DHA YURT BÜLTENİ - 16

1 - Muharrem İnce: Taze kana ihtiyaç var GİRESUN'DA KONUŞTU: TAZE KANA İHTİYAÇ VAR CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ordu'dan Giresun'a gelerek Atatürk Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Kalabalığı selamlayan İnce, "Gördüğümü söyleyeyim mi? Bu iş tamam. Ama şımarmak yok. İntikam yok. Aklı başında, sakin bir şekilde Türkiye'nin sorunlarını çözeceğiz. Türkiye'yi barıştıracağız önce. Türk- Kürt barıştıracağız. Alevi- Sünni barıştıracağız. Kadın- erkek sağcı- solcu, başı açık- başı kapalı, ayrımcılık olmadan herkesi kucaklayarak. Önümüz Ramazan Bayramı. Giresun'dan bütün Türkiye'deki Ak Parti'li, Milliyetçi Hareket Parti'li, İYİ Parti'li, HDP'li, CHP'li, Saadet Parti'li kardeşlerimin 81 milyonun Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. 4 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı adayı olduğumda parti rozetini çıkardım. Türk bayrağı taktım. Artık herkesin Cumhurbaşkanı olacağım. Kavga yok. Hemen barışacağız" dedi. İnce, "Türkiye'de 16 yılda en kötü giden şey eğitim. AK Parti'li anneler de şikayetçi, CHP'li anneler de şikayetçi. Benim Cumhurbaşkanlığımda hiçbir sınavdan ücret alınmayacak. Çocukları iyi yetiştireceğiz. Ayrımcılık yapmadan" diye konuştu.

Ezan okunması nedeniyle konuşmasına ara veren İnce, sonrasında konuşmasına şöyle devam etti: "Ezan namaza çağrıdır ama dar anlamıyla namaza çağrıdır. Bir de geniş anlamı vardır. O geniş anlamı da şudur; bir iddianın, bağımsızlığın sembolüdür o. Bayrak ve ezan bağımsızlığın sembolüdür. Yani biz bu topraklardayız, bir iddianın adıdır o. Eğer bugün bu topraklarda günde 5 vakit özgürce ezan okunuyorsa onu gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Bir bütün halde düşüneceğiz. Muğla'da turizmi desteklerken Giresun'da fındıkçıyı unutmayacağız. Adana'da narenciyeyi değerlendirirken, Konya'daki buğdayı unutmayacağız. Dünyadaki fındığın yüzde 75'ini üret ama verimini artırama, fiyatını sen belirleyeme. Yüzde 75'ini sen üret, fiyatı Hamburg'ta belirlensin, İtalya'da belirlensin. Yok böyle bir şey. Tarıma dayalı sanayiyi kuracağız. Fındığı bizden alıyorlar 20 katı para kazanıyorlar. Zeytin yağını dökme olarak alıyorlar, şişeleyip, paketleyip 20 katı fiyatına satıyorlar. O zaman bizim bu fındığı marka yapmamız lazım. Nasıl otomobil, tekstil, zeytin yağında markamız yoksa ne yazık ki fındıkta da markamız yok. Hemen iki ay sonra sezon başlayacak. Allah'ın izniyle cumhurbaşkanı yemin töreni, hemen söylüyorum fındık 15 lira olacak. Türkiye'de bu ekonomiyi büyüteceğiz. Eğer bu milletin parası çalınmasın kaynak var."

Ekonomi ile ilgili konuşan İnce, "Arkadaş faizle kavga etti, faiz yükseliyor. Dolarla kavga etti, dolar yükseliyor. Euro ile kavga ediyor, euro yükseliyor. İnce ile kavga ediyor, İnce yükseliyor. Kimle kavga etse yükseliyor. Emin olun cumhurbaşkanı seçileyim, döviz kendiliğinden düşecek. Ekonomimiz rahatlayacak, insanlarımız özgürleşecek. Türkiye'nin ağır sorunları büyük sorunları var. Türkiye'nin büyük sorunlarını yorgun bir adam çözemez, taze kana ihtiyaç var. Bunu el birliği ile başaracağız. Güven veren bir cumhurbaşkanı, herkesi kucaklayan bir cumhurbaşkanı, 'Aş, iş, ekonomi gelecek' diyen bir cumhurbaşkanı gelecek, gelecek, gelecek. Erdoğan, geçmişle kavga etmeye devam etsin. Geçmişle bugünü kavga ettirenler, geleceği kaybederler. O, savaş ekonomisi uygulasın, biz barış ekonomisi uygulayacağız" dedi.

