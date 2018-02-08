DHA YURT BÜLTENİ-17

Bakan Özlü: İzmir, dünyanın önde gelen marka kentlerinden olmayı başardı (5)

ZİHİNSEL ENGELLİLER KORUMALI İŞYERİ'NE ZİYARET Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Manisa OSB'de tarafından yapılan Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri'ni (ZEKİ) ziyaret etti. Bakan Özlü'ye, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ de eşlik etti. Manisa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, Bakan Özlü'ye Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri hakkında bilgi verdi. 5 bin 811 metrekarelik alanda, engelli gençlerin de üretim yapabilmesi için yapılan merkezde, 12 atölyenin bulunduğunu ifade eden Türek, 44 engelli gencin, Manisa OSB'deki 5 fabrika için üretim yaptığını kaydetti. Bakan Özlü, ZEKİ Yaşam Merkezi'ndeki atölyeleri tek tek gezip, engelli gençlerle sohbet etti. Engelliler zaman zaman Bakan Özlü'ye sarılıp sevgi gösterisinde bulundu. Manisa OSB tarafından kurulan işyerinin önemine dikkat çeken Bakan Özlü, diğer OSB'lerin de burayı örnek almasını istedi. Bakan Faruk Özlü, ziyaretin ardından İzmir'e gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bakan Faruk Özlü'nün korumalı işyerini dolaşması

- Çocuklarla sohbet edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Nermin UÇTU-İlker KILIÇASLAN / MANİSA,(DHA) ================================================ Akıma kapılan inşaat işçisi öldü Burdur'da inşaatta çalışırken elektrik teline temas etmesi sonucu akıma kapılan demir işçisi Hakan Çaka (22) yaşamını yitirdi. Burdur merkez Fevzi Çakmak Mahallesi 60'ıncı Sokak'taki 2 katlı inşaatta demir işçiliği yapan Hakan Çaka, saat 16.30 sıralarında üst katta çalışırken, elindeki inşaat demiriyle binanın yakınından geçen elektrik teline temas edince akıma kapıldı. Olduğu yere yığılan Hakan Çaka için arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Hakan Çaka, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada müdahale edilen Hakan Çaka, kurtarılamadı. Çaka'nın cenazesinin savcının incelemesinin ardından toprağa verilmek üzere Kahramanmaraş'a gönderileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İnşaattan detay

- Polis aracı

- Hastane önünde arkadaşları

- Detay 79.6 MB /// 01.22

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) ============================================== Hafriyat kamyonu hafriyat kamyonunun üstüne düştü:1 ölü Çorum'da yol yapım çalışmasında görevli sürücünün idaresindeki hafriyat kamyonu yuvarlanıp 5 metre yükseklikten bir başka hafriyat kamyonun üstüne düştü. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Olay Çorum-İskilip Karayolu Dana Deresi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yol yapım çalışmasında çalışan Musa Ardıç idaresindeki hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yamaçtan yuvarlanıp 5 metre yükseklikten Gökhan Küççük idaresindeki toprak yüklemesi yapılan bir başka hafriyat kamyonunun üzerine düştü. Kazayı gören diğer çalışanlar hemen jandarma, 112 sağlık ekipleri ile itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kamyon sürücüsünün kurtarmak için çalışma başlattı. Kepçe yardımıyla üsteki kamyon indirilirken, Gökhan Küççük'ün öldüğü belirlendi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.