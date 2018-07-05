DHA YURT BÜLTENİ - 16

MUĞLA'nın Dalaman Havalimanı'nda gözaltına alınan Irak uyruklu İngiltere vatandaşı 2 kardeş, terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı. Dalaman Havalimanı'nda, yurtdışı gelen yolcu kısmında TEM Risk Analiz görevlileri tarafından şüpheli hareketleri nedeniyle fark edilen iki kişi takibe alındı. Irak uyruklu ve İngiltere vatandaşı oldukları belirlenen Ayman Barzan ve Hariam Barzan kardeşlerin çelişkili beyanları üzerine telefon ve sosyal medya hesaplarında inceleme yapıldı. Sosyal medya hesaplarında PKK/YPG terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen şüpheliler gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen 2 kardeş, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adliye binasından görüntü

- İngiliz kardeşlerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA,(DHA)

Kadınlar 'İdam gelsin' sloganı atarak yürüdü

BURSA’nın İnegöl ilçesinde kadınlar, çocuk istismarı ve cinayetlerine sessiz kalmadı. 'Çocuğuma Dokunma' sloganıyla yürüyüş yapan kadınlar idam istediler.

Sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine bugün saat 18.00'de Belediye binası önünde toplanan yüzlerce kadın, ellerinde pankartlarla çocuk istismarı ve cinayetlerine sert tepki gösterdiler. Kadınlar, gözyaşları içerisinde 'Çocuğuma dokunma' ve 'İdam gelsin' sloganları attı. Bir elinde pankart bir elinde bebekleriyle yürüyen kadınlar, yaşanan olaylara sert tepki gösterirken çevredeki esnaf ve vatandaşlar yürüyen kaınlara alkışlarla destek verdi.

"İDAM GELSİN İSTİYORUZ"

Kadınlar adına açıklama yapan Serpil Şan, “Dilim varmıyor söylemeye. Yüreğimiz yanıyor. Acılarımızı birleştirsek, Arş-ı Ala'ya yükselir.Eylül'lerimizin, Leyla'larımızın ve daha bir çoğunun anne ve babalarının acılarını paylaşıyoruz. Yalnız değilsiniz. Sizlere sabır diliyorum. Acınız acımızdır" dedi. Şan, şöyle devam etti:

"Öfkemiz çığ gibi büyüyor. Ne diyor Mehmet Akif Ersoy, 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda'... Artık topraktan minik bedenler fışkırıyor. Tecavüze uğramış, işkenceye maruz kalmış bedenler... Tecavüzün affı olmasın istiyoruz. Bu sapıklardan yeryüzü temizlensin istiyoruz. Tek yürek olduk, tek beden olduk, artık 'yeter' diyoruz. İdam gelsin istiyoruz. Bunu yapmaya kimse bir daha cüret edemesin. Kadına, hayvana en acısı da bebeklerimize yapılan tecavüzün affı olmasın istiyoruz. Bırakın küçük bedenler annelerinin koynunda, babalarının gölgesinde büyüsün. Annelerin dokunmaya kıyamadığı, babaların bakmaya doyamadığı o küçük bedenleri paramparça ediyorlar. Bu nasıl zulümdür? Şimdi soruyorum; oğlunuz, kızınız kapı önünde oynarken ne kadar güvende? Ya da hala orada duruyor mu? Çünkü tecavüze uğrayan binlerce çocuktan biri de sizinki olabilir. Yetkililere sesleniyoruz; bunlar için bir önlem alınmazsa, öncekiler gibi bu yaşananlar unutulacak ve bir tek hatırlayan o yavruların ailesi olacak. Lütfen sesimiz duyulsun" dedi.