Birleşmiş Milletler'in bugün '2,5 milyon Suriyeli, Türkiye'ye her an gelebilir' dediğini belirterek, "Ne yapacak 6,5 milyon. Türkiye'nin şu anda Suriye'de büyükelçisi yok. Niye Erdoğan Esad'la kavgalı, Ben cumhurbaşkanı olduğumda hemen Şam'a büyükelçi göndereceğim. Türkiye'de yaşayan Suriyelileri güle oynaya, davullu zurnalı memleketlerine göndermek için" diye konuştu.

İnce, konuşmasının ardından alandan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Miting alanından detay

-CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'den detay

Haber-Kamera:Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)

//////////////// Görüntüler "MUHARREM İNCE GİRESUN MİTİNGİNDE KONUŞTU" başlığı ile geçildi ================= 2 - Bakan Kurtulmuş: Oynanan oyunlara bu millet alet olmayacak KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Bitlis'te yaptığı konuşmada, Allah'ı, Peygamberi, kıblesi ve geleceği bir olan ahalinin arasına kan, kin ve gözyaşı konulmaya çalışıldığını söyledi. Bakan Kurtulmuş, "Bu oyun büyük bir oyunun parçasıdır. Kerkük'te, Musul'da, Şam'da, Halep'te, Rakka'da, Kobani'de oynanan oyunun bir parçasıdır. Bu oyuna, bu millet alet olmayacaktır. Çok şükür huzur içinde yaşıyoruz. Bir süre öncesine kadar bu yollardan nasıl geçileceği bile şüpheliyken şimdi huzur içindeyiz" dedi. Muş'tan kara yoluyla Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce yaptırılan Ahlat Müze ve Karşılama Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Kurtulmuş burada yaptığı kunuşmada, ilçeye gelirken yol boyunca gördüğü güzelliklere hayran kaldığını söyledi. Kurtulmuş, doğal güzelliklere, olağanüstü zenginliklere, tarihi geçmişe sahip olmasına rağmen bölgede oyunlar oynandığını belirterek şöyle konuştu:

"Oynanan oyunların parçası olarak birbirinden ayrılmaları mümkün olmayan Kılıçarslan'ın çocuklarıyla, Selahaddin-i Eyyubi'nin, Selahaddin-i Kurdi'nin çocukları birbirine düşman yapılmaya çalışılıyor. Tarihi, geçmişi, adetleri, geleneği, göreneği, Allah'ı, Peygamberi, kıblesi ve geleceği bir olan ahalinin arasına kan, kin ve gözyaşı konulmaya çalışılıyor. Bu oyun büyük bir oyunun parçasıdır. Kerkük'te, Musul'da, Şam'da, Halep'te, Rakka'da, Kobani'de oynanan oyunun bir parçasıdır. Bu oyuna, bu millet alet olmayacaktır. Çok şükür huzur içinde yaşıyoruz. Bir süre öncesine kadar bu yollardan nasıl geçileceği bile şüpheliyken şimdi huzur içindeyiz. Geçenlerde Diyarbakır'a gittik. Bakanlığımızın güzel bir konserini 'Diyar-ı Huzur' ismiyle icra ettik. Arapça, Türkçe, Zazaca ve Kürtçe ilahiler okundu. Gördük ki daha bir müddet öncesine kadar maalesef olumsuzluklarla, kanla ve kinle anılan Diyarbakır bugün diyar-ı huzur olmuştur. Ondan önce Mardin'e gittik. Orada aynı şekilde. Bir süre öncesine kadar insanların korkuyla yürüdüğü sokaklar şimdi cıvıl cıvıl. Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden gelen turistlerin ziyaret ettiği tarihi havasına döndü."

Bölgedeki huzurun devam edeceğini vurgulayan Bakan Numan Kurtulmuş, "Bu bölge artık kanla, kinle nefretle anılmayacak; sevgiyle, barışla, kardeşlikle, kültür, turizm, refah ve gelişmeyle anılacak. 1984'ten bu yana devam eden ve Türkiye'ye çok acı faturaları olan bu terör ve çatışma ortamını artık geride bırakıp vatandaşlar arasında hiçbir fark gözetmeksizin, herkesi kendi anadili, kültürü, etnik yapısı, meşrebi ve mezhebi içinde hazreti insan olarak telakki ediyoruz. Bizim kitabımızda insanları ayırmak, insanlara etnik yapısı, mezhebi, ait olduğu sınıfı, zenginliği ya da fakirliği gibi herhangi bir gerekçeyle ayrımcılık yapmak yazmaz. İnsanları yaradılışta eş ve dinde kardeş gördüğümüz için bu coğrafyada yaşayan herkes asırlarca barış yurdu olan bir ülkede yaşadı. Sadece bu toprakların insanları değil dünyanın başka yerlerinden gelenler de bu coğrafyayı kendileri için sukûnetin, barışın, selametin ve huzurun ülkesi olarak gördüler. Hristiyanların zulmünden kaçan Yahudiler de buraya geldi, Hitler'in zulmünden kaçan Museviler de, Saddam'ın zulmünden kaçan Kürt kardeşlerimiz de buraya geldi" dedi.

