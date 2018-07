DHA YURT BÜLTENİ - 16

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinden gelerek Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki yakınlarının düğününe giden 7 kişilik Yavuz ailesinin içerisinde bulunduğu aracın, takla atarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 11 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybederken, 3'ü ağır 6 kişi de yaralandı. Ceylanpınar'dan gelerek Kızıltepe ilçesindeki yakınlarının düğününe giden Tacettin Yavuz yönetimindeki 63 VS 191 plakalı özel otomobil, sürücüsü yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca takla atarak devrildi. Kızıltepe ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan Alakuş köyü yakınlarında saat 19.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, 11 yaşındaki Berfin Yavuz, kaza yerinde hayatını kaybederken, aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi de yaralandı. Kaza haberi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. Takla atarak devrilen ve kullanılmaz hale gelen araçtan itfaiye ekiplerinin çıkardığı 6 yaralı, kaza bölgesinde bekleyen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası, ambulanslarla Kızıltepe'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanlere kaldırılan 6 yaralıdan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor. Bu arada yaşanan kaza nedeniyle Kızıltepe'deki düğünün de iptal edildiği öğrenildi.

ONBİRİNCİ Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ismini taşıyan Abdullah Gül Üniversitesi'nin (AGÜ) ilk mezunlarını verdiği törene katıldı. Gül törende yaptığı konuşmada, "En büyük yatırım eğitime yapılan yatırımdır. Siyasi ve cumhurbaşkanlığı hayatımda eğitime önem verdim ve her yerde altını çizdim" dedi.

'AĞIR CEZALAR GETİRİLMELİ'

İstismar olaylarının tekrarlanmaması için ağır cezaların uygulanması gerektiğini beliren Berna Tokman, şöyle konuştu:

"Son günlerde sıkça yaşamakta olduğumuz en değerli varlıklarımız çocuklarımızın üstüne kabus gibi çöken istismar ve devamında yaşanan çocuk cinayetlerinin bir daha yaşanmaması için kalıcı çözümlerin bir an evvel hayata geçirilmesi şarttır. Bu suçu işleyenlere en ağır cezalar uygulanmalı. Başka çocukların hayatlarının kararmaması için gerekli yasa değişikliğinin bir an önce yürürlüğe girmesini ve çocuklarımıza istismar edilmeyecekleri bir hayat verilmesini talep ediyoruz. Kayıp olup da bulunamayan, istismara uğrayan veya katledilen çocuk vakaları bu ülkenin mutlaka çözülmesi gereken temel meselelerinden birisidir."

'HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERMEYE HAZIRIZ'

"Artık çocuklarımızı sokağa çıkarmaya, okula göndermeye korkar olduk" diyerek annelerin korkularını dile getiren Tokman, "Çocuklara yönelik her türlü cinsel istismar ve şiddete karşı önlemler alınması, en ağır yaptırımın yani cezanın verilmesi gerektiğini savunuyor ve bu konuda acil adımlar atılmasını talep ediyoruz. Bizler Kadınlar olarak bu konuda duyarlıyız ve sessiz kalamayız. Kınamakla yetinecek de değiliz. Bu tür çığlıklara ses olmak için, adalet yerini bulsun diye buradayız. Lütfen çocuklarımıza ve kadınlarımıza yönelik şiddet, istismar son bulsun. TOBB Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu olarak geleceğimiz olan çocuklarımızın korunması için her türlü çabanın bir parçası olduğumuzu bir kez daha deklare ediyoruz" dedi.

