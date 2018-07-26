DHA YURT BÜLTENİ 16

İZMİT'te yazlık olarak kullanılan 2 katlı binada çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Olay İzmit Kaynarca Mahallesi Çulcular Mevkii'nde bulunan 2 katlı yazlık evde meydana geldi. Tuncay Akcan'a ait binana henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle alevler büyüyerek binayı sardı. Binadan yükselen dumanları gören ev sahibi Tuncay Akcan'ın haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleriinin yaklaşık 2 saat süren müdahelesi sonrasında yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında ev sahibi Tuncay Akcan da bahçe hortumuyla su sıkarak söndürme çalışmalarına destek olmaya çalıştı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / İZMİT(Kocaeli),(DHA)

Adana'da 3'ü kadın 44 kaçak göçmen yakalandı

ADANA'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan Suriye uyruklu 3'ü kadın 44 kişi yakalandı.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı D400 karayolu Polis Okulu yakınlarında şüphelendikleri iki minibüsü durduran polis ekipleri, kimlik kontrolü yaptı. Minibüste bulunan Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 3’ü kadın 44 Suriyeli yakalandı. Kaçaklar parmak izi ve ifadeleri alınmak üzere Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü. Suriyelilerin yapılan işlemlerin ardından Adana Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Durdurulan otomobildeki kadınlar

- Minibüslerin polis merkezine götürülmesi

- Göçmenlerin minibüsten indirilmeleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR / ADANA,(DHA)

Zonguldak'ta kuyuya düşen yavru köpeği AFAD kurtardı

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde sondaj kuyusuna düşen yavru köpek, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Esen Köyü'ndeki apartman inşaatı alanında çalışan işçiler, akşam saatlerinde sondaj kuyusundan köpek havlaması sesi duydu. Yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyudaki köpeği kurtaramayan işçiler, AFAD'a haber verdi. AFAD ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Hayvan Hakları Konfederasyonu Zonguldak Temsilcisi Suzan Arı da kurtarma çalışmalarını takip etti. AFAD ekipleri köpeği kurtarmak için plastik boru içinden ip geçirerek kuyuya sarkıttı. Kuyuya et de bırakan ekipler, köpeğin boynuna ipi geçirmek için uzun süre uğraştı. Ekip, köpeğin dikkatini çekebilmek için cep telefonundan köpek sesi de açtı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından köpek yara almadan kurtarıldı.

Hayvan Hakları Konfederasyonu Zonguldak Temsilcisi Suzan Arı, köpeğin sağlıklı bir şekilde kurtarıldığını söyleyerek, "Köpeğin kuyuya düştüğünün fark edilmesinin ardından belediye ve AFAD ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bunun sevinci tarif edilemez. Güzel bir oğluşumuzu kurtardık. Veterinere kontrol ettireceğiz." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-AFAD'ın kuyuda çalışma yapması

-Çevredekilerden detay

-Köpeği görenle röp.

-AFAD'ın köpeği kurtarması

-Köpekten detay

-Suzan Arı ile röp.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN /ZONGULDAK,(DHA)

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