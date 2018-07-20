DHA YURT BÜLTENİ 16

YALOVA'DA SAĞLAM PARMAĞI AMELİYAT EDEN DOKTOR AÇIĞA ALINDI YALOVA İl Sağlık Müdürlüğü, memur Büşra Nergiz'in (27), sol ayağında kırık olan parmak yerine, sağlam olan baş parmağını ameliyat ederek 5 platin taktığını ileri sürdüğü Opr. Dr. Ö.A.'yı açığa aldı. İstanbul’da ikamet eden memur Büşra Nergiz, Yalova'da ailesinin yanına geldiğinde, sol ayak başparmağının yanındaki parmakta hissettiği ağrı nedeniyle, Yalova Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'ne müracaat etti. Opr. Dr. Ö.A. tarafından muayene edilen Nergiz'in çekilen röntgeninde ağrı hissettiği parmakta kırık saptandı. Ameliyata alınan Nergiz'in, iddiaya göre kırık parmağı yerine, yanındaki başparmağına operasyon yapıldı ve 5 platin takıldı. Hastanede ameliyatın ardından yapılan yanlışlığı fark eden Nergiz, avukatı aracılığıyla doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü, doktor hakkında idari soruşturma başlattı. Sağlık Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamada, Opr. Dr. Ö.A.'nın açığa alındını belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Valilik oluru ile Yalova Devlet Hastanesi'nde görevli Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Hekim soruşturmanın selameti açısından açığa alınmıştır." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)

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-Büşra Nergiz'den görüntü

-Operasyon yapılan sargılı ayak ve parmaklar

-Büşra Nergiz ile röp. Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) ================================================ TBMM MECLİS ESKİ BAŞKANI KAHRAMAN, SAMSUN'DA TOPLU AÇILIŞ YAPTI TBMM 26’ncı dönem Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Samsun’un Atakum ilçesindeki 8 tesisin açılışını yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 26’ncı Dönem Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Samsun'a geldi. Karahman, ilk olarak Vali Osman Kaymak'ı makamında ziyaret etti. Ardından Atakum ilçesinde toplam değeri 75 milyon TL olan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Hizmet Binası, Osmanlı Hamamları, Seyir Terası, Öğrenci Etüt Merkezi, Taflan Sosyal Tesisleri, E-belediyecilik ve Kent Bilgi Sistemi, Ömer Halisdemir Parkı ve Çay Bahçesi, 200 kilometre yol yapımından oluşan 8 projenin toplu açılış programına katıldı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Hizmet binası önünde yapılan açılış törenine Kahraman’ın yanı sıra, Vali Kaymak, Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Ordu milletvekilleri Şener Yediyıldız, Ergün Taşçı, Metin Gündoğdu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Sait Bilgiç, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreni Kur'an-ı Kerim tilaveti ve açılışı yapılan tesislerle ilgili bilgi verilen video gösterimi ile başladı. Ardından konuşma yapan TBMM 26’ncı Dönem Meclis Başkanı İsmail Kahraman, son yıllarda Türkiye’nin hizmet anlamında çok güzel gelişmeler yaşadığını belirterek, "Çok ilerleme kaydettik. Çok geliştik. Gelişmemizi dünya istemiyor. Kendine rakip ister mi? İstemiyor. Bizim önümüzü kesmek için tuzaklar hazırlıyorlar. Onlardan biri de 15 Temmuz'du. 15 Temmuz sadece bir darbe değildi. Darbe de değildi, ihtilal de değildi. 15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığına kasteden bir hareketti. Bayrağı indirecek olan bir hareketti. Rabbim bizi korudu. Harekatı 6 saat önceye almasalardı, korkup paniklemeselerdi sabah kalktığımızda Türkiye, 3 ayrı devlet kurulmuş, Suriye misali olmuştu. Allah bizi korudu. Milletimizde satılmış yoktur. Satılmışlar Pensilvanya gibi dışarıdadırlar. Aldatılmışlar vardır. Neden birbirimize gireceğiz. Bu ülke bu bayrak hepimizin. Biz nimetlerin kadrini bileceğiz. Elimizden gayreti göstereceğiz. Burada çok güzel eserler meydana gelmiş. İshak Bey'i ve arkadaşlarını tebrik ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra ise yapılan tesislerin toplu açılış kurdelesi kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-HD

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-İsmail Kahraman’ın valiliği ziyaret etmesi

-İsmail Kahraman’ın tören alanına gelişi

-Kuran tilaveti

-TBMM 26’ıncı Dönem Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın konuşması

