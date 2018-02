DHA YURT BÜLTENİ - 17

Antalya'da ‘Siyanür içtim bana dokunmayın’ notu bıraktıktan sonra intihar eden 33 yaşındaki Sercan Çırağ’ın dairesinde özel inceleme yapmak için Afyonkarahisar’dan AFAD ekibi geldi. Dairede inceleme yapan ekipler, bir takım haplar, hidrojen sülfür ve hidrojen siyanür kimyasallarının kalıntısına rastladı. Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 821 Sokak üzerindeki 5 katlı Halil Ak Apartmanı’nın birinci katında ‘Siyanür içtim bana dokunmayın’ yazılı not bıraktıktan sonra iddiaya göre içtiği siyanürle yaşamını yitiren Sercan Çırağ’ın cesedini ve daireyi incelemek için Afyonkarahisar’dan özel AFAD ekibi geldi. Özel kıyafetlerini giyerek karantina halindeki sokakta ve apartman girişinde özel detektör ile inceleme yapan ekipler, kimyasal kalıntısına rastlamadı. Özel maske takarak Sercan Çırağ’ın dairesine giren ekipler, cesedin bulunduğu alanda bir takım haplar, hidrojen sülfür ve hidrojen siyanür kimyasallarının kalıntısına rastladı. Kalıntılardan örnekler alan AFAD ekipleri, dairedeki karantinanın devam etmesine karar verdi. Gazın, dairenin havalandırılmasının ardından etkisini yitireceğini belirten ekipler, cesedin Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulacak arındırma merkezinde arındırıldıktan sonra Sercan Çırağ’ın hayatını kaybetme nedeninin kesin olarak belirlenebileceğini belirtti.

Savaştepe ilçesinin kırsal Sarısüleymanlar mahallesi yakınlarında aynı saatlerde meydana gelen bir diğer kazada ise, Mehmet Gündoğdu (60) idaresindeki 45 V 6351 plakalı otomobil, Balıkesir’den Savaştepe istikametine seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontroldan çıktı. Sürücü Mehmet Gündoğdu’nun direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan araçta bulunan yolcular Ayşe Dudu Gündoğdu (60), Ayşe Vergen (52) ve Leyle Girgin (50) hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar da Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Savaştepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, her iki kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ‘’Türkiye El Bab'a pazarlıkla girmedi, Afrin'e de pazarlıkla ilerlemiyor. Münbiç'e de gidecekse pazarlıkla gitmeyecek, bunun altını çiziyoruz. Terör eliyle bölgede zulüm saçanlara, kan tacirlerine dur diyeceğiz’’ dedi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nca düzenlenen Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ve Yıldırım ilçe teşkilatları vefa yemeğinde yaptığı konuşmada, 17 yıl önce millete hizmetkar olmak için çıkılan yolda AK Parti olarak emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. AK Parti davasının Türkiye'yi imar davası olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bizim sevdamız büyük Türkiye'yi inşa sevdasıdır. 16 yıl önce kendi benliğini bir kenara koyarak tamamen milleti merkeze alan, bambaşka bir iddia ile ortaya çıkan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki kutlu davamızın önemi burada ortaya çıkıyor" diye konuştu. Çavuşoğlu, Suriye sınırında gelişen olayların ve Zeytin Dalı Harekatı'nın bu çerçevede iyi okunması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başkomutanımızın talimatıyla, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Afrin’de, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere çok önemli bir harekat başlatılmıştır. Türkiye'nin haklı davası gereği attığı adım karşısında neredeyse her platformda muhalif bir dil benimseyen tüm devletler dahi bu harekatın Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını kullanmak olduğunu, terörle mücadele olduğunu, sınır güvenliğini sağlamak için olduğunu kabul etmek zorunda kalmışlardır. Devlet olmanın gereği neyse Türkiye Cumhuriyeti bunu yapmaktadır ve yapmayı sürdürecektir."

"KAN TACİRLERİNE DUR DİYECEĞİZ"

Zeytin Dalı Harekatı'nın insanın değerini ve onurunu yüceltmekten başka bir gayesi olmadığının kaydeden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bakınız 'Yaratılanı severim Yaradan'dan ötürü' diyor Yunus Emre. Yaradan her şeyi insan için yaratmış ve değer vermiş. O zaman Allah'ın verdiği bu değeri insanlar da birbirinden esirgememelidir. Biz böyle insan sevgisi ile yola çıkmış bir anlayışın sahipleriyiz. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun bütün insanlara karşı merhamet duygusu içinde olmak bizim kadim medeniyetimizin köklerinden gelir. Mesele kan tacirlerinin at koşturduğu bir bölgeye razı gelip gelmemektir. Hamd olsun güçlü Türkiye ile kan tacirlerine geçit yok. Terör eliyle bölgede zulüm saçanlara, kan tacirlerine dur diyeceğiz. Hemen sınırlarımızda yaşanan şiddet, çatışma sarmalı ile terör örgütlerinin faaliyetleri sonucunda yaklaşık 370 bini Kürt olmak üzere 3,5 milyon masum insan yerlerinden, yurtlarından ayrılmak zorunda kalmış ve gidecek tek yer, sığınılacak tek güvenli liman olarak Türkiye’yi görmüştür. Sürgüne yollanan, soykırımla muhatap olan Kürt kardeşlerim var. Bizler bu zulme seyirci kalamayız. Zulüm altında inleyen Kürt kardeşlerimiz bunlardan çok muzdarip. Bizler bu kardeşlerimizin kurda kuşa yem olmalarına göz yummadık, yummayacağız."

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin yaptığı insan ve vicdan odaklı politikalarla bu sığınmacılara sahip çıktığını ve bugün dünyada mültecilere en fazla yardımı yapan ülke konumuna geldiğini bildirerek, "Bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetleri çok başarılı bir şekilde sürdürülmektedir. Hava harekatı, taarruz helikopterleri, silahlı insansız hava araçları ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen harekat, planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Burada hedef tamamen terör örgütleridir, teröristlerdir. Askerlerimiz masum insanların zarar görmemesi için kılı kırk yarıyor. Burada dik durmak önemlidir. Sessiz kalan, el pençe divan duran bir ülke değiliz artık. Türkiye hayal aleminde kendilerine korku imparatorlukları kuranların oyunlarını bozuyor. Olayın özü budur. Burada hedef çok açıktır, bölgedeki son teröriste ulaşmaktır. Bölgede terörist kalmaması için her türlü askeri operasyon icra edilecektir" dedi.