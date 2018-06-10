DHA YURT BÜLTENİ - 16

Kılıçdaroğlu: YÖK'ü kaldıracağız (EK)

VATANDAŞLARLA BİRLİKTE ORUCUNU AÇTI CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iftarını Adana’da vatandaşlarla birlikte yaptı.

CHP İl Başkanlığı tarafından Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde düzenlenen sokak iftarına Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP’li milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar programı, semazen gösterisiyle başladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, etkinlik alanına geldiğinde kısa süreli izdiham yaşandı. Okunan ezanın ardından dua eden Kılıçdaroğlu, iftarını vatandaşlarla birlikte yaptı. İŞSİZLİK SORUNUNA ÇARE BULMAMIZ LAZIM

Daha sonra kalabalığa seslenen Kılıçdaroğlu, huzur dolu bir Türkiye arzuladığını dile getirerek şunları söyledi:

“Kardeşliğe, birlikte olmaya ihtiyacımız var. En büyük arzum bu topraklarda, bu güzel ülkemizde hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmesin. Az önce bir vatandaşla tokalaştım, biraz sonra rahatsızlandı. Sorunu işsizlik. Ben biliyorum Türkiye’de milyonlarca gencimiz, milyonlarca baba işsiz. İşsizlik sorununa çare bulmamız lazım. Bu kadar büyük işsizliğin yaşandığı toplumda huzuru sağlayamazsınız. O nedenle inşallah ayın 24’ünde sandığa gideceğiz oylarımızı kullanacağız. Sizden sadece ve sadece bir şey istiyorum. Elinizi vicdanınıza koyarak oy kullanınız. Güzel Türkiye’yi inşa etmek için birlik için, huzur içinde yaşamak için oyumuzu kullanacağız. Bu güzel ülke zengin ve hepimize yeten bir ülke. İşsizliğin, yoksulluğun olmadığı herkesin huzur ve barış içinde yaşadığı bir Türkiye özlemiyle hepinize saygılarımı sunuyorum.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi

- Kemal Kılıçdaroğlu'nun dua etmesi

- Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

- Genel ve detay görüntüler SÜRE: 03'08" - BOYUT: 191 MB Haber-Kamera: Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI / ADANA,(DHA) Destici: Erdoğan birinci turda seçiliyor BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 15 ilde 5 bin kişiyle yüz yüze görüşerek yaptırdığı ankete göre, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda seçileceğini, HDP'nin barajı geçemediği takdirde Ak Parti'nin 400'ün üzerinde milletvekili çıkaracağını söyledi.

Eskişehir'e cami açılışı ve düzenlenen iftar yemeğine katılmak üzere gelen Mustafa Destici gazetecilerin yönelttiği çeşitli soruları yanıtladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun darbe girişimi ile ilgili açıklamalarını değerlendiren Destici şunları söyledi: 'ARTIK TÜRKİYE'DE DARBELER GERİDE KALMIŞTIR'

"Bu açıklama İçişleri Bakanımızdan geliyorsa mutlaka bununla ilgili elinde bir takım istihbarat bilgileri vardır diye düşünüyorum, fakat bununla ilgili gerekli tedbirlerin de alındığını ve bir daha darbe girişiminde bulunmaya kalkışacakların da muvaffak olamayacaklarını da söylüyor. Ben buna da yüzde yüz katılıyorum. Artık Türkiye'de inşallah darbeler geride kalmıştır diye düşünüyorum. Ama esas geride kalacağı tarih 24 Haziran ve 24 Haziran'da inşallah cumhur İttifakı hem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem de milletvekili seçimlerinde seçimi kazandığında artık Türkiye tamamıyla yeni sistemle yönetilmeye başlayacak. Ve burada güçlü hükümet güçlü yürütme, gülcü meclis ve bağımsız ve tarafsız bir yargıyla kuvvetler ayrımı da tam yerli yerine oturarak yoluna devam edecektir. Tabi bu darbeciler nereden cesaret alıyor diye baktığımızda dışarıdan cesaret aldıkları, dışarıdan güç aldıkları çok açık ve net. Ama bunun yanı sıra da içeriden de bilerek veya bilmeyerek bu darbecileri cesaretlendiren, ona ümit veren açıklamalar yapan maalesef cumhurbaşkanı adayları, parti genel başkanları ve parti sözcüleri var. İşte örneğin sayın İnce'nin Metin Temel gibi darbeye karşı kahramanca durmuş, her türlü teröre karşı kahramanca mücadele etmiş bir onurlu şerefli kahraman komutanımızın apoletlerini sökeceğinden bahsetmesi işte darbeci generalleri cesaretlendiriyor. Niye apoletlerini sökeceğim diyor, cumhurbaşkanını alkışladı diye. Başbakan merhum Necmettin Erbakan'a küfür eden paşalar oldu biliyorsunuz bu ülkede. CHP onun özleminde olduğunu düşünüyorum. 28 şubatlarda 27 nisan e-muhtıraların verildiği günlerde ordudaki o cunta, o darbe heveslisi paşalar nerden cesaret aldılar? İşte CHP'nin başını çektiği grupların 'Ordu göreve' pankartları ile yürüyüşler, mitingler yapılmasından cesaret aldılar."

