DHA YURT BÜLTENİ - 17

OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ ÖLDÜ Can pazarının yaşandığı kaza nedeniyle yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan ve aynı aileden oldukları sanılan 5 kişi yaşamını yitirirken, ambulans sürücüsü ile sağlık görevlisi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Araçların yoldan çekilmesiyle trafik akışı yaklaşık 1 saat sonra kontrollü olarak sağlandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sincar açıklamasına ilişkin, "Sınırlarımızda Türkiye'yi tehdit eden bir gelişme varsa oraya müdahale etme her ülkenin hakkıdır. Türkiye'nin de hakkıdır. Ancak bunları siyasi malzeme haline getirmek doğru olmaz" dedi. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Afyonkarahisar'da STK temsilcilerine yönelik düzenlediği 'Türkiye'nin Meseleleri ve Çözüm Yolları' konulu konferansa katıldı. Toplantıya, STK temsilcilerinin yanı sıra CHP İl Başkanı Kemal Demirkırkan, İYİ Parti İl Başkanı Erdal Gümüş, Kamu- Sen İl Temsilcisi Nizamettin Şenol, Şeker- İş Sendikası Şube Başkanı Murat Karamocu, Evciler Belediye Başkanı CHP'li Saim Özer de katıldı.

‘ZAMANI GELİNCE HER ŞEYİN CEVABI VERİLİR’ Bir gazetecinin 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili soruları hiç cevaplamadığını hatırlatması üzerine Karamollaoğlu, "Seçim atmosferine girmedik ki. Daha dere gelmemiş paçaları sıva diyorsun. Ben niye dereye gelmeden paçaları sıvayayım ki. Zamanı gelince her şeyin cevabı verilir inşallah" dedi.

‘SEÇİM ÖNCESİ NEYİN İTTİFAKI’ İttifak konusundaki soruyu da yanıtlayan Karamollaoğlu, ittifakın şu an söz konusu olmadığını vurguladı. Karamollaoğlu, "İttifak söz konusu değil. Şu an seçim dönemine girilmedi. Seçime giderken ittifaklar konuşulur. Seçim öncesi neyin ittifakı" diye konuştu.

‘SİYASİ MALZEME HALİNE GETİRMEK DOĞRU OLMAZ’ Konferansın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sincar açıklamasına ilişkin, "Ben bu konularla alakalı hiç yorum yapmıyorum. Her zaman söylediğim gibi sınırlarımızda Türkiye'yi tehdit eden bir gelişme varsa oraya müdahale etme her ülkenin hakkıdır. Türkiye'nin de hakkıdır. Ancak bunları siyasi malzeme haline getirmek doğru olmaz. Söylediğimiz bundan ibaret" dedi.

Haber-Kamera: Sait KARADUMAN / AFYONKARAHİSAR,(DHA)

Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne öldü, oğlu komada -

KAYSERİ'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 63 yaşındaki Semra Sarıcan hayatını kaybederken, oğlu 22 yaşındaki Murat Can Sarıcan ise hastaneye kaldırıldı.

Merkez Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Fesleğen Sokakta bulunan iki katlı evin üst katında oturan Semra Sarıcan ve oğlu Murat Can Sarıcan'a ulaşamayan akrabaları eve giderek kapıyı çaldı. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla eve giren yakınları anne ve oğlunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini farketti. Yakınları durumu 112 ve 155 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Semra Sarıcan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan Murat Can Sarıcan ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Semra Karacan'ın cansız bedeni ise otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.