Çankırı Valisi Aktaş ile bir süre görüştü.

Gerçekleştirilen ziyarette Vali Aktaş'ın yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Vali Yardımcıları Zeki Karaca, Abdullah Aslaner ve Musa Göktaş, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ile diğer yetkililer hazır bulundu. -GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çankırı protokolü tarafından JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i karşılama,

-Şeref defteri imzalama

-makamdan görüntü

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) ======================================================== Sivas'ta sağanak hayatı felç etti SİVAS'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Çok sayıda ev ve işyeri sular altında kalırken, araçlar ise su birikintilerinde mahsur kaldı.

Sivas'ta akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle kentin bazı noktalarında ulaşımda aksaklık yaşandı. Sivas Belediyesi ekipleri su birikintisi olan bölgelerde çalışma yaptı. Organize Sanayi Bölgesi 1'inci kısmı sular altında kaldı. Bazı işyerlerini su basarken, araçlar ise su birikintilerinde mahsur kaldı. Bazı vatandaşlar ise araçlarına dolan suları tahliye etmeyi çalıştı. Kılavuz Mahallesi Emir Paşa Caddesi'nde su birikintisi nedeni ile yol ulaşıma kapandı. Huzur mahallesinde bulunan müstakil evleri ise su bastı. Mehmet Sarıgül'e (67) ait müstakil evin bahçesinde bulunan çok sayıda tavuk ve kuş telef oldu. Evinin sular içinde kaldığını söyleyen Mehmet Sarıgül, "Evimizi tamamen su bastı. 20 tane tavuğum, 50 tane kuşum vardı. Hepsi öldü. Evin içindeki halılar, kilimler her şey suyun içinde kaldı" dedi.

Eşyaları su altında kalan mahalle sakinlerinden Gülten Yumuşak'a ait evde ise hayvanlarının selde telef olduğunu söyleyen Yumuşak, "Beyaz eşyalarım, televizyonum hiç biri çalışmıyor. Elektrikleri kapatmak zorunda kaldım. 40 tavuğumdan 10 tanesi kaldı, diğerlerini sel götürdü" dedi. Çevre sakinleri her yağmurda bu tür sıkıntılar yaşandığını ileri sürerek yetkililerden yardım istedi.

Görüntü Dökümü:

-Kent genelinden görüntüler

-Su birikintileri içindeki araçlar

-Su basan ev ve işyerlerinden görüntüler

-Röportajlar Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI - İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) ======================================================== Çanakkale'de, 77 kaçak göçmen yakalandı ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ile Jandarma ekipleri tarafından karada ve denizde düzenlenen iki ayrı operasyonda yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına geçiş yapmak isteyen toplam 77 kaçak göçmen yakalandı. Ayvacık ilçesi Müsellim Boğazında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, sabah saat 08.00 sıralarında Burunucu mevkiide denizden 2 mil açıkta bir grup kaçağın lastik bot ile Midilli istikametine gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 'TCSG 28' Bot komutanlığınca düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Suriye, Myanmar, Komor Adaları ve Irak uyruklu 46 kaçak yakalandı. TCSG 28 Botu ile Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenlere burada giyecek ve yiyecek verildi. Aynı saatlerde karadan Küçükkuyu beldesinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları minibüste 31 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik ve Jandarma tarafından yakalanan toplam 71 kaçak işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine gönderildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yakalanan kaçaklardan görüntü. Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale),(DHA) ======================================================== Bakan Eroğlu yatırımları saydı, muhalefete yüklendi (2)

AKHİSAR'DA BİTİRİLEMEYEN BARAJ İÇİN FİRMANIN 3 VARDİYA ÇALIŞMASINI İSTEDİ. İzmir'den Manisa'ya giden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nu Valilik binası önünde Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur ve İsmail Bilen, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı. Vali Güvençer, Bakan Eroğlu adına 5 okulda 750 fidan diktiklerini belirtti. Bakan Eroğlu, görev süresi boyunca 4 milyar 37 milyon fidan dikildiğini açıkladı. Ziyarette Manisa Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Kayriye Kumsal Küçükada, Bakan Eroğlu'na resminin ve barajların bulunduğu tablo hediye etti.

Bakan Eroğlu, kentte yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Manisa'ya 2016 yılına kadar 16 milyon 314 bin lira yatırım yapıldığını açıklayan Bakan Eroğlu, 2016-2019 yılları arasında 112 milyon 743 bin lira yatırım yapılmasının planlandığını ifade etti. Manisa'ya her gelişinde heybesinin dolu olduğunu ifade eden Eroğlu, 2017 yılındaki ziyaretinde 88 proje açıkladığını ve 702 milyon liralık yatırım yaptıklarını dile getirdi. Yapılan yatırımlardan 47'sinin bittiğini, 41 yatırımın ise sürdüğünü kaydeden Eroğlu, bazı yatırımlarda firmalarla sıkıntı yaşandığını ve firma değişikliğine gidildiğini belirtti. Yaşanan sıkıntılarla ilgili bürokratlara talimat veren Eroğlu, Akhisar'da bitirilemeyen baraj için firmanın 3 vardiya çalışmasını istedi. Eroğlu, "Manisa'da 24 baraj ve göleti bitirdik. 22 baraj ve 6 gölet inşaat halinde. Bitirmek için gece- gündüz çalışıyoruz. 36 baraj 16 göletle Türkiye'den en çok baraj ve göletlere sahip il olunacak. 172 bin dekar alanı sulamaya açtık. Eski Türkiye artık yok. 86 milyon fidanı toprakla buluşturduk. 4 şehir ormanı yaptık. Manisa'da şifalı bitkiler var. Şifalı bal üreteceğiz demiştik. 7 bal ormanı kurduk. Arıcılığa tam destek veriyoruz. Türkiye'de 407 bal ormanı kurduk" dedi.