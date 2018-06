DHA YURT BÜLTENİ-16

'HIZLI TRENE KARŞI ÇIKMAK AKIL KARI MI' Yıldırım, Sivas mitingi sırasında, hızlı trenin daha hızlı göçe neden olacağı açıklamasında bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nu de isim vermeden eleştirerek, "Birisi diyor ki 'Hızlı tren Sivas'a iyi değil, niye yapılıyor' diyor. Bir de kendisi Sivaslı. Hızlı trene karşı çıkmak akıl karı mıdır? Allah ıslah etsin, Allah yardım etsin. Ne diyeyim" dedi. AK Parti'nin 15 yılda bütün illere doğalgaz getirdiğini ifade eden Yıldırım şöyle devam etti: "Peki siz ne yaptınız bu ülkeye, onu soruyorum. Hangi hizmetiniz var. AK Parti ihracatı 36 milyar dolardan ,162 milyar dolara çıkarttı. Türkiye 3 kat büyüdü. Siz ne yaptınız? Neyi vaat ediyorsunuz? Marmaray ile iki kıtayı deniz altından birleştirdik. Ecdadımız Fatih, gemileri karadan yüzdürdü, onun torunları Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım ve arkadaşları tren ve arabaları denizin altından geçirdi. Bize yakışan da budur. Ecdadın torunlarına yakışan da budur." Türk milletinin boş söze kulak asmayacak kadar basiretli olduğunu dile getiren Yıldırım, "24 Haziran'da yıkım ekibine 'dur' demeye var mısınız? Türkiye'nin kalkınmasından gocunanlara hak ettiği cevabı verecek misiniz? Türkiye'yi her fırsatta dışarıdakilere, yabancılara şikayet edenlere hak ettikleri cevabı verecek misiniz? Türkiye sevdalısı Erdoğan'ı Sivas'tan rekor oyla Cumhurbaşkanı seçecek miyiz. Bu arada hemşehrinizi de unutmayın. Cumhur ittifakını güçlü bir şekilde meclise gönderecek miyiz? 'Yaparsa AK Parti yapar' diyecek miyiz? Aydınlık yarınlara emin adımlarla ilerleyecek miyiz" diye konuştu. Kente yapılan hizmetleri de anlatan Binali Yıldırım, 16 yılda 27 katrilyon yatırım yapıldığını, şehrin ihracatının 8.5 milyon dolardan 93 milyon dolara çıktığını söyledi. 80 yılda yapılan okul sayısının yarısından fazlasını 15 yılda yaptıklarını belirten Yıldırım, ikinci üniversitenin kurulduğunu hatırlattı. Yıldırım, konuşmasının sonunda ise Haziran ayında 2 bayram yaşadıklarını belirterek, "Birincisi, oruçlarımızı tuttuk, mükafatını aldık, Ramazan bayramını hep birlikte kutladık. İkinci bayram 24 Haziran seçim zafer bayramıdır. Bayramımız mübarek olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun. Bugün bizi ihya ettiniz, mutlu ettiniz. Allah sizi de mutlu etsin. Bahtınız açık olsun" dedi. Miting sonunda milletvekili adayları ile birlikte partilileri selamlayan Başbakan Banile Yıldırım ardından Sivas Beledeyesi'ni ziyaret etti.

Akşener: Halep'te, Türkiye'den vatanına giden Suriyeliler ile iftar edeceğim (EK)

2)ADAPAZARI'NDA KONUŞTU

İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Adapazarı Demokrasi Meydanı'nda halka seslendi. Türkiye'nin birinci probleminin işsizlik olduğunu belirten Akşener, "Bir seçime gidiyoruz Türkiye'nin halini öncelikle tespit etmemiz gerekiyor. Sakarya hem bir tarım kenti aynı zamanda sanayi kenti. Sakarya'nın en büyük problemi nedir? genç işsizliğidir. Türkiye'nin her yerinde olan birinci problem genç işsizliğidir. Biz de diyoruz ki gençlerimize devlet iş vermek zorundadır. Eğer iş vermiyorsa iş verene kadar gençlerimize 500 lira vatandaşlık maaşı bağlayacağız. Her yıl 50 milyar dolar yatırım yapacağız ki gençlerimize istihdam ve iş imkanı ortaya koyabilelim." dedi.

'ÇIKAR BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME HEMEN OLAĞANÜSTÜ HAL'

Emeklinin açlığa mahkum olduğunu söyleyen Akşener, "Biz dedik 1500 iyi bayramlar ikramiyesi, bunlar bin lira dedi. Kimine 500, kimine 750, kimine bin. Dolayısıyla emekli ölsün, öğrenci kredilerle yarınını ipotek versin, işçi asgari ücrete mahkum olsun. Asgari ücretten vergiyi kaldıracağız dedik, ağaların siniri bozuldu. Şeker fabrikalarını sattın. 14 şeker fabrikasını sattın, tam 2 milyon insanı ilgilendiren bir konu. Ben de diyorum ki cumhurbaşkanı seçildiğim an şeker fabrikalarını satın alanlara sesleniyorum satın o fabrikaları, içine elinizi sokmayın. O sözleşmeyi iptal edeceğiz, tekrar milletimin olacak. Ekonominin içine tükürdü, şeker fabrikalarının bir yıllık zararı sarayın 13 günlük masrafına eşit. Evet şimdi olağanüstü hali seçimi kazanırsa kaldıracakmış. Elini tutan mı var? Çıkar bir kanun hükmünde kararname hemen olağanüstü hali kaldır. Kaldıramaz ama ben kaldıracağım ve ekonominin içine tükürdüğü gibi eğitimin de içine tükürdü." diye konuştu.