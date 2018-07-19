DHA YURT BÜLTENİ 16

1 - Hastanede başında parke taşı kırılan doktor, yoğun bakımdan çıktı - YENİDEN (DOKTORUN KONUŞMASI) ŞANLIURFA Harran Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Çocuk Bölümü'nde, çocuğunun ateşi düşmediği için öfkelenen Abdulkadir K. tarafından başına parke taşıyla vurularak yaralanan doktor Bahattin Ahmet Yalçın, 36 saat kaldığı yoğun bakım servisinden çıkarıldı. Servise alınan doktorun sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Geçen salı gecesi, yüksek ateş şikayetiyle ailesi tarafından Harran Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Çocuk Bölümü aciline götürülen 4 yaşındaki kızının ateşinin düşmediğini öne süren babası Abdulkadir K., tartıştığı Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın başına, kaldırım döşemesinde kullanılan parke taşıyla vurdu. Olayın ardından ağır yaralanan doktor, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, saldırgan ise tutuklandı. Başında 10 ile 13 santimetre uzunluğunda kesikler bulunan ve 36 saat yoğun bakım sevisinde müşahede altında tutulan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın ise bu sabah yapılan kontörlünde durumunun iyiye gitmesiyle normal servise alındı. Meslektaşları ve yakınları tarafından yapılan geçmiş olsun ziyaretlerini kabul eden Yalçın, yaşanan olaya çok üzüldüğünü söyledi. Şanlıurfa'da 5 yıldır görev yaptığını ifade eden Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, şimdiye kadar hasta yakınları tarafından böyle bir şiddette maruz kalmadığını ifade ederek şunları anlattı:

"Olay günü ben yenidoğan ünitesinde nöbetçiydim. Çocuk servisinin acil bölümünde nöbet tutan arkadaşımızı görmek ve beraber hava almak için dışarı çıktık. Hastane bahçesinde durduğumuz sırada bir hasta yakınının acil serviste nöbetçi olan doktor arkadaşımızı tehdit ettiğini gördüm ve araya girdim. Daha sonra hasta yakınına doktora hakaret etme hakkı olmadığını söyledim. Bunun üzerine hasta yakını benimle tartışmaya ve hakaret etmeye başladı. Daha sonra arkasını döndü gitti ve ardından parke taşını kafama doğru fırlattı. Kendimi savunmaya çalıştım ama parke taşının bir kısmı elime geldi, büyük bölümü ise kafamda parçalandı. Sonra ikinci parke taşını aldı ve onu da kafama vurdu. Daha sonra arkadaşlarım beni acile götürerek müdahalemi yaptılar. Beyin kanaması şüphesiyle 36 saat yoğun bakım ünitesinde kaldım. Şimdi servise nakledildim. Bu süreçte yanımda olan Sağlık Bakanı ile bütün meslektaşlarıma teşekkür ediyorum." 'BU NASIL ZİHNİYETTİR'

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu belirten Dr. Yalçın, "Bu nasıl bir zihniyettir ki şifa almaya gittiğiniz kişiden memnun olmayınca öldürmeyi düşünüyorsunuz. Bu çok acı bir durumdur. Türkiye'de sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulmasını istiyorum" dedi.

Öte yandan, 2007 yılında İstanbul Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'nde dahiliye uzmanıyken bir hasta yakını tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan ve şimdi Harran Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Necati Yenice de yaralı meslektaşı Bahattin Ahmet Yalçın'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Servise alınan doktor Bahattin Ahmet Yalçın

- Doktor Yalçın'a ziyarette bulunan meslektaşları

- Yaşanan olayı anlatan doktor Yalçın

- Hastane binasının dış görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

317MB ============= 2 - Sinop'ta 'Balatlar yapı topluluğu' kazısı 9 yıldır devam ediyor SİNOP’ta sürdürülen 'Balatlar yapı topluluğu' arkeolojik kazısının 9'uncu yılında çalışmalara başlandı.

