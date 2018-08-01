DHA YURT BÜLTENİ -16

RİZE’DE HEYELAN: 3 MOTOSİKLETLİ MAHSUR KALDI (2) - YENİDEN RİZE’de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Çamlıhemşin ilçesinde 3 ayrı bölgede sel be heyelan meydana geldi. Palovit Yaylası yolundaki heyelanda mahsur kalan 3 motosikletli, 2 buçuk saat sonra bölgeye sek edilen ekiplerce kurtarıldı. Ayder Yaylası yolundaki heyelkanda ise tatilciler, 3 saat yolda mahsur kaldı. Kentte öğle saatlerinde etkisini artıran yağış sel ve heyelana neden oldu. Çamlıhemşin ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle Palovit Yaylası yolunda heyelan meydana geldi. Bölgeye tura çıkan 3 motosikletli, heyelan nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Grubun yardım çağrısı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. 3 motosikletli, mahsur kaldıkları bölgeden 2,5 saat sonra kurtarılarak ilçe merkezine indirdi. Heyelandan kurtulanların herhangi bir sağlık sorunu olmadığı, yolun trafiğe kapalı bulunduğu alanda yol açma çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi. AYDER YAYLASI YOLU DA KAPANDI Çamlıhemşin ilçesinin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası yolu da şiddetli yağış nedeniyle ulaşıma kapandı. Ayder Yaylası yolundaki heyelanda tatilciler, 3 saat yolda mahsur kaldı. Ekiplerin bölgeye ulaşmasıyla tatilciler mahsur kaldıkları yoldan kurtarıldı. Sel ve heyelan nedeniyle yolda kalan bir minibüste de hasar oluştu. Yağışın etkisiyle Fırtına Deresi’nin debisi de yükselirken, Çat Vadisi-Zil Kale yolu da dere taşması sonucu ulaşıma kapandı. Kapanan yolun ulaşıma açılması için iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Rize Valisi Erdoğan Bektaş da bölgeye gelerek yetkilerden bilgi aldı. Yağış nedeniyle Fırtına Deresi’nin debisi de yükseldi.

MAHSUR KALANLAR: ÇOK KORKTUK Yolda kalan tatilciler, yağışın aniden bastırdığını ve yolda kalmalarıyla korku yaşadıklarını belirterek “Bir anda heyelan meydana geldi. Çok şiddetli yağış oldu. Çok korktuk. Geri dönmek istedik ama şiddetli yağış nedeniyle geri dönemedik. 3 saat yolda bekledik. Ekipler geldi ve yolu açtı. Böyle kurtulduk” dedi. ‘ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK’ Çamlıhemşin İlçe Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu da ekiplerce sel ve heyelana anında müdahalede bulunduklarını kaydetti. Haşioğlu, “Aşırı yağışlar nedeniyle ilçede sel ve heyelanlar oluştu. Bazı yollar kapandı, mahsur kalanlar oldu. Kısa sürede ekiplerimizle müdahale ettik. Ulaşım tek tafralı olarak açıldı. Can kaybımız yok. Endişe edilecek bir durum da yok” diye konuştu. YENİ YAĞIŞ UYARISI Öte yandan meteoroloji yetkileri de Doğu Karadeniz'in özellikle kıyı kentlerinde şiddetli yağış beklendiği duyurarak, sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji yetkililerinden yapılan yazılı açıklamada, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de aralıklarla devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanakların yarın ve cuma günü şiddetini artıracağının tahmin edildiği belirtildi. Yeni yağış uyarılarının yinelendiği duyuruda, bölgede meydana gelebilecek olası ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bölgede selden görüntüler

-Kapanan yoldan görüntüler

-Fırtına deresi görüntüleri

-Vatandan röp

-İlçe belediye başkanı konuşma

-Muhabir anonsu

-Detaylar HABER: Aytekin KALENDER KAMERA: Uğur AYDIN-Arzu ERBAŞ RİZE-DHA ================================== VALİLİK BİNASI YANINDA SES BOMBASI PANİĞİ ANTALYA Valiliği ek binası yanında bir otomobilden atılan ses bombası paniğe neden oldu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi 345 Sokak üzerindeki Antalya Valiliği ek binası yanında meydana geldi. Plakası henüz belirlenemeyen bir otomobildeki kişi ya da kişiler, iddiaya göre sokak üzerine gelince camı açarak yola bir cisim attı. Kısa süre sonra büyük gürültüyle patlayan cisim için bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Terör Şube Müdürlüğü'nden ekipler de bölgede önlem aldı.

