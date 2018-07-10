DHA YURT BÜLTENİ-16

1)BURDUR'DA İKİ KAZADA 2 YARALI BURDUR'da Küçük Sanayi Sitesi ile Kökez Köyü'nde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı. Küçük Sanayi Sitesi'nde ehliyetsiz Süleyman U.'nun (19) kullandığı 15 DN 990 plakalı otomobil yolun karşısına geçmekte olan Ferhat A.'ya (19) çarptı. Ferhat A., sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.Diğer kazada ise Fethi Karaoğlan yönetimindeki 32 GB 188 plakalı otomobil Burdur istikametine seyir halindeyken Kökez köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan Fethi Karaoğlu, "Araba sıkıştırınca kaymak zorunda kaldım" dedi. Kökez köyünden İbrahim Kaplan da "Bir anda ortalık toz duman oldu. Koştuk geldik. Arabadan kendisi çıktı. Kazayı birçok araç sürücüsü gördü ama kimse durup yardım etmedi" diye konuştu. Fethi Karaoğlan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Görüntü Dökümü

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- Kazaya karışan otomobil

- Fethi Karaoğlan'ın kazayı anlatması

- Sağlık ekipleri

- Ambulansa götürülmesi

- Kazayı görenlerin anlatımı

(Haber- Kamera Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) ============================================ Kahramanmaraş'ta organize suç örgütlerine operasyon: 8 gözaltı

2)1 KİŞİ DAHA YAKALANDI Kahramanmaraş'ta, organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında, 1 kişi daha yakalanıp, gözaltına alındı. Operasyonda gözaltı sayısı, 8'e yükseldi. Şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Görüntü Dökümü:

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- Şüphelilerin minibüsten indirilmesi

- Hastaneye getirilmeleri

- Hastaneden çıkarılmaları

- Minibüse bindirilmeleri

- Minibüsün gidişi

- 3 şüphelinin getirilmesi

- Hastaneye alınmaları

- Hastaneden çıkarılmaları

- Minibüse bindirilmeleri

- Minibüsün gidişi Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA) GÖRÜNTÜ BOYUTU: 144 MB ======================================= 3)PARKTA 3 KİŞİYLE TARTIŞAN GENÇ, TABANCAYLA ÖLDÜRÜLDÜ KAYSERİ'de, parkta alkol alan 3 kişiyle tartışan oto kiralama işiyle uğraşan Ahmet Alper Bozdemir (22), tabancayla vurularak, ağır yaralandı. Bozdemir, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, polis ekipleri 1'i yaralı 3 kişiyi yakaladı. Olay, dün saat 23.30 sıralarında, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Camikebir Mahallesi 148. Sokak'ta meydana geldi. Ceyhan Parkı'nda oturan Ahmet Alper Bozdemir, iddiaya göre, burada alkol alan S.K. (34), A.Ş. (37) ve Z.G. (36) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken 3 kişiden biri, üzerinde taşıdığı tabancasını çıkararak, Bozdemir'i kasık ve bacak bölgesinden vurdu. Kavgaya karışan 3 kişi, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan ve oto kiralama işiyle uğraştığı öğrenilen Bozdemir, çevredekiler tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Alper Bozdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.K., A.Ş. ve Z.G.'yi Bozdemir'i vurdukları tabancayla yakaladı. S.K. ile Z.G., gözaltına alınırken, yaralı olduğu belirlenen A.Ş. ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemede ise bir tabanca daha bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.