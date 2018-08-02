DHA YURT BÜLTENİ-16

Kaza, Çerkezköy-Çorlus karayolu Kızılpınar mevkiinde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Yakıt almak için istasyona giren 34 HG 6354 plakalı kamyonetin üstündeki konteynır, araç benzinliğe girdiği sırada devrildi. Konteynırın benzin pompasına çarpmasına ramak kalırken, yan yatan konteynır araç sürücüsü ve benzin istasyonu çalışanları tarafından kaldırıldı. Olası bir facianın eşiğinden dönülürken, devrilen konteynır araç sürücüsü tarafından çağırılan vinç ile olay yerinden kaldırıldı. Aracın benzinliğe girişi ve konteynırın devrilme anı, benzin istasyonundaki güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, dönüş için manevra yapan bir TIR'dan yola 8 tonluk mermer blok düştü. Olay anında yoldan geçen bir araç olmaması, olası bir faciayı önlerken, mermer bloğun yoldan vinç yardımıyla kaldırılması sırasında yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Bugün saat 11.00 sıralarında Aydın-Denizli Karayolu Beş Eylül Kavşağı'nda Mesut Ekici yönetimindeki 03 ZB 032 plakalı TIR, dönüş için manevra yaptığı sırada, kasasının yan kapağı açıldı. TIR'ın kasasındaki mermer bloklardan biri kayıp, yola düştü. 8 tonluk mermer bloğun düştüğü sırada yoldan geçen başka bir aracın olmaması olası bir faciayı önledi. TIR şoförü ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine trafik polisleri sevk edildi. Polis, yolu trafiğe kapatıp, yola düşen mermerin kaldırılması için vinç çağırdı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan yolda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.Vinç yardımıyla mermer blok tekrar TIR'a yüklenmesini ardından yolda trafik normal seyrine döndü.

BARTIN'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir süredir teknik ve fiziki takibe aldıkları Ö.Ç adlı kişiyi kaldığı Kışla Köyü’ndeki eve baskın yaptı. Evde ve bahçede yapılan aramada 81 gram esrar maddesi, 100 adet kenevir tohumu, 3 adet elektirikli fünye ile 4 adet dinamit lokumu ele geçirdi. Ö.Ç jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

BURSA'da, polisin 5 adrese düzenlediği uyuşturucu operasyonunda saksılar içinde 30 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. Bir adreste Kuran-ı Kerim altına gizlenmiş ruhsatsız tabancaya da el konuldu. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi. Yaklaşık 80 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, ekipler kilitli kapıları 'koçbaşı' diye tabir edilen balyoz ile kırarak içeri girdi. Evlerde yapılan aramada, saksılar içinde yetiştirilen 30 kök Hint keneviri, bir miktar metamfetamin, bir miktar sentetik kannabionid ele geçirildi. Evlerden birisinde de duvardaki rafta Kuran-ı Kerim altına gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve 10 mermi bulundu. Operasyonda A.H., H.Y., E.A. ve B.D. gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü, ifadelerinden sonra serbest bırakılırken, A.H. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, zabıta memuru tarafından dövüldüğü iddia edilen sosyal medyadaki 'ağlayan çocuk' görüntüsüyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Görüntü incelendiğinde olayın zabıtayla ilgisi olmadığının anlaşıldığı, görüntüyü kaydeden kişinin, "Seni zabıta mı dövdü?" sorusuna çocuğun, "Arı soktu" diye cevap verdiğinin belirtildiği açıklamada şöyle denildi: "Bugün sosyal medyada ağlayan bir çocuk görüntüsü paylaşımı üzerinden, Bursa’da bir zabıta memurunun bir çocuğu darp ettiği iddia edildi. Hatta bu görüntüler üzerinden, konunun tam olarak ne olduğu bile anlaşılmadan zabıtayı eleştiren çok sayıda paylaşımlar yapıldı. Ancak görüntüler dikkatle incelendiğinde konunun zabıta ile hiçbir ilgisi olmadığı açıkça görülüyor. Söz konusu görüntüde ağlayan çocuğun anlatımlarında olayın zabıta tarafından yapıldığına dair bir ifade bulunmazken, görüntüleri kaydeden kişinin sorduğu ‘Seni zabıta mı dövdü?’ sorusuna çocuk, ‘Arı soktu’ diye cevap veriyor. Görüntünün devamında çocuğun konuşmalarından pek bir şey anlaşılmazken, zabıta kelimesi ise sadece görüntüyü kaydeden kişinin ağzından çıkıyor."

GÖRGÜ TANIĞININ YORUMU

Açıklamada, olaya tanık olduğunu söyleyen bir kişinin, sosyal medyada söz konusu videonun altında yaptığı, "Bu çocuğu ve videoyu çekeni, yanındaki bayanı gördüm. Bursa-Şehreküstü Meydanı'nda çok uğraş verdiler; ama çocuk bir 'zabıta' diyodu bir 'çay ocağı' diyordu, bir 'aşağıdakiler dövdü' diyordu. Ne söylediği belli değil. Hatta kadın da kızdı, 'Bir öyle, bir böyle diyorsun' diye. Umarım dövenler bulunmuştur" şeklindeki yorumuna da yer verildi.

Konunun, Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleriyle bir ilgisi bulunmadığı belirtilen açıklamada, "Zabıta kelimesinin yalnızca olayı görüntüleyen kişiler tarafından dile getirilmesinin kötü algı oluşturmak amacı taşıdığı tahmin ediliyor" denildi.

Haber: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA (DHA)

===============================

