DHA YURT BÜLTENİ 17

69 bin dolar çalan Latin hırsızlar yakalandı KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen operasyonda Bursa'da bir araçtan 69 bin dolar çalan 2 Kolombiya, Küba ve Peru uyruklu 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Bursa’da meydana gelen olayda, bir aracın içerisinden 69 bin dolar çalan hırsızlar kaçtı. Bursa İl Emniyeti hırsızların bulunduğu aracın plakasını tespit ederek, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Gölcük'te önlem alan ekipler, Donanma kavşağında aracı durdurarak 4 kişiyi yakaladı. Araçta yapılan aramada çalınan paralar, bir adet aracın kilidinin sinyalini önleyen jammer ve peruk bulundu. Gözaltına alınan 2'si Kolombiya, 1 Küba, 1 Peru uyruklu 4 kişi Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri, parayı çalma anı

-Ele geçirilen paralardan görüntü

-Hırsızlardan görüntü Haber-Kamera: Soner GÜLEZER / GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA) Van, 11 bin resimle 'Dünya Çocuk Rekorları' kitabına girdi (2)

VAN'DA HAVAİ FİŞEKLİ KUTLAMA Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından düzenlenen Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri, akşam saatlerinde de yapılan meşaleli yürüyüş, dilek fenerlerinin uçurulması ve havai fişek gösterisiyle devam etti. Valilik önünde başlayan meşaleli yürüyüşe, Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, kurum müdürleri ile yüzlerce kişi katıldı. Ellerinde dev Türk bayrağı ve meşaleler taşıyan vatandaşlar, şarkılar eşliğinde kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nden Van Devlet Tiyatrosu'na kadar yürüdü. Burada dilek feneri uçuran vatandaşlar, doyasıya eğlenirken, etkinliklerde, yapılan havai fişek gösterileri ise, gözyüzünü renk cümbüşüne çevirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Meşaleli yürüyüş

-Yürüyüşe katılan prototol

-Dilek fenerlerinin uçurulması

-Detaylar

-Havai fişek gösterisi

-Genel ve detaylar Haber-Kamera: Behçet DALMAZ-Arif KARAKAŞ / VAN,(DHA) 'Riskli bölge' kararına itiraz için Ankara'ya gittiler İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde yer alan 540 hektarlık alanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm kapsamında 'Riskli alan' ilan edilmesine itiraz eden Karabağlar Mahalleler Birliği üyesi 25 kişi, topladıkları imzaları Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na sunmak üzere Ankara'ya hareket etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Karabağlar İlçesi'nde yer alan ve 16 mahalleyi kapsayan toplam 540 hektarlık alan, 31 Aralık 2012 tarihinde kentsel dönüşüm kapsamında 'Riskli alan' ilan edildi. Duruma itiraz eden bölge halkı kararın iptal edilmesi için imza kampanyası başlattı. İzmir Mahalleler Birliği çatısı altında toplanan dernekler tarafından yaklaşık 17 bin imza toplandı. Dernek üyelerinden oluşan yaklaşık 25 kişilik heyet, bugün saat 22.00 sıralarında toplanan imzaları Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na sunmak üzere Ankara'ya hareket etti. Heyeti yolcu etmek için mahalle meydanında toplanan yaklaşık 60 kişilik gurup da ellerinde 'Afet bahane rant şahane' ve 'Tapu hakkımız ranta dönüştürülemez' yazılı pankartlar taşıdı. Sık sık 'Karabağlar bizimdir bizim kalacak' sloganları atan gurup heyetin yola çıkmasının ardından olaysız dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Toplanan kalabalıktan görüntü

- Gurubun slogan atmasından görüntü

- Pankart taşıyanlardan görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,(DHA) Hisarcıklıoğlu: Kendi şirketim dahil birçok firma devletin verdiği teşvikten habersiz TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kahramanmaraş'ta katıldığı bir törende şirketlerin devletin verdiği teşviklerden haberleri olup olmadığı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu konuyla ilgili Türkiye'nin en kurumsal firması da dahil birçok şirkette araştırma yaptırdığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Bir baktım ki istihdam teşviklerini Türkiye'nin en kurumsal firması dediğimiz en büyük şirketi, devletin verdiği istihdam teşviklerinden faydalanmamış. Herkes eski alışkanlık, bir sürü teşvik var kullanmamışız. Ben kendi şirketime de baktım bizimkiler de kullanmamış" dedi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılışı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katıldığı törenle gerçekleştirdi. Törenin açılış konuşmasını KMTSO Başkanı Serdar Zabun yaptı. Zabun'dan sonra konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyasının yıllardır yargının yavaş çalışmasından şikayetçi olduğunu söyledi. Bundan en büyük nedenlerden birinin yargıdaki iş yükü olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, Avrupa'da bir hakimin yılda 200 dosyaya bakarken, Türkiye'de hakimin 700-800 dosyaya baktığını belirtti.

'TERK ETTİĞİMİZ KÜLTÜRÜMÜZÜ BATI'DAN KEŞFETMİŞ GİBİ GETİRDİK'

Türk iş dünyasının yüzde 99.2'sinin iş mahkemelerinde kaybettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, yeni sistemde mahkeme yerine arabulucuya gidileceğini ve burada anlaşmazlık çıkması durumunda tarafların mahkemeye gideceğini kaydetti. Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti:

"Devrim niteliğinde bir yasaydı. Meclisimizde siyasi partilere, hükümetimize teşekkür ediyoruz. Ama üzüldüğüm şey şu; bunun kökü bizde, şu arabuluculuğu biliyor musunuz? Ahilik kültürünün özü ney? İki esnaf anlaşamayınca Ahi baba anlaştırıyor. Biz bunu terk ettik, kendi kültürümüzü terk ettik, şimdi yeniden batıdan keşfetmiş gibi getirdik koyduk. Aslında bizim özümüzde, bizden batıya gitti, şimdi batıdan tekrar bize geliyor. Arabuluculuk dediğin, Ahi babanın, Ahi teşkilatının yaptığı işin, Ahi kültürünün özü. Yaptığımız bu. İki anlaşamayan insanı getirmek, bir de tarafsız adamı getirmek, hadi anlaştır. Biz arabuluculuğu adalete hızlı erişim olarak görüyoruz. Mahkemelerin iş gücü azalacak. ilk rakamlara baktığımızda da ilk 3 ay itibariyle mahkemeye düşmeden yüzde 70'i arabulucular vasıtasıyla çözülmüş ancak yüzde 30'u gitmiş mahkemelere. Artık mahkemelerde de dosya daha az birikecek, hakimler de adil ve hızlı çözüm bulabilecekler."