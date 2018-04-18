DHA YURT BÜLTENİ-17

Polis ekipleri, ifadesini almak ve detaylı inceleme yapmak üzere sürücü Zekeriya Çetinkaya ile birlikte özel halk otobüsünü garaja götürdü. Polisin, valizin sahibini tespit etmeye çalıştığı belirtildi.

Ç-3 Ekspres Hattı'nda hizmet veren 17 H 0070 plakalı, Çanakkale Belediyesi denetimli özel halk otobüsünün sürücüsü Zekeriya Çetinkaya, saat 14.00 sıralarında araçta unutulan siyah bir valizi görünce şüphelenerek durumu polise bildirdi. Sürücü Çetinkaya, Demircioğlu Caddesi'nin iskeleye yakın noktasında otobüsü sağa çekerek park edip, ilk olarak yolcuları indirdi. Polis ekipleri gelerek olay yerini güvenlik şeridiyle çevirdi. Gerekli önlemler alındıktan sonra bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek otobüse girip şüpheli valiz üzerinde inceleme yaptı. Ardından da valize yerleştirdiği fünyeyi patlattı. Valizin içinde giysi olduğu belirlendi.

Nuran- Seyfettin Aslan çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan 20 yaşındaki bedensel engelli Burcu Aslan dün gece yaşamının yitirdi. Yatağa bağlı olarak yaşayan yeğenin ölüm haberi üzerine bugün uçakla Kars'a gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'I, Havalimanında Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, protokol üyeleri ve partililer tarafından karşılandı. Bakan Arslan, daha sonra Vali Rahmi Doğan ile birlikte yeğeninin cenaze törenine katılmak üzere Kağızman ilçesine bağlı Bulanık köyüne geçti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Burcu Aslan yakınlarının gözyaşları içinde Bulanık Köyü Mezarlığı'nda defnedildi.

Oldukça üzgün görünen Bakan Aslan kurulan taziye çatırında taziyeleri kabul etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakan Aslan'ın taziye çadırında otuması

-Bakan Aslan'ın tazileri kabul etmesi

Haber-Kamera: İlhami TURAN / KAĞIZMAN (DHA)

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Kelkit Çayında erkek cesedi bulundu

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde Kelkit çayında erkek cesedi bulundu.

Olay saat 15.30 sıralarında ilçeye 6 km uzaklıkta Kelkit Çayı meydana geldi. Olta ile balık tutan vatandaşlar suyun içinde ceset olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Suyun içindeki ceset olay yerine gelen Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkartıldı. Polis ekipleri yaptığı incelemede cesedin Serkan Özyurt'a (30) ait olduğunu belirledi. Ekipler çevrede Özyurt'un suya nereden girdiğini tespit etmek için Drone ile inceleme yaptı. Özyurt’un cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Erek Mahallesinde oturan ve çobanlık yapan Serkan Özyurt'un Kelkit Çayı kenarında sürekli hayvanları otlattığı, serinlemek amacıyla girdiği Kelkit Çayında boğulmuş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken Özyurt'un çobanlık yaptığı 5 büyükbaş hayvanın ise sabah saatlerinde Erek Mahallesinde vatandaşlar tarafından bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.