DHA YURT BÜLTENİ 16

MÜŞTERİ GİBİ GİRDİĞİ MARKETİ SİLAH ZORUYLA SOYDU
SİVAS'ta bir market zincirinin şubesine silahla giren şüpheli Bahattin K. kasadan 630 lirayı alarak kaçtı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir marketler zincirinin şubesinde meydana geldi. Bahattin K. isimli şüpheli, markete girerek iki kutu peynir alıp parasını ödedikten sonra çıktı. Bir süre sonra tekrar markete gelen şahıs ürünleri iade etmek istediğini söyledi ve marketin kasa görevlisi işlemini gerçekleştirdi. İadeden sonra iki adet meşrubat alan Bahattin K. tekrar kasaya gelip parasını ödedi. Kasa görevlisi Eda T. para üstünü vermek için kasayı açtığında Bahattin K. elini kasaya uzatarak içindeki 630 lirayı aldı. Markette bulunan diğer görevli Ali G. ise olayı görerek müdahale etmek istediği sırada Bahattin K. üzerinde bulunan tabancayı çıkararak çalışanların kendisine müdahale etmesini engelledi. Bahattin K. daha sonra marketin kapısının önünde bulunan otomobiline binerek uzaklaştı. Market çalışanlarının durumu polise bildirmesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri markette inceleme yaptı. Polis, güvenlik kameralarını inceledikten sonra kimliğini tespit ettiği şüpheli Bahattin K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yerinden görüntüler
-Polis ekiplerinin marketteki incelemeleri
-Market çalışanlarının görüntüleri
İZMİR'DE TEK KATLI EV, ÇIKAN YANGINDA HARABEYE DÖNDÜ (2) YENİDEN
İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir evde çıkan yangında, piknik tüpü büyük bir gürültüyle patlarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangın, saat 22.00 sıralarında Ergene Mahallesi 461/1 Sokak'taki tek katlı evde çıktı. Ali Sarı'ya ait olduğu öğrenilen evde bilinmeyen nedenle çıkan yangında, alevlerin arasında kalan piknik tüpü büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sesini duyan çevredekiler evlerinden çıktıklarında alevleri görerek durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Evde yapılan incelemelerde ölen ya da yaralanan olmadığı belirlenirken, ev ise kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)-
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