Yol kenarında plastik parçaları ve bir miktar barut izi tespit eden polis, incelemesi için olay yeri inceleme ekiplerinden destek istedi. Plastik parçalarını toplayan ve çevrede inceleme yapan ekipler parçaların bir ses bombasına ait olduğunu tespit etti.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden detay görüntü

- Ekiplerden detay görüntü

- Patlama sonrası asvalta oluşan hasardan görüntü

- Detaylar

135 MB 1.06 (HD) Haber:Alparslan ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA) ================== MİDESİNDE TAŞIDIĞI UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI KARAMAN'da gözaltına alınan ve polisin verdiği yemekleri yemeyen İran uyruklu Amir Hassein Kheyriradeh'in midesinde, kapsüller içinde 30 adet metadon hap, 15.30 gram eroin ve 8 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından kente uyuşturucu getirip satıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, Afganistan uyruklu Ziyaul Hagh Taheri'in(38) uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Gözaltına alınan Taheri'nin yapılan üst aramasında 1.25 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Polis, Taheri'nin bağlantılı olduğu kişilere ulaşmak için ifadesinin ardından serbest bıraktı. Taheri'de emniyet müdürlüğünden çıktıktan sonra İran uyruklu Amir Hassein Kheyriradeh (29) ve aynı ülke vatandaşı Seyedgholam Hossein Kavoosi'nin (30) evine gitti. Polis eve operasyon düzenleyip 3 kişi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise 33 adet metadon marka uyuşturucu hap, 2.60 gram eroin ve 20 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

GÖZALTINDA İKEN YEMEK YEMEDİĞİ, MİDESİNDEKİ UYUŞTURUCULAR ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerden Amir Hassein Kheyriradeh, gözaltında bulunduğu sırada verilen yemekleri yemedi. Bu durumdan şüphelenen polis, Kheyriradeh'i hastaneye götürüp midesinin röntgen filmini çektirdi. Midesinde kapsüller bulunduğu belirlendi. Tıbbı müdahaleyle kapsüller çıkarıldığında içinde 30 adet metadon hap, 15.30 gram eroin ve 8 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

İRAN'DAN KARAMAN'A MİDESİNDE UYUŞTURUCU TAŞIMIŞ

Araştırmasını derinleştiren polis Kheyriradeh'in İran'dan, Karaman'a midesinde uyuşturucu getirdiğini saptadı. Kheyriradeh'in midesindeki uyuşturucuları da doğal yöntemlerle çıkartıp, şebeke üyeleriyle birlikte satmaya çalıştığı belirlendi. Evde ele geçirilen 33 adet metadon marka uyuşturucu hap, 2.60 gram eroin ve 20 gram Afyon sakızını da yine Kheyriradeh'in midesinde taşıdığı ortaya çıktı. Kheyriradeh'in uyuşturucuları midesinde taşıdığı 5 gün boyunca da sadece su içtiği saptandı. 3 kişi yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin (Kheyriradeh, arkada mavi gömlekli) adliyeye sevk edilmesi

- Genel ve detay Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN (DHA) ============================================ Yaşlı adamı döven 2 kişi için yeniden yakalama talimatı (3)

ESKİŞEHİR'DE YAKALANAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille su sıçrattıkları Sebahattin Yılmaz'ı (70) dövdükleri iddiasıyla yakalanıp ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan ve daha sonra haklarında yeniden yakalama kararı çıkarılan 2 şüpheliden otomobil sürücüsü Ç.Y.D. (36) Eskişehir'de polise teslim oldu. Ç.Y.D. yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ç.Y.D. 'pişman mısın?' diye soran gazetecilere 'ben bir şey yapmadım' yanıtını verdi. Görüntü dökümü:

-Ç.Y.D.'nin polis merkezinden çıkartılıp ekip otosuna bindirilirken Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/DHA ======================================== ASKER UĞURLAMA KONVOYUNDA TRAFİĞİ KAPATAN 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA SAMSUN'un İlkadım ilçesinde konvoy halinde asker uğurlarken yolu trafiğe kapatıp araçlarıyla drift yapan 3 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.