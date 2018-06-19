DHA YURT BÜLTENİ 16

EŞİ TERK EDİNCE KENDİNİ BIÇAKLAYIP, EV YAKTI KÜTAHYA'da eşi Ebru U.'nun (22) evi terk etmesine sinirlenen Fatih U. (25), önce kendi kendini bacağından bıçakla yaraladı, daha sonra eşinin dedesine ait apartman dairesini yaktı.

Osmangazi Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda işsiz olduğu belirtilen Fatih U., 2 çocuğunu alarak kendisini terk eden eşinin kaldığı dedesi Ahmet G.'ye ait eve gitti. Burada çocuklarını göremeyen Fatih U., kendisini bacağından bıçakla yaraladı. Hastaneye götürülen Fatih U., tedavisi tamamlanmadan hastaneden ayrıldı. Tekrar eşinin yaşadığı dedesinin evine giden Fatih U., içeride kimsenin bulunmadığı sırada eşyaları ateşe verip, dışarı çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kütahya Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın haberini alıp olay yerine gelen Fatih U.'nun eşi ve yakınları sinir krizleri geçirdi. Fatih U. kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanak gözaltına alındı, olayla iligili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

-Apartman dairesindeki yangını,

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ,

-İki çocuğu ile yangın yerine koşarak gelen Ebru U.'nun görüntüsü,

-İtfaiye ekiplerinin görüntüsü,

-Evi yakan şüpheli Fatih U.'nun çekilen görüntüsü Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA / DHA ============================================== AK PARTİLİ TURAN: İNCE'NİN YÜZDE 50+1 ALMA İMKANI ASLA YOK AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda biteceğini, ancak bu bitişin bir de başlangıç olduğunu belirterek, "CHP'nin senaryoyla, atraksiyonla başa getirilen genel başkanının gidip, Muharrem İnce'nin genel başkanlık yolunun açılacağı gün olacaktır. Muharrem İnce'nin yüzde 50+1 alma imkanı asla yok. Alacağı puan, Kılıçdaroğlu'ndan 1 puan üsttedir" dedi. Ak Parti Çanakkale İl Kadın Kolları tarafından Deniz Polis Evi'nde, kadın girişimciler ve kadın esnafın katılımıyla toplantı düzenlendi. Toplantıya Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, Ak Parti İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Üstün, partililer, kadın girişimciler ve esnaf katıldı.

Ak Parti'nin, kadınlara ve iş hayatındaki kadın girişimcilere verdiği önemi anlatan Turan, toplantının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri kampanyasında son haftaya girildiğini ifade eden Bülent Turan, "Gördüğümüz tablo odur ki; bu millet artık kimin iş yaptığını, kimin polemik yaptığını, kimin icraat ortaya koyduğunu, kimin laf ürettiğini çok iyi biliyor. Köylüsü, çiftçisi, şehirlisi, kadını, erkeği yeni dönemde hükümetin aynı şekilde adım atması, işlemlerimizin sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, dış politikada, güvenlikte daha da iddialı olması için büyük bir teveccüh gösterecek. Çanakkale başta olmak üzere, diğer illerde gördüğüm tablo gösteriyor ki, ilk turda bu millet kendine hizmet eden ekibe, Tayyip Erdoğan'a, Cumhur ittifakına büyük bir destek vererek, seçimi ikinci tura bırakmadan bitirecek. Hem güçlü meclisin, hem güçlü başkanın oluşmasına bu millet vefa duygusuyla, ferasetiyle beraber çok önemli bir katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Seçim kampanyası başlarken ortaya atılan bir iddia vardı. mecliste ve başkanlıkta ayrı oy kullanma tarzı. Ancak süreç gösterdi ki, insanlarımız ferasetle adım atarak, hareket ederek meclisinde kuvvetli olmasını, başkanın da kuvvetli olmasını, bu devletin bekası, bu milletin geleceği için çok önemli bir argüman olarak ortaya koydu. Dolayısıyla güçlü meclis olması iddiasını ortaya koyacaklar. Ben ümit ediyorum, çok güçlü bir başkanla beraber, çok güçlü bir meclisin oluşacak" diye konuştu.