'KANDİL'DE AY YILDIZLI BAYRAĞIMIZ DALGALANACAK'

Kandil'e yönelik operasyonunun kısa sürede tamamlanacağını ve oraya Türk Bayrağı'nın çekileceğini söyleyen Destici, "Şimdi daha önce 'Kandil'e girilemez', 'Kandil'e operasyon yapılamaz' diyenler şimdi de diyorlar ki 'Kandil'de terörist kalmadı ki.' Niye Kandil'e operasyon yapılıyor? Bir Kandil'de hala terör grupları var, sayıları azalmış olsa da. İki, Kandil'in çok önemli anlamı var. Kandil PKK ve türevleri için bir sembol. İnşallah Kandil, güvenlik güçlerimiz tarafından en kısa zamanda ele geçirilecek ve orada ay yıldızlı bayrağımız dalgalanacak. Nasıl Afrin, Fırat Kalkanı harekatı yapıldıysa Kandil operasyonu yapılıyorsa sıra Mahmura da, Sincan'a da, yani PKK, PYD, YPG bunlar hepsi aynı zaten neredeyle mutlaka Türk Silahlı Kuvvetlerin, Mehmetçiğin gücü balyoz gibi inecek ve hepsini mahvedecek, yok edecek ne içeride ne dışarıda bir tane terörist kalmayacak Allah'ın izniyle" diye konuştu. 'HDP'NİN BARAJI GEÇMEME İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK'

15 ilde 5 bin kişiyle görüşerek anket yaptırdıklarını açıklayan Mustafa Destici, anketlere göre kendilerinin de destek verdiği Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci turda seçileceğini söyledi. Destici, "Recep Tayyip Erdoğan, birinci turda seçiliyor. Meclis seçimleri ile ilgili de öyle Millet İttifakı'nın bileşenlerinin ya da onun arkasında destekleyen içerideki dışarıdaki güçlerin millette bir algı operasyonu yapıyorlar sanki Cumhurbaşkanlığını Sayın Recep Tayyip Erdoğan kazanıyor ama milletvekilliğinde Cumhur ittifakı azınlığa düşüyor diye asla böyle bir şey yok. HDP'nin barajı geçememe ihtimali çok yüksek. HDP barajı geçemeyecek bana göre. Geçemediği takdirde o zaman Cumhur İttifakı anayasal çoğunluğun üzerine çıkabilir, bizimde içinde bulunduğumuz Ak Parti 400'ün üzerine çıkabilir" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mustafa Destici'nin soruları yanıtlaması Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,(DHA) AK Parti'li Eker: Türkiye'nin güçlenmesi Kürtler'in de güçlenmesi demektir AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye'nin büyümesi için önemli olduğunu dile getirerek, "Bizim durumumuz başka ülkedeki Kürtlerin durumu gibi değildir. Onun için Türkiye'nin güçlenmesi Kürtler'in de güçlenmesi demektir. Çünkü Kürtler'in devleti Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu seçimde biz Türkiye'nin güçlenmesini arzu ediyoruz" dedi.

