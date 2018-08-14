DHA YURT BÜLTENİ 16

SURİYELİLER'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN 'DÖVİZ BOZDURUN' ÇAĞRISINA DESTEK CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yastık altındaki dövizleri bozdurun' çağrısı üzerine Hatay'da yaşayan Suriyeliler, döviz bürolarına gelerek, dolarlarını Türk lirasına çevirdi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak, geldikleri Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da yaşamaya başlayan Suriyeliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yastık altındaki dövizleri bozdurun' çağrısının ardından harekete geçti. Çocuklarıyla beraber döviz bürolarına gelen Suriyeliler, dolarlarını Türk lirasına çevirdi. Suriyeliler, döviz bürolarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Suriyeliler Ticaret Odası Başkanı Muhammed Necip Meclüba, Suriyeli tüccarlar olarak sembolik de olsa Türkiye'ye katkı sağlamak istediklerini ve bunu vazife olarak gördüklerini söyledi. Meclüba, "Türkiye'nin, geçirdiği bu zor süreçte yanlarında olmak istiyoruz. Yaşanan bu ekonomik savaşta biz Suriyeli tüccarlar olarak sosyal medya üzerinden çağrı yaparak, döviz bürolarına gelip, dövizlerimizi bozduruyoruz ve halkımızdan da bozdurmalarını istedik. Suriye sınırları içerisinde yaklaşık 1500 tüccar, Türkiye'ye gelip, dövizlerini bozdurmayı bekliyor. Kampanyaya destek vererek, Türk kardeşlerimizin ve Türkiye'nin yanında olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Döviz bürosu önünde kuyruk oluşturan Suriyeliler'den genel ve detay

-Suriyeliler Ticaret Odası Başkanı Muhammed Necip Meclüba ile röportaj

-Döviz bürosu içerisinden genel ve detay görüntüler

-Suriyeli Kuteybe İhsan ile röportaj

-Döviz burosu içerisinden detaylar SÜRE: 01.34 BOYUT: 48.2 MB Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,(DHA) ================================ MUSKA YAZAN SAHTE HOCA YAKALANDI BARTIN'da kendini imam olarak tanıtan R.K. güvenini kazandığı kadına muska verirken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, R.K. isimli sahte hocanın insanların dini duygularını kullanarak, muska yazdığını tespit etti. Harekete geçen ekipler R.K.'yı Kırtepe Mahallesi'ndeki bir parkta daha önce güvenini kazandığı bir kadına muska verdiği sırada yakaladı. Muska yazdıran kadın polislerin baskını sırasında, "Bu şahıs hoca, aman çarpılırsınız, aman dokunmayın. Benim kaynanam çok yaşlı huzursuzluk verdiği için bana kötü konuşuyordu. Bende onun tatlı dille bana yaklaşması için hocaya 2 adet muska yazdırdım" diye cevap verdi. Sözde muskanın yazılı olduğu kağıdı bal veya reçel ile ıslatarak, kaynanasına yedireceğini ikinci muskayı da sürahiye atıp 3 gün beklettikten sonra kaynanasına içereceğini belirten kadın, kaynanası ile bu sayede iyi geçineceklerini ifade etti.

Polis ekipleri sahte hoca R.K.'yı polis merkezine götürdü. R.K.'nın suç kaydında tekke ve zaviyelerle türbelerin seddine ve türbedarlık ile bir takım ünvanların men ve ilgasına muhalefetten cezaevinde yattığı ayrıca sahte imamın nikah kıymak ve insanların dini duyguları ile oynamaktan adli makamlarca işlem yapıldığı tespit edildi. R.K.'nın emniyetteki sorgulaması sürüyor. Polislerin yaptığı baskın çay bahçesinin kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Bartın İl Müftüsü Mahmut Gündüz, vatandaşların zaman zaman sıkıntıları olduğunda bu tarz arayışların içine girdiğini söyledi. Sihirin, 7 büyük günahın arasında olduğunu belirten Gündüz, şöyle devam etti: "Sihir yok demek doğru değil, çünkü Kur'an da da atıf yapılıyor. Allah, 'Felak ve Nas' sürelerinde bu tür şeyler yaşandığında Allah'a sığınmamızı istiyor bizden. Yapılan bu büyüler çok büyük günahlar arasında inananların da büyük günah işlediği hadislerde geçiyor. Sihir diye bir şey var. Sihirin dışında birde böyle gelecekten haber veren, rızkın bollaşmasını temin eden hastalıklara şifa olduğunu iddia eden bir kısım insanlar var. Bunların hiçbir hikmeti yok. Bunların temelinde menfaat var, para var insanların bu tür şeylere itibar etmemelerini önemsiyorum. Dini anlamda zayıf olan imanları zayıf olanları hedef alıyorlar. İmanı sağlam olanlar böyle bir şeye itibar etmiyorlar. Sıkıntılı vatandaşlar yardımını Allah'tan istesinler, bir kulun diğer bir kula bu konuda yardımı olamaz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Güvenlik kamera görüntüleri

-Yazılan muskaların fotoları Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) ===================================== SIRBİSTAN'I EN ÇOK TÜRKLER ZİYARET EDİYOR SIRBİSTAN Büyükelçisi Zoran Markoviç, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile yaptığı görüşmede Sırbistan'ı en çok ziyaret eden turistin Türkiye'den olduğunu belirterek, "Geçen yıl sadece Belgrad'ı 70 bin Türk turist ziyaret etmiştir" dedi.

Sırbistan Büyükelçisi Zoran Markoviç, Vali Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. İki ülke arasındaki ticari işbirlikleri ve turizmin gündeme geldiği görüşmede, özellikle Antalya'ya daha çok Sırp misafirin gelmesinin sağlanması yönünde çalışmaların artırılacağı kaydedildi.

