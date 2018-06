DHA YURT BÜLTENİ - 16

VAN Gölü'nde yaşayan ve yılın belli döneminde üremek için Norveç'teki somon balıkları gibi suyun akışının tersine yüzerek, tatlı sulara göç eden inci kefalinin üreme yolculuğuna dikkat çekmek için bu yıl 8'ncisi düzenlenen Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali, büyük ilgi gördü. Van Valiliği, Belediye, Erciş Kaymakamlığı, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Doğa Gözcüleri Derneği'nce Erciş Balık Bendi'nde düzenlenen 8'nci Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür Sanat Festivaline, Van Valisi Murat Zorluoğlu, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, kurum amirleri, çevre ilçe kaymakamları, Van Gölü aktivistleri ile çok sayıda davetli katıldı. Sadece Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine giderek adeta uçarcasına derelere akın eden inci kefali göçü, izleyenlere keyifli ve renkli anlar yaşattı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, inci kefalinin korunmasına yönelik alınan tedbirlerle ilgili konuştu. Vali Zorluoğlu, Van’ın, Erciş’in tanıtımına büyük katkı sunan balığın tüm kesimler tarafından korunması gerektiğini dikkat çekti. Erciş Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar ise amaçlarının ilçeyi insanlara ülkeye daha iyi tanıtmak olduğunu söyledi. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva da dünyada benzerine az rastlanan bu doğa olayına ilgi çekmek istediklerini belirterek, "Van Balığının kutsal yolculuğuna şahitlik etmek, bu konuda farkındalık oluşturmak ve dünyanın ilgisini bu muhteşem doğa olayına çekmek üzere her yıl Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak, yönetim kurulu ve meclis üyelerimizle birlikte festivale gelip, farkındalığı üst düzeye taşımak istiyoruz. Avlanma yasağı döneminde çok fazla kaçak avcılığın olduğunu biliyoruz. Dünyada sadece somonların ve Van Balığının dünya insanlığına yaşatmış olduğu bu mucizevi doğa olayına şahitlik ettik. Burada kaçak avcılığın önüne geçmek, milyonlarca yıldır süregelen bu sürece saygı duymak, saygıyı ile eğilmek üzere bugün buradayız. Dünyanın başka yerinde olmayan bu doğal mucizeyi görmek üzere bütün dünyayı Van'a davet ediyoruz" dedi. Van Gölü Aktivistleri Derneği başkanı Erdoğan Özel ise Van ve Bitlis'teki akarsu ve dere yataklarının ıslah edilmesiyle İnci Kefali göçünün bir çok yerde izlenebileceğini söyledi. Dernek Başkanı Özel şöyle konuştu: "Yaptığımız çalışmalarda, afiş çalışmalarında, vatandaşların artık Van balığını sahiplendiğini görüyoruz. Biz Van Gölü koruma kanunu talep ediyoruz. Van Gölü bir bütün olarak, tarihi ile kültürü ile içindeki yaşamıyla değerlendirilmesini istiyoruz. Bu bizim bir değerimizdir. 14 Bin insan buradan geçimini sağlıyor. Diyoruz ki 3 ay boyunca avlanmayalım. Van Gölü herkesin bir zenginliğidir. Biz sadece 3 ay sabredersek, 9 ay zaten istediğimiz kadar bunu tüketebiliriz. Burada ben iş adamlarına da bir öneride bulunuyorum. Bir ara Van Balığı da ton balığı gibi paketlendi ve güzel sonuçlar da alındı. Şu an Van Balığının kilosu çok ucuz, ton balığı gibi değerlendirilirse bunun konservesi de yapılırsa buradan farklı bir kazanç elde edilebilir. Bu sektörden geçinen 14 bin kişi varsa 50 bin olur." Yapılan konuşmaların ardından yetkililer ve vatandaşlar, Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine uçarcasına yüzen inci kefali göçünü ilgiyle izledi.

Bakan Yılmaz: Bu seçim Türkiye'nin bekası açısından önemli (EK)

ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİYLE İFTAR YAPTI

Bakan Yılmaz kentteki bir düğün salonunda şehit aileleri ve gaziler onuruna Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Programa Bakan Yılmaz'ın yanı sıra Sivas Valisi Davut Gül, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan, Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Mustafa Hızal ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Burada konuşan Bakan Yılmaz, Ramazan ayının hayırlı olması temennisinde bulundu. Şehit ve gazilerin vatan için yapılabilecek en büyük fedakarlığı yaptığını aktaran Bakan Yılmaz, "Bugün burada bu iftarı yapabiliyorsak, başımız dik, alnımız açık, ay yıldızlı bayrağın altında rahatça dolaşabiliyorsak bunları şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Onlara karşı borcumuzu ödeyebilmek mümkün değil. Artık onlar sadece kendi anne ve babalarının evlatları değil, aziz Türk milletinin evlatlarıdır. Bu düşünceyle de şehitlerimizin emanetine gözümüz gibi sahip çıkacağız, emanetini yere düşürmeyeceğiz. Onların uğrunda can verdiği değerleri daha da yükselteceğiz daha da güçlendireceğiz ki bu vatan için can vermenin, bu vatan için kan vermenin boşa gitmediğini yedi düvele göstereceğiz." dedi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Türkiye'yi ziyaretinde, Türkiye için bölgesinde süper güç olduğunu söylediğini hatırlatan Yılmaz, "İşte Türkiye'yi bölgesinde süper güç yapan bu ülke için can veren şehitlere borçlu, bu ülke için kan veren gazilere ve bu ülkenin birliğine, beraberliğine borçlu. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Bu topraklar, bu bayrak, bu ülkenin değerleri için şehit ve gazi olmayı göze alanlar olduğu sürece bizler bu ülkede ilelebet başımız dik, alnımız açık hür ve bağımsız olarak yaşayacağız. Her zaman başınız dik, alnınız ak, gönlünüz pak olsun." diye konuştu.

