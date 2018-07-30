HABER

DHA YURT BÜLTENİ - 16

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 03:11 | Son Güncelleme

Kocaeli'de cinayet: 2 ölü KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde tartıştığı eniştesi ile yeğenini pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs polise teslim oldu.

Kocaeli'de cinayet: 2 ölü

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde tartıştığı eniştesi ile yeğenini pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs polise teslim oldu.
Olay, saat 22.30 sularında Rahmiye Mahallesi Süleymaniye Caddesi Tabiat Sokak'ta meydana geldi. Evleri yanyana olan Cemil B. ile yeğeni Mehmet Demirci(30) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evinde bulunan pompalı tüfeği alan Cemil B., yeğeni Mehmet Demirci ile araya girmeye çalışan aynı ismi taşıyan eniştesi Mehmet Demirci'yi(65) vurdu. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri pompalı tüfekle vurulan Mehmet Demirci ve babası Mehmet Demirci'nin yaşamlarını yitirdiklerini belirledi. Eniştesi ve yeğenini pompalı tüfek ile öldüren Cemil B. ise olay yerine gelen polise teslim oldu. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
--------------------------------
-Öldürülen yeğen Mehmet Demirci fotoğrafı
-Olay yerinde pompalı tüfek görüntüsü
-Olay yeri inceleme ekipleri
-Sağlık ekipleri ve ailenin oturduğu ev

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR /KARTEPE(Kocaeli),(DHA)

İzmir'de kamyonet şarampole devrildi: 7 yaralı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, şarampole devrilen kamyonette bulunan 7 kişi yaralandı. Jandarma alkollü olduğu belirlenen şoförü tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına aldı.
Kaza, bugün gündüz saatlerinde Şirinköy Mahallesi Aktaşlı Barajı yakınlarında meydana geldi. 34 yaşındaki Süleyman Akıncı yönetimindeki 35 AB 671 plakalı kamyonet, Ödemiş yönüne seyir halindeyken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, şoför Süleyman Akıncı'nın yanı sıra kamyonette yolcu olarak bulunan Serpil Madan (41), Dudu Madan (20), Sevim Akıncı (30), Bilal Madan (50), Tuğba Madan (10) ve Eymen Anıl Akıncı (10) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Serpil Madan, Sevim Akıncı, Bilal Madan ve Eymen Anıl Akıncı ilk müdahalelerin ardından İzmir'deki çeşitli hastanelere sevk edilirken, diğer yaralılar ise taburcu edildi.
Öte yandan, jandarma ekipleri, alkollü olduğu belirlenen kamyonet şoförü Süleyman Akıncı'yı gözaltına alarak ifadesini almak üzere karakola götürdü. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Hastaneden görüntü

Haber-Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ(İzmir),(DHA)
========================================

PARTNEREvde üretti, TÜBİTAK'a sattı! Değeri 100 bin dolar civarında ama...Evde üretti, TÜBİTAK'a sattı! Değeri 100 bin dolar civarında ama...
Atatürkçü Düşünce Derneği'nin yeni Genel Başkanı belli olduAtatürkçü Düşünce Derneği'nin yeni Genel Başkanı belli oldu
Gazi astsubaya görkemli düğünGazi astsubaya görkemli düğün
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

Güldür Güldür'e veda eden İrem Sak'tan sürpriz karar

Güldür Güldür'e veda eden İrem Sak'tan sürpriz karar

Muharrem İnce delegeleri imzaya çağırdı

Muharrem İnce delegeleri imzaya çağırdı

Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü kalp krizi geçirdi!

AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü kalp krizi geçirdi!

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

Yusuf Dede, polislerin biber gazı sıkması sonrası hayatını kaybetmişti! Polislerin ifadesi ortaya çıktı

Yusuf Dede, polislerin biber gazı sıkması sonrası hayatını kaybetmişti! Polislerin ifadesi ortaya çıktı

Yeni Akit yazarı Ali Alben açıkladı: Kadir Mısıroğlu deli raporu iddialarını doğruladı

Yeni Akit yazarı Ali Alben açıkladı: Kadir Mısıroğlu deli raporu iddialarını doğruladı

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atatürkçü Düşünce Derneği'nin yeni Genel Başkanı belli oldu

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin yeni Genel Başkanı belli oldu

CHP'lilerin Twitter yarışı! Kılıçdaroğlu ve İnce destekçileri...

CHP'lilerin Twitter yarışı! Kılıçdaroğlu ve İnce destekçileri...

Milli Piyango sorgula: 29 Temmuz Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Milli Piyango sorgula: 29 Temmuz Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü kalp krizi geçirdi!

AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü kalp krizi geçirdi!

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme

82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.