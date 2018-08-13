DHA YURT BÜLTENİ 16

Çanakkale'de orman yangını (2) Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA-ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesi Dalyan köyü yakınlarında zirai alanda henüz nedeni belli olmayan bir şekilde çıkan yangın şiddetli rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 1 amfibik uçak ve 24 arazöz, 3 dozer ile çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------

Yangından görüntü

Müdahale edilmesi ============ Kaldırımda başına beton parçası düşen Fransız turist yaralandı TRABZON’da kaldırımda yürüdüğü sırada tarihi bir binadan kopan beton parçasının başına isabet ettiği Fransız turist kadın Lidya Udan (36) ağır yaralandı. Olay, saat 16:00 sıralarında Ortahisar ilçesi Kunduracılar Caddesinde meydana geldi. Kaldırımda yürüdüğü sırada Fransız turist kadın Lidya Udan’ın başına tarihi bir binadan kopan beton parçası isabet etti. Bir anda yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yerde yatan yaralı kadını ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Fransız turist kadının durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olaydan sonra belediye ekipleri caddede önlem aldı. Beton parçası düşen binada ise çalışma başlatıldı. Olayı anlatan Gökhan Büyükyılmaz, tarihi binadan başına taş düşen kadının ağır yaralandığını söyledi. Celal Kadıoğlu da “Bir kadın buradan geçiyordu. Binanın sıvaları söküldü ve kadını kafasına isabet etti. İnşallah bir şey olmaz. Sen kalk Fransa’dan buraya gel, bak gördün mü başına ne geldiö diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yeri detayları

Bina detayları

Olayı anlatanlar

Detaylar Haber-Kamera: Uğur AYDIN TRABZON-DHA

Süre: 2.02 dk. - Boyut: 230 mb. ================== Kurbanlık satış yerinde sahte parayla yakalandılar KAHRAMANMARAŞ'ta, polis ekipleri, kurbanlık satış yerinden hareket eden 6 kişinin içinde olduğu otomobili yol üzerinde durdurdu. Ekipler, üst aramalarında, 2 kişiden 7 bin 550 lira olan 151 adet sahte 50 liralık banknot ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı yaklaşırken, para sirkülasyonunun yoğun olduğu canlı hayvan borsasına operasyon düzenledi. Polisler, Kahramanmaraş'taki kurbanlık satış yerinden hareket eden ve içinde 6 kişinin olduğu otomobili şüphe üzerine yolda durdurdu. Araçta bulunanların üst aramalarında, 2 kişiden 7 bin 550 lira olan 151 adet sahte 50 liralık banknot ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------

- KOM tabelası

- Sahte paralar

- Paralardan detay (KJ: Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

105 MB ============= AK Parti Van teşkilatından 'Engelsiz Kafe'ye ziyaret Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- AK Parti Van il teşkilatı ve milletvekilleri, İpekyolu Belediyesi tarafından açılan, engellilerin istihdam edildiği 'Engelsiz Kafe' ve 'İpek Satış Mağazası'nı ziyaret etti. 'Engelsiz Kafe' ve 'İpek Satış Mağazası'nı ziyarete AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas ile teşkilat mensupları katıldı. Ziyaret kapsamında İpekyolu Belediyesi Kaymakamı ve Belediye Başkanı Cemil Öztürk ile AK Partililer ve belediye çalışanları, kafede kahvaltı yaptı. İpekyolu Belediyesi tarafından belediye binasının alt katında geçen 14 Mayıs'ta açılan 'Engelsiz Kafe' ve 'İpek Satış Mağazası'nda 20 engelli istihdam ediliyor. Kafede sıcak ve soğuk içeceklerin yanı sıra tost, kek, pasta, kurabiye ve kahvaltı çeşitleri satılıyor. Kafede ayrıca engelliler tarafından yapılan tasarımlar, ürünler, el işi tablolar satışa sunuluyor.

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, her insanın birer engelli adayı olduğunu belirterek, "2017 yılının başından itibaren kayyum belediyelerimizin Van'da çok aktif ve yoğun çalışmalarını izliyoruz. Gerek asfalt çalışmaları gerek altyapı, üstyapı çalışmaları devam ediyor. Akabinde burada çok farklı, anlamlı bir mekan dizayn edilmiş. Burası engelli kardeşlerimizin açmış olduğu bir kafe. Bu kafede engelli kardeşlerimiz kendileri de istihdam edilirken diğer taraftan da kendi el becerileriyle, hünerleriyle kafeterya açmışlar. Bu kafeteryada değerli milletvekillerimizle beraber, kaymakamımız ile beraber İpekyolu Belediyesi'nin organizatörlüğünde, finansör desteğiyle kardeşlerimiz burada istihdam edilmekte. Her insan engelli adayıdır. Engelliler bizim hayatımızın bir parçasıdır. Asla bu gözardı edilemez. Onun için bu kafede olmaktan çok büyük bir keyif aldık. Onlarla olan gönül bağımız asla kopmayacak. Sık sık bu kafeyi ziyaret edeceğiz. Vanlıların da bu kafeye gelmesini arzu ediyoruz. Ayrıca bu kafede üretilen ürünler Türkiye'nin birçok yerine, özellikle bürokratik kesime hediye olarak dağıtılacaktır. Vanlı kardeşlerimizin, hemşehrilerimizin buraya uğrayıp, engelli kardeşlerimizin ürettiği hediye niteliğinde dostlarıyla paylaşmasını arzu ediyorum" dedi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk de AK Parti il yönetimine ve milletvekillerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Van'da engellerin hep beraber aşılması için daha çok çalışacaklarını ifade etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

- Engelsiz kafeden detaylar

- Kafe içinden detaylar

- Engelli bireylerin yaptığı tablolardan detaylar

- AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'nun konuşması

- Detaylar

- İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk'ün konuşması

- Detaylar ============ Küçük Hamza, ölümden döndü TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, Hamza Aktaş (9) yolun karşısına geçmek istediği sırada geçen otomobil çarptı. Kazada yaralanan küçük Hamza ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Makasçı sokak üzerinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan Fevzipaşa İlkokulu 5’inci sınıfı öğrencisi Hamza Aktaş yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada Özdemir Polat idaresindeki 34 JP 4587 plakalı araç çarptı. Kazada yaralanan küçük Hamza çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza, çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, otomobil sürücüsü Özdemir Polat ifadesi için Gazi Polis Merkezine götürüldü.