-İsmail Kahraman’a hediye verilmesi

-Açılış kurdelesinin kesilmesi

-Hastanenin gezilmesi (SÜRE: 04.40 DK.)-(BOYUT: 524 MB) Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN-DHA =========================================== BURSA'DA, '3'ÜNCÜ TÜRK DÜNYASI ATA SPORLARI ŞENLİĞİ' BAŞLADI BURSA'da, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği Bursa Atatürk Stadyumu meydanında gerçekleştirilen açılış gösterisi ile başladı. Açılış konuşması yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Ata sporlarımız ecdadımızın yüzlerce yıldır barış ve savaş dönemlerinde zinde kalmak için oynadıkları oyunlardır. Binlerce yıl öncesinden gelen geleneksel değerlerimiz ve sporlarımız inançlarımızla, örf ve adetlerimizle şekillenip, bizim kimliğimizin bir parçası oldular" dedi. Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve Türk halklarının gönül birlikteliğini güçlendirmek amacıyla yapılan ve bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği Bursa'da başladı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yapılan şenliğin açılış programı Bursa Atatürk Stadyumu meydanında gerçekleştirildi. Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan'dan sanatçı ve sporcuların da katılacağı şenliğin açılış konuşmasını yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türk devletlerinin Metehan'dan gelen Türk devlet geleneğinin varisleri olduğunu belirtti. 1400 yıllık İslam medeniyeti geçmişiyle birlikte 1000 yıldır Türklerin bu topraklarda varlığını sürdürdüğünü belirten Aktaş, "1071'de Anadolu'yu fethederek bu toprakları bizlere ebedi yurt yapan Sultan Alparslan başta olmak üzere Selçuklu'yu, Osmanlı'yı anmadan asla geçemeyiz. Onların verdikleri mücadeleler neticesinde 4 kıtaya kol kanat gerdik. İstiklal ve istikbalimiz için 100 yıldır mücadele veriyoruz ve hala vermekteyiz. Bu vesile ile bu uğurda can veren tüm kahramanlarımızı tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" dedi.

Aktaş konuşmasını şöyle sürdürdü: "Atalarımızdan miras kalan geleneksel sporlarımız sadece bir spor dalı olmaktan öte içinde bir kültürü barındırır. Kırgız'ı, Özbek'i, Türkmen'i, Moğol'u, Afgan'ı, Kazak'ı ve Tatar'ı Bursa Kocayayla'da bir araya getiren bu kültürün yaşatılma gayretidir. Ata sporlarımız ecdadımızın yüzlerce yıldır barış ve savaş dönemlerinde zinde kalmak için oynadıkları oyunlardır. Binlerce yıl öncesinden gelen geleneksel değerlerimiz ve sporlarımız inançlarımızla, örf ve adetlerimizle şekillenip, bizim kimliğimizin bir parçası oldular. " Açılış konuşmalarının ardından Rahvan atlarıyla cirit oyunlarından gösteri yapıldı. Bugün açılış programı yapılan 3'üncü Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği yarın ve pazartesi Keles İlçesi Kocayayla'da düzenlenecek gösterilerle son bulacak. Süre: 3 dakika 46 saniye

Boyut: 424 mb GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gösterilerden görüntüler

-Katılımcılardan görüntüler

-Alinur aktaş açıklama

-Detaylar Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

============================================== HDP'li vekiller Van'da 3 günlük kampa girdi (2)

TEMELLİ: İHRAÇ KARARINI HÜKÜMET DEĞİL, YARGI VERMELİ Halkların Demokratik Partisi (HDP) EŞ Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP'nin Van'da düzenlediği 3 günlük kamp programı kapsamında akşam saatlerinde otelde düzenlenen programda, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen kamu personelleri ile bir araya geldi. Kamu personellerinin ihraç edilmesinde hükümetin kendisini yargının yerine koyduğunu belirten Temelli, "Eğer insanların bir suçu varsa, bir suç işlediği düşünülüyorsa kovuşturması, soruşturması yapılır. Mahkemeye gidilir, o insanlar hakkında bir hüküm verilirse bu hükme bağlı olarak belli idari işlemler yapılabilir. Oysa şu an ihraç edilenlerin suçlu olup olmadığına karar sadece KHK'yi hazırlayan iktidardır. Bu iktidar insanları ihraç ederken aslında kendini yargının da yerine koyarak bir hüküm vermiş oluyor" dedi. 'İHRAÇ KARARINDA HÜKÜMET KENDİSİNİ YARGININ YERİNE KOYDU'

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, KHK ile yüzbinlerce kişinin ekmeğinden olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Uzun yıllar üniversitede öğretim elemanı, öğretim üyesi olarak çalıştım. Bir akşam televizyona bakarken alt yazıda ihraç edilenler arasında ismimi gördüm. Tabi bütün Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilenler bu kadar şanslı olmuyor. Tabi o zaman yaşadığım duyguyu anlatmak zor. Bir taraftan öfkeleniyorsunuz., bir taraftan direniyorsunuz, bir taraftan da bu trajikomik sahne karşısında gülümsüyorsunuz. Bugüne kadar yaklaşık 134 bin kişi ihraç edildi. Bunların 4 bini işlerine iade edildi. 104 bin ya da 108 bin kişinin komisyonda dosyası var. KHK ile ihraç edilme konusunda, kimileri ihraç edilmeliydi, kimileri ihraç edilmemeliydi tartışması sürdürmek aslında bu anlayışa meşruiyet kazandırmaktır. Kimileri suçlu olabilir, kimileri suçsuz olabilir, bunun kararını verecek olan yargıdır. Eğer insanların bir suçu varsa, bir suç işlediği düşünülüyorsa kovuşturması, soruşturması yapılır, mahkemeye gidilir ve o insanlar hakkında bir hüküm verilirse bu hükme bağlı olarak belli idari işlemler yapılabilir. Oysa şu an ihraç edilenlerin suçlu olup olmadığına karar sadece KHK'yı hazırlayan iktidardır. Bu iktidar insanları ihraç ederken aslında kendini yargının da yerine koyarak bir hüküm vermiş oluyor."