'BUNDAN SONRAKİ TİYATROYU İZLEYİN' Halkın teveccühüyle seçimlerin ilk turda biteceğini belirten Turan, "Ancak bu bitiş aynı zamanda Türkiye'de bir başlangıç olacak. CHP'nin senaryoyla, atraksiyonla başa getirilen genel başkanının gidip, Muharrem İnce'nin genel başkanlık yolunun açılacağı gün olacaktır. Muharrem İnce'nin yüzde 50+1 alma imkanı asla yok. Alacağı puan, Kılıçdaroğlu'ndan 1 puan üsttedir. Dolayısıyla seçimden sonra Muharrem İnce; 'beni sen aday yaparak kurtulma yolunu tercih ettin. Ama hayır ben daha çok oy aldım. Artık ben başkan olacağım' iddiasını ortaya koyacaktır. Bundan sonraki tiyatroyu izleyin" dedi. 8 BİN KİŞİYE İSTİHDAM YARATILACAK Kurulma aşamasındaki Ezine Gıda, İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili de açıklamada bulunan Bülent Turan, şunları söyledi: "Çanakkalemiz aynı zamanda bir tarım bölgesi. Tarım, Gıda, Sanayi bölgesi kuruyoruz. Bu çalışmamızın yer tahsisleri, kamulaştırmaları, planları geride kaldı. Artık temel atma aşamasına doğru gidiyoruz. Ezine bölgemizde 1500 dönüm üzerinde 8 bin kişinin çalışabileceği, tarımla ilgili her alanın düşünüldüğü, altyapının hazırlandığı devasa bir sanayi bölgesinden bahsediyoruz. 92 fabrikanın bacasının tüteceği, 8 bin kişinin çalışacağı, yan kollarla beraber taşıma, yiyecek ve otel olarak baktığımızda 30-40 bin kişinin çalışacağı devasa bir tesisten bahsediyoruz. Çanakkale'mize hayırlı olmasını ümit ediyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-AK Parti'nin kadın girişimcilerle toplantısından genel ve detay görüntü.

-Toplantıya katılan Bülent Turan'dan genel görüntü.

-Bülent Turan açıklama görüntüsü. Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA) ============================================== EDİRNE'DE TUTUKLU YUNAN ASKERLERE YİNE TAHLİYE ÇIKMADI EDİRNE'de, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'ndan çıktıkları devriye sırasında Türkiye'ye geçtikleri için tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'in (29) için Edirne 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce yapılan tutukluluk değerlendirme duruşmasından yine tahliye çıkmadı.

Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, geçen 1 Mart günü, birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçti. 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır askerlerince gözaltına alınan 2 Yunan askeri, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

TUTUKLUK DEĞERLENDİRME DURUŞMASI YAPILDI

Edirne 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi her 30 günde bir olan tutukluluk değerlendirme duruşmasını yaptı. Duruşmaya geçen 1 Mart tarihinden bu yana tutuklu olan Yunan askerler teğmen Angelos Mitretodis ve Dimitris Kouklazis, avukatları Selin Özel ile Hakan Yalçıntuğ da katıldı.

Mahkemede tercüman aracılığıyla ifadesi alınan teğmen Angelos Mitretodis, "Daha önceki beyanlarımızı tekrar ederim. Eski savunmalarımı tekrar ederim. Suç işleme kastık yoktu" dedi. Astsubay Dimitris Kouklazis ise, "Aynı ifademi tekrar ederim. Farklı söylemek istediğim bir husus yoktur. Suç işleme kastımız yoktur" dedi.

Yunan askerlerin avukatı Hakan Yalçıntuğ, müvekkillerinin amacınını sınır güvenliğini sağlamak olduğunu belirterek, "Bu amaçla devriye atarken yanlışlıkla sınırı geçilmiş devamında müvekkiler silahlarını Türk askerlerine teslim etmiştir. Haliyle kaçma şüphesi yoktur. Yürürlükteki infaz kanunları gereği atılı suçun atıl sınırı da dikkate alındığında bu aşamadan sonra verilecek devam kararı bir nevi cezaya dönüşmüş olacaktır. Kaçma ve delil karartma şüphesi yoktur. Yunan devletinin verdiği güvence de dikkate alınarak müvekkilerin adli kontrol ile tahliyesine karar verilmesini talep ederiz" dedi.