Sinop kent merkezinde bulunan 'Balatlat yapı topluluğu' arkeolojik kazı çalışmaları 9 yıldır devam ediyor. Bölgede bu yıl ki kazı çalışması gerçekleştirilmeye başladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Balatlar Kilisesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu kazı çalışması ile ilgili bilgi verdi. Kazıyı geniş bir ekip ve öğrenci grubu ile yürüttüklerini belirten Prof.Dr. Köroğlu, "Bu sene ki çalışma amacımız daha çok yapının batı kesiminde geçen yıl ortaya çıkardığımız 5'inci yüzyıla ait kilise evresine ait mezarların ve mozaiklerin ortaya çıkarılmasını oluşturuyor. Yeni panolar bulduk. Bunlar ünik eserler, üzerinde kim için yapıldıysa mozaik adak için olarak yapılıyor. Kim için ne yapıldıysa onların da isimleri yer alan çok önemli cenneti temsil eden sahneler bulunuyor mozaikler üzerinde. İlerleyen zamanlarda yeni buluntularla karşılaşacağımızı umut ediyoruz" dedi.

Prof. Dr. Köroğlu bu seneki çalışmaları Kurban Bayramı'na kadar yapacaklarıni dile getirerek, "Bir restorasyon projesi içindeyiz. Yapının farklı mekanlarını restorasyonu, resimlerin restorasyonu söz konusu. O nedenle bütçemizin bir bölümünü onlara ayırmış durumdayız. Bir kitap hazırlığı içindeyiz. Kitap hazırlığımızı tamamlayıp, Ağustos ayında yayınlanmak üzere matbaaya vermek istiyoruz. Bu tür çalışmalar sürüyor. Sadece kazı çalışmaları değil. Beraberinde pek çok çalışma birlikte sürdürülüyor. Kazı alanlarında çevresel kamulaştırmalar yapıldığı için çalışmalar 15-20 yıl daha sürecek gibi gözüküyor. Turizme açılması da söz konusu. Tamamladığımız alanlarda gezi güzergahları belirlenerek bir düzenleme yapılarak turizme açılması mümkün. Gelen her misafirimizi gezdiriyoruz. Belirli alanlarda gezdirebiliyoruz. Hedefimiz hem bilim hem turizm. İkisi bir arada" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kazı alanından detaylar

-Kazı Başkanı Prof.Dr. Gülgün Köroğlu ile röportaj

(SÜRE:3.03 Dk) (BOYUT:338 MB)

Haber-Kamera:Esra AKSU/SİNOP, (DHA) ================= 3 - 19 yaşındaki genç kalp krizinden öldü SİNOP'ta Orhan Keserci (19) kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Olay, dün saat 22.00 sıralarında Sinop kent merkezi hayvan pazarı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda hareketsiz halde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan kimlik kontrolünde ölen kişinin Orhan Keserci olduğu belirlendi. İlk incelemede Keserci'nin kalp krizi nedeniyle öldüğü belirlendi. Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili polis tarafindan soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden detay

(SÜRE:1.23 Dk) (BOYUT: 154 MB)

Haber-Kamera:Esra AKSU/SİNOP, (DHA) ============= 4 - Kıbrıs açıklarındaki tekne faciasından kurtarılanlar Taşucu'nda (4) YAKINLARI GELDİ KKTC Karpaz Yarımadası açıklarında Suriyeli göçmenleri taşıyan teknenin batmasının ardından, kurtarılanların yakınları, akrabalarıyla görüşmek için Mersin'in Silifke ilçesine geldi.

Göçmenlerin bulunduğu Taşucu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Erkek Öğrenci Yurdu'na gelen Suriyeliler, yakınları hakkında bilgi alabilmek için yetkililerle görüşmeye çalıştı. Pansiyondan çıkışta gazetecilere açıklama yapan Eymen Ubeyd, teknede bulunan üç yakınının öldüğünü öğrendiğini belirterek, çok üzgün olduğunu söyledi. Halid Revaf da teknede tanıdıklarının olduğunu anlatarak, onlarla ilgili bilgi almak için ilçeye geldiğini belirtti.