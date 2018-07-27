DHA YURT BÜLTENİ 16

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: YERLİ VE MİLLİ HÜRKUŞ BU YIL SONUNDA EĞİTİMLERE BAŞLAYACAK HAVA Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde eğitim alan ve uçuş eğitimlerini derece ile bitiren 52 pilota, diplomaları ile bröveleri Çiğli 2. Ana Jet Üssü’nde düzenlenen törenle verildi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Oktay, "Yerli eğitim uçağımız Hürkuş ile bu yıl sonunda pilot eğitimlerine başlayacağız. Aynı uçağımızın silahlı olarak muharebelere bir yıl sonra katılacak, Hür jetimiz ise 2021’de pilotlarımızın hizmetinde olacak. Özgün helikopterimiz T 625'in de uçuşunu bu yıl sonunda hedefliyoruz. Saldırı ve genel maksat tipi helikopter programlarımız tamamen özgün olup ürün çıkarma faaliyetlerine devam ediyor" dedi. Çiğli 2. Ana Jet Üssü’nde düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz, 2. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Yaşar Kadıoğlu, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, mezun olan pilotların yakınları katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt dışında olduğu için törene katılamadığını belirterek herkese selamlarını ilettiğini belirtti. Oktay, "15 Temmuz ihaneti sonrasında ülkemizin tüm kurumlarını hain FETÖ virüsünden temizlerken kurumlarımızın tamamını yeniden yapılandırma sürecine tabi tuttuk. Bu süreçte önceliği vatanımızın ve milletimizin güvenliğini emanet ettiğimiz kurumlara verdik. Harp okullarımızı da bu anlayışla daha nitelikli bir yapıya kavuşturduk. Attığımız bu kritik adımların meyvelerini hem içeride hem de dışarda toplamaya başladık" dedi. Bugün 15 Temmuz öncesine göre çok daha güçlü, çok daha disiplinli, motivasyonu çok daha yüksek bir TSK’nın olduğunu vurgulayan Oktay, "Bizleri sevindiren en önemli unsur milli ve yerli ürünlerimizin gittikçe artan oranda kullanılmasıdır. Yerli iha ve sihalarımızla, bunların yanında uçaklarda kullandığımız yerli mühümmatlar ve bunların entegrasyonunda da pilotlarımızın müthiş becerileri ile bunları en iyi sonuç alacak şekilde kullanmaları bizleri gururlandırdı" dedi.

'HEDEFİMİZ MİLLİ VE YERLİ, 5'İNCİ NESİL SAVAŞ UÇAĞIMIZI KULLANMA İMKANINI PİLOTLARIMIZA VERMEK'

Fuat Oktay, "Yerli eğitim uçağımız Hürkuş ile bu yıl sonunda pilot eğitimlerine başlayacağız. Aynı uçağımız silahlı olarak muharebelere bir yıl sonra katılacak, Hür jetimiz ise 2021’de pilotlarımızın hizmetinde olacak. Özgün helikopterimiz T 625'in de uçuşunu bu yıl sonunda hedefliyoruz. Saldırı ve genel maksat tipi helikopter programlarımız tamamen özgün olup ürün çıkarma faaliyetlerine devam ediyor. Milli muharip uçak tasarımız hızla devam ediyor. 2023 hedefine kilitlendik. Hedefimiz milli ve yerli, 5’inci nesil savaş uçağımızı kullanma imkanını pilotlarımıza vermek" dedi.

Oktay, konuşmasına şöyle sürdürdü:

"Yeni dönemde de yerli, milli ve asil duruşun güçlenerek devam edeceğine olan inancım sürüyor. Türkiye olarak medeniyetlere beşiklik yaptık. İnsanlık tarihine yön verdik. Tüm dünyanın gözbebeği olan stratejik bir coğrafyada yaşıyoruz. İçinde yer aldığımız bu coğrafyada fırsatları en iyi şekilde değerlendirmenin tehlikelere ve tehditlere karşı da kendimizi en üst seviyede hazırlamanın gayretinde olmalıyız. Tüm imkansızlıklara rağmen, bayrağımızı indirtmedik. Vatanın üzerine namahrem elin değmesine izin vermedik. Ebediyete kadar da bağımsızlığımızdan, onurumuzdan taviz vermeyecek, ucuz tehditlere boyun eğmeyecek, bu topraklarda hür ve başı dik bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Son yıllarda yaşadığımız her olay bize, ülkemizin sosyal, siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda daha güçlenerek yoluna devam etmesi gerektiğini gösterdi."