Bu coğrafyada oynanan oyunları Anadolu'nun irfanıyla bozacaklarını söyleyen Kurtulmuş, "1,5 trilyon dolar; Türkiye'nin teröre kaybettiği alternatif maliyet budur. Türkiye'de bu süre içinde 40 bine yakın insanımız öldü, binlerce kardeşimiz şehit oldu. Bu ağır tablo neredeyse bir savaş tablosu gibiydi. Bölgede halkın arasına kin ve kan yerleştirmek için terör örgütlerini bela edenler, onların eline silah, başka mühimmatlar verenler, acaba bunları sevdikleri için mi? Hayır, o insanları da hayattan koparıp, onları da bir şekilde yoksul, çaresiz bırakmak için yapıyorlar. Bu memlekette dağlarda bulunanların, bu ülkenin çocukları olan o insanların da 25-27 yaşlarında öldüklerini, ortalama ömürlerinin bu olduğunu da biliyoruz. Bu oyunu bozmak da bu ülkenin insanlarına düşüyor. Bu ülke bir daha asla kanla, barutla, gözyaşıyla ve kinle anılmayacak" diye konuştu. Konuşmaların ardından müzenin açılış kurdelesini kesen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, müzedeki eserleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Programa, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, AK Parti İl Başkanı Nesrullah Tanglay, AK Parti milletvekili adayları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Kurtulmuş daha sonra Ahlat Selçuklu Mezarlığı'ndaki restorasyon çalışmalarını inceledi. Kurtulmuş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından restorasyonu devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kurtulmuş ardından Ahlat Belediyesi tarafından yapılan alışveriş merkezinin açılışına katılıp, ilçeden ayrıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un ilçeye gelişi

-Karşılamadan görüntüler

-Bakan Numan Kurtulmuş'un konuşması

-Ahlat Müze ve Karşılama Merkezi'nin açılışı

-Detaylar Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) ================ 3 - 'MİLLET DIŞINDA BANA TALİMAT VEREBİLECEK DOĞMADI' İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Sivas ve Tokat'ın ardından Amasya mitinginde halka seslendi. Yavuz Selim Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Akşener burada yaptığı konuşmada da, TİKA'yı kapatacağı ve FETÖ'den talimat aldığı iddialarına tepki gösterdi. Akşener, şöyle dedi: "TİKA, Türk cumhuriyetleri için kurulmuş bir kurum, Meral de onu kapatıyor. Bu arada daha ayrı bir ayrıntı, ben Pensilvanya'dan talimat almışım. Bir de onu söyledi. Şimdi ben Sayın Yıldırım'a huzurunuzda şunu söyleyeyim. Kardeşim milletimin dışında bana talimat veren, verebilecek olan anasının karnından doğmadı. Siz Pensilvanya'lardan talimat almaya alışkın olduğunuz için herkesi kendiniz gibi zannediyorsunuz. Orada dur bir. Sen bir Başbakansın, bir insan için eğer 'FETÖ'cü' diyorsan ispatlamakla ve gereğini yapmakla mükellefsin. Ahan da ben buradayım. Bak bir sürü polis arkadaşımız orada, verin tutuklasınlar beni. Amasya'dayım, beraberiz, hadi alsınlar. İçişleri Bakanı sana bağlı, Adalet Bakanı sana bağlı, ver talimatını, koy belgeleri bak o zaman ben de tıkır tıkır giderim aralarından, en ufak bir karşı koyma yapmadan. Ama 2,5 senedir bana çeşitli şekillerde 'FETÖ'cü' diyenler var. Ben bunlara dedim ki 'İspatlayın', 'ispatlamazsanız şerefsizsiniz, alçaksınız'. 2.5 senedir kereste gibi adamlar şerefsiz, şerefsiz geziyor. Şimdi Sayın Başbakan hem yalan söylüyor hem iftira atıyor. Tekrar söylüyorum; iftirasını ispatlamayan şerefsizdir."

Açıklamalarının ardından sıcakta vatandaşları çok bekletmek istemediğini söyleyen Akşener, Amasyalıların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek sözlerine son verdi.

İYİ Parti Amasya Milletvekili adayı Fatih Coşar, miting sonunda Meral Akşener'e kenti simgeleyen bir tablo hediye etti.

Görüntü Dökümü:

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-Miting alanından detay

-İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'den detay

Haber-Kamera:Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)