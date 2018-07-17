DHA YURT BÜLTENİ 16

Amanos dağlarında çıkan, arazinin dik ve rüzagarın şiddetli olması nedeniyle güçlükle müdaha edilen orman yangını, 8 saatlik söndürme çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında yaklaşık 35 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Akçakale'nin karşısında bulunan terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Tel Abyad'ın yüksek yerlerine, daha önce ABD bayrakları asılmıştı. Bir süre sonra kaldırılan bu bayrakların ardından yerine PYD/YPG flamaları asıldı. Akçakale'nin Hürriyet Mahallesi'nden de görülen flamalar, bugün indirilerek yerine daha kaçükleri asıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------ - Havadan helikopter ile müdahale edilmesi - Yangın söndürme uçağı ile yangına müdahale edilmesi - Gece iş makinelerinin ile çalışma yapılması

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, söndürme çalışmalarında, 3 amfibi uçak, 7 helikopter, 40 arazöz, 20 su tankı, 3 iş makinesinin ve 250 orman işçisi ile 15 teknik elemanın görev aldığını söyledi. Ketmen, yangının bahçe temizliği sonrası yakılan ateşten kaynaklanabileceği üzerinde durduklarını kaydetti. Güçlükle kontrol altına alınan yangında alevlerin yaklaşık 35 hektarlık alana zarar verdiğini aktaran Ketmen, "Büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yer yer küçük yangınlar devam ediyor. Soğutma çalışmaları sabaha kadar devam edecek. Karanlığın çökmesiyle havadan söndürme çalışmalarına ara vermiştik. Sabah saat 06.00 itibarıyle soğutma çalışmalarına havadan da devam edilecek. Yangında can kaybı yaşanmazken bir işçimiz hafif şekilde yaralandıö dedi.

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YALOVA’DA NOSTALJİK SİNEMA GÜNLERİNDE FİLİZ AKIN VE EDİZ HUN’A YOĞUN İLGİ

YALOVA Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştirdiği ‘Nostaljik Yazlık Sinema Günleri’nde, Türk sinemasının efsane isimleri Filiz Akın ve Ediz Hun, Yalovalılarla buluştu.

TİGEM Tesisleri’ndeki etkinlik öncesi Filiz Akın ve Ediz Hun, gazetecilerin sorularını cevapladı. Ediz Hun, "Sevgili Filiz’le birlikte burada sizlerle bulunuyor olmaktan, Yalovalılarla kucaklaşıyor olmaktan çok büyük bahtiyarlık duyuyoruzö dedi. Yalova’da birçok film çektiklerini aktaran Hun, kendilerine gösterilen ilgiyle ilgili memnuiyetini dile getirdi.

Yeşilçam'ın eski filmlerine gösterilen ilginin sebebi sorulan Filiz Akın ise, “Tüketim toplumuna geçtiğimizden beri o dönemki bazı şeyleri kaybettik. Masumiyeti, büyük aşkları, komşuculuğu, işte güzel insanlılık. Onları bu filmlerde gördükleri için galiba, bu yüzden böyle büyük bir ilgi hala devam ediyor" diye konuştu.

Nostaljik filmlerin unutulmadığını dile getiren Ediz Hun ise, “Çok büyük titizlikle çekilmiş filmlerdi o filmler. Bugün 4-5 günde çekilen bir diziyi biz 25 günde tamamlıyorduk. Dolayısıyla dublajı, seslendirmesi, müzikleri ve hepsi birlikte halkın, toplumun hoşuna giden filmlerdi. O bakımdan onlar unutulmuyorö dedi.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın çiçek ve plaket hediye ettiği iki ünlü isim, daha sonra başröllerini paylaştıkları ‘Cambazhane Gülü’ filmini birlikte izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sanatçıların gelişi

-İki sanatçı ile de röportaj

-Plaket takdimi

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)

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