24 Haziran seçimlerinde Diyarbakır 1'inci sıra milletvekili adayı olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Sur ilçesindeki muhtarlarla iftar programında bir araya geldi. Burada konuşan Eker, Sur ilçesinin terör örgütü PKK'nın hendek olaylarında işgal edilmek istendiğini dile getirerek, yaşanan yıkımın adından ilçenin yeniden inşaası için çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi. Hendek olaylarında PKK'nın Kürtleri bile bile ölüme süreklediğini belirten Eker, "Bu ilçemiz, maalesef yakın bir geçmişte bir işgal teşebbüsüne maruz kaldı. Bir terör örgütü burayı işgal etmeye kalktı. Gayrı meşru, haksız hukuksuz bir şekilde terörle, bombalarla, hendeklerle, çukurlarla, mayınlarla bu işgali gerçekleştirmeye kalktı, bir çok insanı katletti. Bunların önemli bir kısmı genç yaştaki Kürt çocuklarıydı. Terör örgütü PKK bu çocukların katildir. Çünkü onları bile bile ölüme sürdü. O tarihi Suriçi maalesef yakılıp, yıkıldı. Biz şimdi bir yandan sizlerin desteğiyle, burayı yeniden inşaa edeceğiz. Sur mağdurları için 5 bin 600 konut yapılıyor" dedi.

'BİZİM DURUMUMUZ BAŞKA ÜLKEDEKİ KÜRTLERİN DURUMU GİBİ DEĞİLDİR'

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerinin Türkiye'nin güçlenmesi için önemli olduğuna dikkat çeken Eker, şunları söyledi:

"Türkiye'nin güçlenmesi Kürtlerin de güçlenmesi demektir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti, Türklerden, Kürtlerden, Lazlardan, Çerkezlerden, Zazalardan 81 milyon her çeşit kavim ve kültür var. Türkiye Cumhuriyeti dediğimiz zaman bunların hepsidir. Dünyanın diğer ülkelerindeki Kürtler, sadece bir bölgede yaşarlar. Örneğin, Kuzey Irak'taki Kürtler, Zaho, Duhok, Erbil, Süleymaniye'de yaşarlar, buralarda mülk sahibidirler. Ama Irak'taki Kürtlerin, Bağdat'ta, Basra'da evleri yok, evleri olamıyor. Suriye'de Kamışlı'da, Kobani'de, Afrin'de yaşıyor. Ama Şam'daki Osmanlı mahallesi dışında, diğer şehirlerde evleri yok. İran'da da öyle. İran'da Kürtler sadece Kürdistan Eyaleti'nde yaşıyor. Ama Türkiye öyle değil. İstanbul'un, Yalova'nın, Muğla'nın, Marmaris'in tapuları sizlerin cebinizde. 780 bin kilometre karenin tapusu 81 milyonun cebinde. Bizim durumumuz başka ülkedeki Kürtlerin durumu gibi değildir. Onun için Türkiye'nin güçlenmesi Kürtler'in de güçlenmesi demektir. Çünkü Kürtler'in devleti Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bunun için cumhurbaşkanlığı seçimi önemlidir. Bu seçimde biz Türkiye'nin güçlenmesini arzu ediyoruz. Türkiye sorunlarını daha kolay çözer, bürokrasiyle daha etkin mücadele eder. Artık sivil siyasi irade mutlak söz sahibi olacak."

Eker'in konuşmasının ardından programa katılan muhtarlar mahallelerinde yaşanan sorunları dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İftar programına katılanlar

-Eker'in konuşması

-Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Ahmet ÜN / DİYARBAKIR,(DHA) Bakan Yılmaz: Tayyip Erdoğan dışında vereceğiniz oy, kayıp olur MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Tayyip Erdoğan dışında vereceğiniz oyların hiç birisi Türkiye'ye güçlü bir yönetimi, güçlü lideri getirmez. Vereceğiniz her oy kayıp olur, bunu çok açık net şekilde söyleyeyimö dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz seçim çalışmaları kapsamında Şarkışla ilçesini ziyaret etti. Bakan Yılmaz burada 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen iftar programına katıldı. İftara Bakan Yılmaz'ın yanı sıra Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. 24 Haziran'da yapılacak seçimlere değinen Yılmaz, bu seçimlerde seçmenlerin iki oy kullanacağını söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce ve Meral Akşener'in yarışacağını dile getiren Yılmaz, "Allah için bunlar Tayyip Erdoğan ile rakip olabilirler mi? Bunlar Tayyip Erdoğan gibi başbakanlık yaptı mı? Bunlar Tayyip Erdoğan gibi Cumhurbaşkanlığı yaptı mı? Bunlar Tayyip Erdoğan gibi belediye başkanlığı yaptı mı?" diye konuştu.