Rakamlara bakıldığında iki ülkenin potansiyelini karşılayan rakamlar olmadığını belirten Vali Karaloğlu, “Hem dış ticaret hem turizm rakamlarını çok daha büyütebiliriz. Gerçekten Antalya dünyada en çok bilinen turizm destinasyonlarından birisi. Sadece Antalya'da 404 otel ve tatil köyü var. Bu bütün İspanya'daki beş yıldızlı otel ve tatil köylerinden daha fazla. Büyük bir potansiyelimiz var, bu sene inşallah 14 milyon turist hedefimiz var, şu andaki rakamlar onu gerçekleştireceğimizi gösteriyor. Ama Sırbistan'dan daha fazla beklentimiz olduğunu da sayın büyükelçimize söylemek istiyorum. Sırbistan'da rakamlara bakıldığında en çok turist geldiği dönem 45 bin civarında. Bu yıl ise şu ana kadar 30 bin civarında Sırp turistin Antalya'yı ziyaret ettiğini görüyoruz. Potansiyelin bunun çok da üzerinde olduğunu biliyoruz. İnşallah karşılıklı çalışarak hem daha çok Türkün Sırbistan'ı ziyaret etmesi ve daha çok Sırp vatandaşının Antalya'yı ziyaret etmesini hep beraber sağlarız diye temenni ediyorum" diye konuştu.

Ekonomik gelişmeler için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Zoran Markoviç ise 1 Ağustos'ta Sırbistan'ın tarım ve ticaret bakanlarının Ankara ziyaretinde gerek hayvancılık ve zeytinyağı gerekse turizm alanlarında çok önemli anlaşmalara imza atıldığını söyledi. Turizmin Sırbistan açısından farklı bir önemi olduğunu dile getiren Markoviç, “Şu anda Sırbistan'ı en çok ziyaret eden turist Türkiye'den gelmektedir. Geçen yıl sadece Belgrad'ı 70 bin Türk turist ziyaret etmiştir. Bir hafta içerisinde farklı uçuş firmalarından 24 uçuş gerçekleşti. Bu sayıyı artırmamız gerekiyor. Sırbistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinde faydalı olmaktan çok büyük onur duymaktayım. 5 yıldızlı otellerinize ihraç ettiğimiz etlerimizde sizin kalitenize uygun şekilde. Antalya'yı ziyaret eden küçük miktardaki Sırp ziyaretçinin artırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sırbistan büyük elçisi ve valinin açıklamaları

-Detaylar

547 MB//4.30 (HD) Haber:Mehmet ÇINAR- Kamera:Emrah GÜL ANTALYA(DHA) ========================================= 'MUTLU ŞEHİR' SİNOP, TATİLCİLERİ BEKLİYOR "KARADENİZ'in Bodrum'u" diye adlandırılan Sinop'ta, turizmciler 'Kurban Bayramı' tatili için hazırlık yapıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) '2013 Yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre yüzde 77.7 ile en mutlu kent olan Sinop'ta tanıtım çalışmaları 'Mutlu Şehir' temasıyla gerçekleştiriliyor. TÜİK, '2013 Yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre yüzde 77.7 ile en mutlu kent olan Sinop'ta, Kurban Bayramı tatili için 'Mutlu şehir' temasıyla tanıtım çalışması başlatıldı. Deniz turizmindeki talep ile 'Karadeniz'in Bodrum'u' olarak adlandırılan kentte, turizmciler çalışmalara hız verirken Sinop Belediyesi'nce il dışından gelecek yerli ve yabancı turistler için de hazırlıklar yapılıyor. Geçen yıl yaklaşık 900 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği kentin doğal, tarihi ve kültürel güzellikleri dikkat çekiyor.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya, kentin turistlerle daha mutlu olduğunu belirterek, şöyle dedi: "Turistlerimiz gelmeyince halkımızın ekonomik olarak menfaatlerine halel geldiğinden turistlerimiz ile birlikte, Sinop çok daha mutlu oluyor. Sinop'un doğasından, coğrafyasından ve tarihinden gelen bir mutluluğu var. İlimiz bir turizm ve kültür kenti. Deniziyle, kaleleriyle, tarihi ile Sinop bir kültür ve turizm kenti. Gelen yerli turist sayısının yeterli olmadığını, mutlaka daha artması gerektiğini düşünüyoruz. Kurban Bayramı tatili nedeniyle kentimizdeki tüm işletmelerde bir hazırlık var. Umuyoruz beklediğimiz turiste bayram tatili süresince ulaşabiliriz." TÜİK verilerine göre Türkiye'deki en mutlu insanların Sinop'ta yaşadığını belirten Belediye Başkanı Baki Ergül de şunları söyledi: "Tabii bütün Sinopluların bu konuda mutlu olması lazım, gurur duyması lazım. Biz de bu kentte yaşayan insanlar olarak baktığımızda bu kentte patırtı yok, gürültü yok, huzur var. İnsanlar birbirine karşı çok saygılı, çok ölçülü. Tabii bunları hep bir arada, yan yana getirdiğiniz zaman gelen insanların mutluluğu gözlerinden okunuyor. Sinop'ta insanlar Türkiye'nin en sağlıklı suyunu musluktan içiyorlar. İnsanlar karşıdan karşıya geçerken kırmızı ışık, yeşil ışık gibi dertleri yok. Herkes birbirine yol veriyor. Tabii bu kadar kalabalık nüfusun 2 ve 3'e katlandığı bu yaz dönemlerinde bile muhakkak aksayan yönlerimiz vardır belediye olarak ama 24 saat üzerine hizmet yapıyoruz ki gelen insanlarımız bu mutluluğa sahip olsunlar. Onlar huzurlu olsunlar."