Sanıkların avukatlardan Selin Özel, tutuklama tedbirinin yasal koşullarının oluşmadığını söyleyerek, "Kaçma ve delil karartma şüpheleri yoktur. Alt sınırdan ceza alsalar dahi infaz kanunları gereği, tutukluluk süresi cezanın yatırını aşmıştır. Dijital materyallerin incelemesine devam edilmesi tutuklama sebebi olamaz. Bunda müvekkilin bir kabahati yoktur. Atılı suç işlenmemiştir. Tutuklamaya konu casusluk suçunun işlenmiş olması düşünülemez. Müvekkiller ve aileleri mağdur dudumdadır. Mağduriyetin giderilmesi için bir ya da birden çok adli kontrol ile tahliyesine karar verilmesi talep olunur" dedi.

KARARDA 'ASGARİ YÖN' VURGUSU

Edirne 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, Yunan askerlerinin tutukluluk halinin devamını karar verdi. Kararda şöyle denildi:

"Şüpheliler müdafillerinin duruşmadaki beyanları, şüphelilerin duruşmadaki beyanları ve dosya kapsamı incelendiğinde; dosya içerisinde bulunan yakalama üst arama ve muhafaza alma tutanakları, şüphelilerin savunmaları ve diğer tüm muamelili evraklar birlikte değerlendirildiğinde, şüphelilerin üzerine atılı askeri yasak bölgelere girme suçunu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu, şüphelilerin Türkiye'de sabit bir ikamet adreslerinin bulunmayışı ile yabancı ülke vatandaşı olmaları birlikte değerlendirildiğinde, şüphelilerin kaçma şüphesinin bulunduğuna ilişkin kanaat, dijital materyaller konusunda incelemenin halen sürmesi nedeniyle atılı suç vasfının değişme ihtimali bulunduğu değerlendirilmiş, şüphelilerin üzerlerine atılı eylemin asker kişilerce işlenmiş olması da dikkate alındığında mesleği askerlik alan kişilerde bulunması gerekli asgari yön tayin bilgisi nedeniyle suç şüphesinin kuvvetlenmesi, atılı suçun kanunda ön görülen cezanın üst sınırının 5 yıl oluşu da dikkate alındığında tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülülük sınırları içerisinde kaldığı ve koruma tedbirlerinden umulan faydanın adlı kontrol hükümleri ile sağlanamayacağı değerlendirile soruşturma dosyasının geldiği aşama itibariyle tutuklama şartlarında herhangi bir değişiklik olmadığı anlaşıldığından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebinin kabulüne, şüphelilerin tutukluluk hallerini devamına."

Kararın ardından Yunan askerleri sıkı güvenlik önlemleri altında Edirne F Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Yunan askerleri

Askerlerin jandarmalar eşliğinde götürülmesi

Askerlerin adliyeden çıkarılması

Araca bildirilmesi

Edirne adliyesi

Detaylar Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- ========================================================= DEMİRTAŞ'IN SÖZÜNÜ VE BESTESİNİ BU KEZ KIZLARI VE EŞİ ÇALIP SÖYLEDİ HDP'nin Edirne cezaevinde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde yazıp bestelediği, "Korkma" adlı şırkısını kızları Delal ve Dılda ile eşi Başak Demirtaş çalıp söyledi. Başak Demirtaş sosyal medya hesabından şarkıyı, "Hep Selo Başkan mı söyleyecek? Bu sefer de sürpriz yaptık, biz söyleyelim dedik. Sizce nasıl oldu ? mesajı ile paylaştı.

