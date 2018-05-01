DHA YURT BÜLTENİ - 17

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, aynı yönde giden otomobille cipin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında, Milas- Bodrum Karayolu'nun 6'ncı kilometresindeki Baharlı Kavşağı'nda meydana geldi. Milas'tan Bodrum yönüne giden Özge Akıncı (34) kullandığı 34 SA 4656 plakalı otomobille, önünde ilerleyen Bülent Akyüz'ün (46) kontrolündeki 28 KA 519 plakalı cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan cip, refüje çarparak yan yattı. Kazada cipin sürücüsü Akyüz, aracında bulunan Türkan Akyüz (46), Cennet Su Akyüz (10) ve Gökçenur Akyüz (19), otomobil sürücüsü Özge Akıncı ve otomobildeki Gözde Akıncı (40) yaralandı. Kazayı görenler sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar ambulanslarla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne ve İzan Özel Sağlık Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle karayolu, yaklaşık 40 dakika ulaşıma kapatıldı. Yaralıların hastaneye sevk edilmesinin ardından araçlar, yoldan kaldırılarak yol kısmen ulaşıma açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'da aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle Milli Egemenlik ile Şehit Üsteğmen Selim Keskin Kılıç alt geçidi kapandı. Göle dönen ve trafik akışının durduğu alt geçitlerde itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesi iş makineleriyle alt geçitlerde biriken doluyu kamyonlara yükleyerek temizleni. Dolu ve sağanak yağış nedeniyle kentte çok sayıda da hasarlı kaza meydana eldi. Trafik polisleri de yollardaki sürücülere hız yapmamaları konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza yerinden görüntüler

Haber- Kamera: Oktay ÇAYIRLI / MİLAS (Muğla), (DHA)

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Park halindeki otomobilde yandı

KIRIKKALE'de park halindeki bir otomobil elektirik kontağından kaynaklanan yangın sonucu küle döndü.

Güzeltepe Mahallesi'nde Uğur Gündoğdu'ya ait park halindeki otomobilden akşam saatlerinde dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri elektirik sisteminin kısa devre yapması sonucu alev alan otomobili söndürdü. Otomobil küle dönerken, alevlerin sıçradığı bir otomobilde kısmen zarar gördü

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Otomobilde yangının çıkışı

Duman ve alevlerin yükselmesi

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

Haber-Kamera:Erhan GÖĞEM / KIRIKKALE, (DHA)

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Adıyaman’da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

ADIYAMAN’da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.

Sakarya Caddesi İtfaiye önünde toplanan KESK, HDP, CHP, EMEP ve ÖSP üyeleri, ellerinde bayraklar ve sloganlar eşliğinde Sakarya Caddesin'deki miting alanına geldi.

Vatandaşlar Grup Bajar’ın şarkılarıyla halay çekti. Bajar’ın şarkılarına vatandaşlar ara sıra söyleyerek eşlik etti. Kutlamalarda açıklamada bulunan Büro Emekçileri Sendikası (BES) Adıyaman Temsilcisi Şahin Binicier,"Kaybedecek vakti. Yitirilecek geleceği olmayan mücadele azmi sönmeyen güzel günler için bir Mayıs alanlarına akın eden işçiler, kamu emekçileri ezilenler, emekliler, işsizler, geçinemeyenler yoksullar gençler vahşi sermaye düzenine karşı işini ekmeğini tütünü şekerini deresini suyunu tarlasını geleceğini savunanlar OHAL’siz bir ortam da eşit özgür adil laik ve demokratik bir gelecek hedefleyenler merhaba. 1 Mayıs mitinginde şehit düşenleri 10 ekim katliamında yanı başımız da kaybettiğimiz yüzlerce yoldaşımızı tüm barış emek demokratik şehitlerimizin anısına saygıyla eğiliyorum. Biz katilleri biliyoruz. Biz katilleri tanıyoruz. Maraş’dan biliyoruz Sivas’tan biliyoruz. Bugün OHAL'lere rağmen baskılara rağmen yine bu meydandayız"

Yapılan açıklamanın ardından kutlamaya katılanlar gönüllerince eğlendi.