DHA YURT BÜLTENİ - 16

Kocaeli'de cinayet: 2 ölü

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde tartıştığı eniştesi ile yeğenini pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs polise teslim oldu.

Olay, saat 22.30 sularında Rahmiye Mahallesi Süleymaniye Caddesi Tabiat Sokak'ta meydana geldi. Evleri yanyana olan Cemil B. ile yeğeni Mehmet Demirci(30) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evinde bulunan pompalı tüfeği alan Cemil B., yeğeni Mehmet Demirci ile araya girmeye çalışan aynı ismi taşıyan eniştesi Mehmet Demirci'yi(65) vurdu. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri pompalı tüfekle vurulan Mehmet Demirci ve babası Mehmet Demirci'nin yaşamlarını yitirdiklerini belirledi. Eniştesi ve yeğenini pompalı tüfek ile öldüren Cemil B. ise olay yerine gelen polise teslim oldu. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Öldürülen yeğen Mehmet Demirci fotoğrafı

-Olay yerinde pompalı tüfek görüntüsü

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Sağlık ekipleri ve ailenin oturduğu ev