Gerek terörle mücadele gerekse Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı’nda sürdürdüğü üstün başarılar TSK’nın her açıdan gücünün doruklarında olduğunu ve bunu dosta düşmana gösterdiğini kaydeden Fuat Oktay, "Türkiye, Suriye meselesinde sahadaki ve masadaki konumunu perçinledi. 15 Temmuz FETÖ ihaneti sonrası gerçekleştirdiğimiz bu iki harekat Türkiye’nin askeri kapasitesini göstermesinin yanı sıra kahraman ordumuzun caydırıcılığını da güçlendirdi" diye konuştu.

'TERÖRİSTLE MÜCADELE HAREKATIMIZ EN SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR KARARLILIKLA DEVAM EDECEKTİR' Törende konuşan Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kahraman silah arkadaşlarının kendilerine verilen görevleri özverili ve başarılı bir şekilde yerine getirdiklerini, gelecekte de kendilerine verilecek görevleri aynı gayret ve heyecanla gerçekleştireceklerine inandığını söyledi. Hava Kuvvetleri'nin sahip olduğu üstün teknoloji ürünü uçak ve silah sistemlerinin yanı sıra nitelikli, fedakar ve kahraman personeliyle dünyadaki emsalleri arasında seçkin bir konuma ulaştığını aktaran Güler, şunları söyledi:

"Dünyanın her bölgesinde varlık gösteren, dinamik ve çevik yapısıyla bölgesel ve küresel barışın korunmasına önemli katkıları olan Hava Kuvvetlerinin kendine verilecek her görevi yerine getireceğine olan inancım tamdır. Özellikle son dönemde bölücü terör örgütüne vurulan ağır darbede Hava Kuvvetlerinde görev yapan kahraman arkadaşlarımın büyük emeği vardır. Teröristle mücadele harekatımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir. Hemen hemen bütün pilotlarımızın katılımıyla gerçekleşen son dönemlerinin en kapsamlı harekatları olarak tarihe geçen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında Hava Kuvvetlerimiz büyük çaplı bir harekatı planlayıp emir ve komuta edebileceğini ve başarıyla icra edebileceğini dost ve düşman herkese göstermiş gıpta edilecek bir başarı kazanmıştır. Bu vesileyle büyük bir özveri ve gayretle gece gündüz demeden görevini icra eden başta kıymetli sayın Hava Kuvvetleri komutanımızı ve tüm arkadaşlarımı bir kez daha içtenlikle tebrik ediyorum. Kıymetli kahraman pilotlarım bu kutsal yuvada aldığınız askeri uçuş eğitimiyle en zor şartlarda dahi görevinizi yerine getireceğinize ve bayraklaşan Türk topraklarının bütünlüğünün ve güvenliğinin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerine güç katacağınıza yürekten inanıyorum."

