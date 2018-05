DHA YURT BÜLTENİ - 17

AK Parti İzmir milletvekili aday adayı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, 5 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olan temayül (eğilim) yoklamasında, partililerin oylarını almak için teşkilat turunu sürdürüyor. Tatlıses, AK Parti Buca İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek için 2 Nisan’da Hatay’a giden sanatçı grubu içerisinde yer alan İbrahim Tatlıses, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. İsim vermeden Kılıçdaroğlu’na seslenen şöyle dedi: "Adam kendi partisini kuran adama hakaret ediyor. Mustafa Kemal Atatürk değil mi CHP’yi kuran. O değil mi ilk başkanı. Şimdi adam ne dedi bizim için; biz sanatçı değil miyiz? Sanatkar ve sanatçılar. Demedi mi ‘Ey efendiler, her şey olabilirsiniz, cumhurbaşkanı olabilirsiniz ama sanatkar olamazsınız. Sen ne dedin; ‘Reziller’ dedin. Neymiş efendim Afrin’e giderek ‘Dilo dilo yayları’ söylemişiz. Ben, megri megriyi de dilo diloyu da söylerim. Benim için fark etmiyor. Ama onlar için çok fark ediyor. Tatlıses, dün (Çarşamba) Narlıdere İlçe Teşkilatını ziyareti esnasında "AK Partiye gönlümü verdim, gerekirse kellemi de veririm" sözlerinin hatırlatılması üzerine şöyle dedi: "AK Parti için kellemi bile veririm dedim. Afrin için moral ziyaretine dönecek olursak bizi cenazeye mi şehit ailelerine mi çağırdı? Biz oraya şehit ailelerine gitseydik, Fatiha okuyacaktık. Askere morale gittik, Yayları söyledik. Ne var bunda?

İzmir’de yapmak istediği projeleri de açıklayan Tatlıses’in hedefindeki bir diğer isim ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu oldu. Tatlıses, "Ben 5 senedir buradayım hiçbir şey değişmedi. Ondan önce de 35 sene gittim, geldim. Şu anda İzmir'in İstanbul’dan sonra gelmesi lazım ama gelmiyor. Halatı mı kırık neyi kırık bilmiyorum. Çekiyorlar çekiyorlar gelmiyor. Türkiye’yi bırak yurt dışından fuara gelirlerdi. Fuar açılıyordu. Ben 5 senedir buradayım, fuara yaklaşmıyorum bile. Projemin biri fuarı canlandırmak, diğeri körfez kokusunu önlemek. 2.5 saatte Karşıyaka’ya gitmek istemiyorum. Niye İstanbul- İzmir arası 3 buçuk saat? Gerdanlığı yaptıkları için. İzmir bir defa bu at gözlüğünü çıkaracak. Çıkarmadığı zaman bir şey görmüyor. Aziz Kocaoğlu kaç senedir burada. 15 sene mi etti? 15 senede insan çocuğunu nişanlıyor, askere gönderiyor, evlendiriyor. O sünnet bile etmedi. Adam muhterem bir adam ama iş yapmıyor" dedi.

Vali Zorluoğlu: Fuarlar, Van ekonomisine büyük katkı sağlıyor

VAN'da Kariyer ve İstihdam ile Uluslar Arası Türkiye İran Ar-Ge fuarlarının açılışı, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun katıldığı törenle yapıldı.

Van'ın Tuşba ilçesinde bulunan Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen fuarı açılışlarına, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İran Urumiye Üniversitesi Rektörü Rahim Hobbe Nagi, kurum amirleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Fuarın açılışında konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, kentteki fuarların Van ekonomisine büyük katkı sağladığını belirterek, "Bu yıl yaptığımız 5'nci fuar. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Her fuar, esasında Van ekonomisine doğrudan, ya da dolaylı bir çok katkı yapıyor. Her yeni fuar, Van'daki yatırımcıları, girişimcileri, bizleri cesaretlendiriyor.Yeni yatırımlara, yeni girişimlere teşvik ediyor. Bugün 2 fuar var. Esasında ikisi de bir çok ortak noktayı barındırıyor. Ama, en belirgini gençler ve gençliktir. Ar-Ge deyince aklıma gençler geliyor. İstihdam ve kariyer deyince yine aklıma gençler geliyor. Dolayısıyla her iki fuar birbirinin tamamlayıcısıdır. Bu fuarın gençler için faydalı olacağına inanıyor, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.