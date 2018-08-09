DHA YURT BÜLTENİ - 16

İKİZCE'DE HEYELAN: 1 ÖLÜ Ordu'nun İkizce ilçesinde Bayram Sekmen (56) evinin yanındaki fındık bahçesinde bulunduğu sırada heyelan meydana geldi. Sekmen, toprak altında kaldı. Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri geldi. Yapılan çalışma sonrasında Sekmen'in cenazesi toprak altından çıkarıldı. HEYELANDA OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Bu arada Ünye-Çaybaşı Karayolu 10'uncu kilometresinde heyelan meydana geldi. Çaybaşı istikametine seyir halinde olan Mehmet Cüni 55 RY 391 plakalı otomobil heyelan nedeniyle yolun kapalı olduğunu görünce geri döndü. Yaklaşık 2 kilometre gittikten sonra otomobilin geçişi sırasında yol kenarındaki yamaçta yeni bir heyelan meydana geldi. Otomobil, yamaçtan kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle şarampole sürükledi. Büyük korku ve panik yaşayan otomobilde bulunan 1'i çocuk 5 kişi, olayı yara almadan atlattı.

Ayrıca Ünya-Çaybaşı Karayolu'nda 3 ayrı noktada daha heyelan meydana geldi. Trafiğin kontrollü olarak sağlandığı belirtildi.

Ünye ilçesinde ise Cüri deresinin de su seviyesi yükseldi. Bunun üzerine çevrede önlem alındı. Vatandaşlar taşkın riskine karşı uyarıldı.

SEL AMATÖR KAMERADA

Bir kişinin hayatını kaybettşiği İkizce'deki sele dair, vatandaşlar da kaydettikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. HEYELANDA OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Bu arada Ünye-Çaybaşı Karayolu 10'uncu kilometresinde heyelan meydana geldi. Çaybaşı istikametine seyir halinde olan Mehmet Cüni 55 RY 391 plakalı otomobil heyelan nedeniyle yolun kapalı olduğunu görünce geri döndü. Yaklaşık 2 kilometre gittikten sonra otomobilin geçişi sırasında yol kenarındaki yamaçta yeni bir heyelan meydana geldi. Otomobil, yamaçtan kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle şarampole sürükledi. Büyük korku ve panik yaşayan otomobilde bulunan 1'i çocuk 5 kişi, olayı yara almadan atlattı.

Ayrıca Ünye-Çaybaşı Karayolu'nda 3 ayrı noktada daha heyelan meydana geldi. Trafiğin kontrollü olarak sağlandığı belirtildi.

Ünye ilçesinde ise Cüri deresinin de su seviyesi yükseldi. Bunun üzerine çevrede önlem alındı. Vatandaşlar taşkın riskine karşı uyarıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(CEP TELEFONU KAMERASI)

-Bölgeden görüntüler (polis aracı ve vatandaşlar)

-Sosyal medyada yayınlanan sel görüntüleri

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-Curi Deresi'nden detay

-Heyelana kapılan otomobilden detay

-Röportaj

-Heyelan olan yollardan detay

-Detaylar

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-Mücahit GÜREL / ÜNYE(Ordu),(DHA) Ayvacık'taki yangında 20 dönüm makilik alan zarar gördü ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde çıkan yangında 20 dönümlük makilik alan zarar gördü.

Ayvacık ilçesine bağlı Koyunevi köyündeki Sokakağzı koyunda yazlık evlerin bulunduğu makilik alanda saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle bölgedeki yazlık evlerin bulunduğu bölgeye yayıldı. Yazlık ve inşaat halindeki evlerin yakınındaki makilik alanın zarar gördüğü yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 5 arazöz ile 2 yangın ilk müdahale aracı ve Ayvacık Belediyesi'ne ait 1 itfaiye aracı ve 1 ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman işçisi müdahale etti.