YAŞ KÜTÜĞÜNE UÇAK MAKETİNİN ÇAKILDI

Konuşmasında disiplinin önemine değinen Güler, disiplinin askerlik mesleğinin özü ve başarının vazgeçilmez anahtarı olduğunu ifade etti. 2. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Yaşar Kadıoğlu ise Türk Hava Kuvvetleri’nin verilen görevleri her zaman başarı ile yerine getirdiğini söyledi. 2. Ana Jet Üssü’nün de bu başarıyı sağlayan pilotların yetiştiği tek ocak olduğunu vurgulayan Kadıoğlu, 15 Temmuz darbe girişimine dair ise "15 Temmuz gecesi, Türk Hava Kuvvetleri içerisinde yuvalanmış olan hainlerin, şanlı geçmişimize helal getirme çabaları, halkımız ile birlikte boşa çıkarıldı. İçimizdeki bu hainler büyük ölçüde temizlendi. Hava kuvvetlerinden yarılanlar tekrar çağrıldı ve çok sayıda kişi tekrar aramıza döndü. Çok sayıda fedakar, yürekleri vatan sevgisi ise dolu askerlerimiz, uçuş eğitimine katkı sağlamak üzere geri geldiö dedi. Konuşmaların ardından eğitimlerini başarı ile bitiren pilotlar bröveleri taktı. Pilotaj eğitimini derece ile bitiren Hava Pilot Yüzbaşı Mustafa Şen, mezun pilotlar adına konuşma yaptı. Yaş kütüğüne uçak maketinin çakılması ve aile fotoğrafının çekilmesiyle tören son buldu. Pilotaj eğitimini tamamlayan 52 subayın 41’i F-16’ya atandı. Diplomalarını alan 4’ü helikopter, 5’i ulaştırma bürosuna atandı. Pilotlardan biri deniz kuvvetlerine, sahil güvenlik komutanlığına atandı. 211 pilot adayı ise uçuş eğitimlerini sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Programdan detay görüntü Umut KARAKOYUN, Davut CAN / İZMİR, (DHA) ============================= ARABA FİYATINA KURBANLIK BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Erzurum'dan getirilen 1 ton 50 kilogram ağırlığındaki kurbanlık tosun, 21 bin 500 TL'dan satışa çıkarıldı.

Kurban bayramı yaklaşırken ilçedeki hayvan pazarında hareketlilik başladı. Besiciler, yıl boyu büyük emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları satışa çıkardı. Pazarda en büyük ilgiyi, Erzurum'dan getirilen, 'Paşa' adlı tosun gördü. 1 ton 50 kilogram ağırlığındaki kurbanlık, neredeyse bir araba fiyatına 21 bin 500 TL'den satışa sunuldu.

Tosunun sahibi Muhammet Yıldız, "Pazarın en büyüğü diyebiliriz. 1 tondan fazla ağırlığa sahip. Arabadan daha değerli bir hayvan. Araba kurban olmuyor, bu kurban oluyor. Zapdetmek biraz zor oluyor. Büyüklüğü görenleri şaşırtıyor. Bakalım satabilecek miyiz?ö dedi. Kurbanlık fiyatlarında geçen yıla göre farklılık olmadığını ifade eden Yıldız, "Aynı fiyatlara satış yapıyoruz. 25 gün falan burada satışa devam edeceğiz. Alana, satana Allah hayırlı etsin. İnşallah kazasız belasız bir bayram geçiririz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hayvan pazarından görüntü

-Kurbanlık tosun

-Sahibi ile röp. Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) ================================ İSLAHİYE'DE ORMAN YANGININA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, ormanlık alanda çıkan karadan ve havadan müdahale ile söndürülen yangında 15 dekarlık alan kızılçam yandı.

Sulumağara Mahallesi'nin Çondere mevkiinde bulunan ormanlık alanda öğleden sonra yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yetersiz kalması üzerine Kilis ve Hassa'dan da itfaiye ekiplerinin iş makineleriyle müdahale ettiği yangına Hatay'dan gelen helikopterde havadan destek verdi. Ekiplerin 3 saat süren müdahalesinin ardından söndürülen yangında, 15 dekarlık kızılçam yandı.

Ormandaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ormanlık alandaki yangın

- Ormanlık alanda yükselen dumanlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: GAZİANTEP-DHA) ================================= EROĞLU: MUTLAKA GÖNÜL ALIN ESKİ Orman ve Su işleri Bakanı ve Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, seçimlerden sonra ilk kez memleketini ziyaret etti. Afyonkarahisar Belediyesi ve Ak Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Eroğlu, yerel sürecini hatırlatarak, "Mutlaka gönül alınmalı. Bunu yapmazsak ve gönül almazsak muvaffak olmamız mümkün değil" dedi. Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği memleketinde Ak Parti İl Başkanlığı ile Afyonkarahisar Belediyesi'ni ziyaret etti. İlk olarak İl Başkanı Hüseyin Sezen'i makamında ziyaret eden Eroğlu'na, AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de eşlik etti. Parti binasında kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden Eroğlu, Afyonkarahisar'a daha sık gelerek yatırım ve hizmetleri takip edeceklerini söyledi.