Edirne cezaevinde tutuklu bulunan HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın bir süre önce yazıp bestelediği, "Korkma" adlı şarkısını bu kez eşi ve kızları çalıp söyleyerek klip hazırladı. Diyarbakır'daki evlerinde çekilen kilipte, Demirtaş'ın kızı Delal keman çalarken, küçük kızı Dılda ise gitar ile eşlik etti. Başak Demirtaş, kızları ile söylediği şarkının klibine sosyal medya hesabından, "Hep Selo Başkan mı söyleyecek? Bu sefer de sürpriz yaptık, biz söyleyelim dedik. Sizce nasıl oldu ? mesajı ile paylaştı.

Görüntü Dökümü:

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-Klipten görüntüler Haber-Kamera: DİYARBAKIR,(DHA)- ================================================= SIRTINDAN BIÇAKLANAN YAVRU KÖPEK TEDAVİ EDİLDİ TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, sırtından bıçaklanmış bulunan kangal cinsi 2 aylık yavru köpek, belediye tarafından tedavi ettirildi. Sırtına 22 dikiş atılan köpek, korumaya alındı. 'Şanslı' adı verilen köpeğe maket bıcağı ile saldırıda bulunulduğu belirlendi.

İlçeye bağlı Yeniçiftlik Mahallesi'nde, yoldaki yavru köpeğin yaralı olduğunu görenler, belediye yetkililerine haber verdi. Belediye Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihbarla mahalleye gelip, yaralı köpeğe ilk müdahalede bulundu. Veteriner kliniğinde tedaviye alınan ve sırtından bıçaklandığı belirlenen yavru köpeğe 22 dikiş atıldı. Tedavisi tamamlanan yavru köpek, Geçici Hayvan Bakımevi'nde korumaya alındı. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, hayvanlara şiddetin insanlık suçu olduğunu belirterek, "Ülkemizde son dönemde yaşanan hayvanlara şiddet olaylarını kınıyoruz. Can dostlarımıza yapılan şiddet insanlık suçudur. Tüm vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olmalı. Tüm hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve türüne uygun hayat şartları içinde yaşama hakkına sahiptirler. Doğanın dengesinin korunmasında önemli bir rolü olan hayvanlar, insanların en büyük yardımcılarıdır. Hayvan sevgisi, insanlardaki yardımlaşma, iyilikseverlik ve merhamet gibi duyguları geliştirir, insanları birbirine yaklaştırır. Bizlere düşen ise hayvanları korumak ve hayvan haklarına saygı duymaktır" diye konuştu.

Belediyelerince hayvanlara yönelik yapılan çalışmaları anlatan Başkan Uyan, "Sağlık durumları kötü olan sokak hayvanları, veteriner hekimimize ulaştırılarak, tedavi altına alınıyor. Sağlık sorunları nedeniyle bakıma muhtaç sokak hayvanlarımız tedavileri yapıldıktan sonra Yeniçiftlik Mahallesi'nde bulunan Geçici Hayvan Bakımevi'nde ekiplerimizce yapılıyor. Talep eden vatandaşlarımıza bakımevinden sahiplendirme imkanımız da bulunmakta. Park ve yol kenarlarına koyduğumuz su ve mama kabı sayımızı da artırarak, sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Güvenlik güçlerince yavru köpeğin bıçakla yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

MAKET BICAĞI İLE KESMİŞLER

Marmara Ereğlisi ilçesinde sırtından bıçaklanarak yaralanan ve 22 dikiş atılan kangal cinsi 2 aylık sokak köpeğin tedavisi Marmara Ereğlisi Geçici Hayvan Bakımevi'nde sürüyor. Köpeğe görevliler tarafından 'Şanslı' adı verildi. Belediye veterineri Muhammed Gökmen, köpeğe maket bıcağı ile saldırı yapıldığını belirterek, "Vatandaşların ihbarı ile ekiplerimiz tarafından barınağımıza getirilen köpeğin sırt bölgesinde derin bir kesik. Bu sivri ve kesici bir cisimle kesilmiş. Kesik olan bölgenin tedavisini yaptık. Köpek eski sağlığına kavuştu ve şimdilik müşahede altında tutuyoruz" dedi.