Ekiplerin 3 saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında 20 dönüm makilik alan zarar görürken, soğutma çalışmaları devam ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangın alanından genel ve detay görüntü. Haber-Kamera: İpek YAVAŞ /AYVACIK(Çanakkale),(DHA) Tankerden 4 yayanın üzerine kimyasal madde sıçradı

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi'ne bağlı Yeniçiftlik mahallesinde kimyasal yüklü tankerden, yaya olarak kaldırımda yürüyen biri çocuk 4 kişinin üzerine 'asetik asit' olduğu sanılan kimyasal madde sıçradı. Dört kişi Çorlu'da tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Tekirdağ-İstanbul karayolu Yeniçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Halil B. yönetimindeki kimyasal madde yüklü tanker, iddiaya göre tümsekten geçerken yaşanan sarsıntı sırasında yol kenarında yaya olarak yürüyen Özge O. (25), Defne O. (3), Özlem O. (29) ve Öznur O.'nun (24) üzerine 'asetik asit' sıçradı. Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'ne giden 4 kişi ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) Dekontaminasyon Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Üzerine 'asit' sıçradığı öne sürülen kişilerin şikayeti üzerine tanker sürücüsü Halil B. ifadesi alınması amacıyla jandarma karakoluna götürüldü. Tankerden sıçradığı ve 'asetik asit' olduğu belirtilen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-KBRN ünitesi

-Kapıdaki ambulanslar

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR /MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),(DHA) Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu ADIYAMAN'da fırıncı 55 yaşındaki Abuzer Yıldırım, yalnız yayadığı evde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Abuzer Yıldırım'dan uzun süre haber alamayan yakınları, polise haber verdi. İhbarla eve gelen polis, çilingir yardımıyla açılan kapının ardındaki Yıldırım'ın yerde hareketsiz yattığını görünce sağlık görevlilerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yıldırım'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga konuldu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Polislerin çalışması

- Yakınlarının beklemesi

- Cenaze aracı

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA) Bodrum Caz Festivali 1-9 Eylül'de MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ilki geçen yıl düzenlen Bodrum Caz Festivali, bu yıl 1-9 Eylül arasında yapılacak.

Caz Derneği tarafından Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Bodrum'da caz festivalinin ikincisi gerçekleştirilecek. Festival kapsamında konser, sergi ve söyleşiler yer alacak. Festival programı, Bodrum Trafo'daki basın toplantısıyla anlatıldı. Toplantıya, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sanat Koordinatörü Mehmet Kocair, Caz Derneği Başkanı ve Festival Küratörü Özlem Oktar Varoğlu, Caz Derneği eski Başkanı Lütfi Varoğlu ve Festival Koordinatörü Tuğçe Alpaslan katıldı.

Festival Küratörü Özlem Oktar Varoğlu, "Caz kültürünün olgunlaştığı bu dönemde, popüler kültürden destek almanın, çoğalan cazcı sayımızı geçindirecek caz mekanları altyapısını oluşturmaya destek vereceğine inanıyorum" dedi.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sanat Koordinatörü Mehmet Kocair de belediye olarak sanata ve sanatçıya değer verdiklerini, her zaman da destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Festival Koordinatörü Tuğçe Alpaslan, festivalin açılış konserinin 1 Eylül'de Bodrum Belediye Meydanı'nda solist Sibel Köse'nin Türk Deniz Kuvvetleri Yıldızlar Hafif Müzik ve Caz Orkestrası eşliğinde vereceği konserle başlayacağığı söyledi.

Toplantı sonunda, festivalin afişi için yapılan tasarım yarışmada ilk 3'e girenlere, hediyeler verildi. Yarışmada Musa Kılıçaslan birinci, Gamze Ağır ikinci, Samet Tuna ise üçüncü oldu.

FESTİVAL PROGRAMI ŞÖYLE

Festival kapsamında 4 Eylül'de özel bir kütüphanede Yıldız İbrahimova ve Kaan Bıyıkoğlu, Antik Tiyatro'da Kenan Doğulu 'İhtimaller' konseri ile festivalin pop ve caz teması konserlerini gerçekleştirecek.

5 Eylül'de İsrail Büyükelçiliği'nin destekleri ile Türkiye'ye gelen Shalosh Trio, Yalıçiftlik'teki bir caz kulübünde sahne alacak.

6 Eylül'de Bodrum Belediye Meydanı'nda BAU Genç Caz Orkestrası' konseri halka açık ücretsiz olarak sahne alacak.

Yalıçiftlik'teki bir otelde Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars konseri, 7 Eylül akşamı müzikseverlerle buluşacak.

Bodrum Belediye Meydanı'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Jülide Özçelik'in solistliğinde sahne alacağı konseriyle festival sona erecek.

Bodrum Caz Festivali programına bu yıl kulüp konserleri dahil edilecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Basın toplantısından genel detay görüntü,

- Festival Küratörü Özlem Oktar Varoğlu'nun açıklamaları,

- Bodrum Belediyesi Kültür ve Sanat Koordinatörü Mehmet Kocair'in açıklamaları

- Program bilgisi vardır.