'AHMET ABİ NASILSIN BİR EMRİN VAR MI?' DİYECEKSİN.

31 Mart'ta yeni bir seçim yapılacağını hatırlatan Eroğlu, yerel seçimlerin önemine işaret etti. Veysel Eroğlu, "Belediye seçimlerini kazanmak sadece hizmetler olmuyor. Gittiğim yerlerde belediye başkanlarına şunu söylüyorum; 'Sayın başkanım bütün yolları altınla kaplasan da eğer milletin kalbini kazanamıyorsan, gönlünü kazanamıyorsan' seçimi kazanmak mümkün değil. Bunu iyi bilmemiz lazım. Mutlaka gönül alınmalı. Vatandaşa 1 kilometre ödeten selam vereceksin. 'Ahmet abi nasılsın bir emrin var mı?' diyeceksin. Bunu yapmazsak ve gönül almazsak muvaffak olmamız mümkün değil" dedi.

3 YILLIK YATIRIMLARI PROGRAMA KOYDUM

Afyonkarahisar'ın Ak Parti iktidarından 20 milyar liralık yatırım sağanağı yaşandığını belirten Eroğlu, Afyonkarahisar'ın üç yıllık yatırımlarının da garantide olduğunu söyledi. Bakanlıktan ayrılmadan önce Afyonkarahisar'da devam eden yatırımların yatırım planına dahil edildiğini aktaran Veysel Eroğlu, "Afyonkarahisar'a sadece bizim bakanlığımız 3 milyar lira yatırım yaptı. 1500 köprü yaparak geçilmedik yer bırakmadık. Her karış toprağı su ile buluşturduk" diye konuştu.

EROĞLU, ÖZEL HALK OTOBÜSÜNE BİNDİ

Parti ziyaretin ardından Eroğlu, belediyenin yeni hizmete soktuğu halk otobüsüne binerek Afyonkarahisar Belediyesi'ne geçti. Veysel Eroğlu'nu belediye önünde kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Vatandaşlarla tek tek tokalaşan Eroğlu, daha sonra Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'dan belediye yatırımları konusunda görüştü. Başkan Çoban, Eroğlu'na tablo hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Eroğlu'nun partililer tarafından karşılanması

-Eroğlu'ndan detay

-Eroğlu'nun konuşması

-Eroğlu otobüse binerken

-Eroğlu otobüsten vatandaşı selamlarken

-Eroğlu otobüsteyken detay

-Eroğlu'nun belediye önünde karşılanması

-Vatandaşlarla tokalaşması

-Belediye Başkanı Eroğlu'nan çiçek ve tablo hediye ederken HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR (DHA) ==================================== BİR AYAĞI KESİLEN DAĞ KEÇİSİ KORUMA ALTINA ALINDI TUNCELİ Munzur Vadisi Milli Parkı Bali Deresi bölgesinde 7 Haziran tarihinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 6 yaşındaki dağ keçisi, Elazığ Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde yapılan ameliyatla işlev görmeyen sol arka bacağı kesildikten sonra Malatya Hekimhan'a gönderilerek burada koruma altına alındı. Vatandaşlar tarafından Munzur Vadisi milli parkında yaralı olarak bulunduktan sonra Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 6 yaşındaki dişi dağ keçisinin sol arka bacağında kırık olduğu anlaşılınca Elazığ Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesine gönderilmişti. Yaralı dağ keçisinin burada yapılan muynesinde sol arka bacağının kırık ve ezilme nedeniyle işlevini yitirdiği tespit edilince, başarılı bir operasyonla sol arka bacağı kesilen dağ keçisi, yaklaşık 1.5 aylık tedavisinin ardında tam iyileştikten sonra 3 ayağı ile eski gücüne kavuştu. Doğal ortamda beslenme, arazide yaşama konusunda sıkıntı çekeceği konusunda uzmanların görüş belirtmesinden sonra 3 ayaklı dişi dağ keçisi, Malatya Hekimhan'da bulunan Memeli Yaban Hayvanları Üretim İstasyonu'na nakledilerek burada koruma altına alındı.