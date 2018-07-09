DHA YURT BÜLTENİ-16

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde, dün meydana gelen tren kazası faciasında yaşamını yitiren kuzenler Bahar Koçman ve Yağmur Laçin, Muratlı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreni ve Anıtkabir ziyaretinin ardından Eskişehir'de Garnizon Komutanlığı'na bağlı topçu birlikleri, Çankaya Mahallesi Şahintepesi Mevkii'ne yerleştirilen 2 top arabasından 101 pare atış yaptı. Polislerin geniş güvenlik önlemi aldığı top atışlarını bazı vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla izleyip, atış sonunda sevinç gösterilerinde bulunarak tekbir getirdi.

Kuzenler Bahar Koçman ve Yağmur Laçin, Muratlı’da akrabalarını ziyaret ettikten sonra İstanbul’a dönmek üzere dönmek üzere 12703 No’lu yolcu trenine bindi. Trenin 5 vagonunun, raydan çıkarak, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada iki kuzen yaşamını yitirdi. Muratlı Devlet Hastanesi morgundan aileleri tarafından alınan cenazeler, Muradiye Camii’ne getirildi. Bahar Koçman’ın cezaevindeki ağabeyi Olcay Koçman, alınan özel izinle jandarmalar eşliğinde camiye geldi. Burada düzenlenen cenaze törenine ailelerin yanı sıra Muratlı Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Milli Eğitim Müdürü Ali Erkol, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Yakınları genç kızların tabutlarına sarılarak gözyaşları döktü.

Düzce'nin ortasından geçen Asar Deresi'nde balık ölümleri yaşandı. Derede bazı bölümlerde suyun yüzeyinin köpüklenmesi dikkat çekti. Bazı vatandaşlar ölü balıkları toplamaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise yaşanan duruma tepki gösterdi. Asar Deresi'nde 20 yıldır balık tuttuğunu söyleyen Burhan Gömleksiz, "Bugüne kadar böyle bir şey görülmedi. Bu bir katliamdır. Bunu yapanlar canidir. İnsan olanlar bunu yapmaz. Bu kadar balığın ölümüne sebep olmak insanlık dışıdır. Ben yaklaşık 20 yıldır burada balık tutuyorum, ilk kez böyle bir şey gördüm. Toplu halde katliam yapılmış. Ufak bir köpük de geliyor. Bunu yapanlar cezasız kalmamalıdır. Yetkililerin bunu yapanı bulup, cezalarını vermelerini istiyoruz. Bir balık diyerek geçmemek lazım" dedi.

DÜZCE kent merkezinden geçen Asar Deresi'nde çok sayıda balık ölümü endişe yarattı. Derede bazı bölümlerde suyun yüzeyinin köpüklendiği görüldü.

Balık ölümleri ile ilgili olarak vatandaşların, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne haber verdikleri, ancak yetkililerin henüz dereden ve balıklardan da numune almadığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Telef olan balıklardan görüntü

-Dereden görüntü

-Balık toplayan vatandaşların görüntüsü

-Vatandaşlarla röp ve detaylar var

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) -

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O KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 52 yaşındaki Alkan Gür'ün yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdiği kazayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bodrum'un Konacık Mahallesi Beylikkırlar Mevkii'nde, geçen 7 Temmuz'da yolun karşısına geçmeye çalışan Alkan Gür'e, Tayfun Aydın yönetimindeki 48 BM 200 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayıp, metrelerce uzağa savrulan Gür, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Aydın, sevk edildiği adliyede tutuklandı.