DHA YURT BÜLTENİ - 16

Kılıçdaroğlu: 16 yılın sonunda 'kıraathane açacağız' diyorsa bu iş bitmiştir

CHP LİDERİ ANTALYA'DA İFTAR YEMEĞİNE KATILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'daki programı kapsamında Muratpaşa Belediyesi'nin Kent Meydanı'nda düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Kılıçdaroğlu sahneye çıktığı sırada CHP'li gençler, 'Hak, Hukuk, Adalet' sloganları attı. Kürsüye çıkan CHP lideri Kılıçdaroğlu ise, “Belki de bu geceye en yakışan şu an hak, hukuk ve adaleti söylemektir. Hep birlikte bu güzel ülkede hakkı, hukuku ve adaleti gerçekleştirmek için mücadele edeceğiz. Hiç kimseyi kimliğinden, yaşam tarzından, inanç tarzından ötürü ötekileştirmeyeceğiz. İnsanı insan olarak seveceğiz ve 'İnsan Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır ve başımızın üstündedir' diyeceğiz. Bütün insanları kucaklayacağız. Ramazan ayındayız, rahmeti bol bir aydayız. Sevgiye, huzura, bir arada yaşamaya özlem duyuyoruz. Gerginlik, kavga istemiyoruz kendi ülkemizde. Müslüman dünyasında kan akmasın istiyoruz ve bütün coğrafya barış içinde olsun diyoruz. Huzuru, adaleti, hakkı, hukuku yakalamak hepimizin ortak görevi olmalıdır" dedi. Bu güzel ülkeye demokrasiyi, düşünce özgürlüğünü, can ve mal güvenliğini getirmenin görevi olduğunu dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Ama bu sadece benim görevim değil, hepimizin ortak görevi olmalıdır. Allah'ın izniyle sayın Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı, Millet İttifakını da parlamentoda çoğunluk olarak gördüğümüz zaman göreceksiniz ki bu ülkeye barışı, huzuru, kardeşliği getireceğiz. En ufak bir endişem yok. Kavgasız bir Türkiye, barış içinde yaşayan, hiç kimsenin ötekileştirilmediği, inanç özgürlüğünün olduğu, kadın erkek eşitliğinin olduğu, yargı bağımsızlığının, herkesin can ve mal güvenliğinin olduğu, annelerin güleryüzle ve umutla çocuklarını okula gönderdiği bir Türkiye istiyoruz. Çocukların kahvaltı ve öğle yemeklerini öğretmenleri ve arkadaşlarıyla birlikte yaptığı, herkesin çalıştığı, iş ve aş sahibi olduğu, her evde tencerenin kaynadığı, yoksulluğun olmadığı, komşularıyla birlikte barış içinde yaşadığı güçlü bir Türkiye. Yurtta barış dünyada barış dediğimiz bir Türkiye. Bu özlemlerle ve dileklerle hepinizi yürekten kutluyorum." Konuşmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Likyalı Patara Yörükler Derneği Başkanı Muzaffer Otlu tarafından keyfiye takdim edildi. Adalet Yürüyüşü'nün simgelerinden biri olan 10 yaşındaki Alsancak Şen de karnesini sahnede Kemal Kılıçdaroğlu'na gösterdi ve bir şiir okudu.