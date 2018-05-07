DHA YURT BÜLTENİ- 17

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Şırnak'ta terör örgütü 10 okul yaktı, 50 okul kazandırdık ŞIRNAK'taki eğitim durumunu incelemek ve bazı temaslarda bulunmak üzere kente gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, terör örgütü PKK'nın Şırnak'taki hendek olaylarında 10 okul ve 1 öğretmenevini tamamen yaktığını belirterek, buna karşılık 50 okul yapıp, eğitim kazandırdıklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz eğitim durumunu değerlendirmek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a geldi. İlk olarak Cizre ilçesine giden Bakan Yılmaz, buradaki Cizre'de 7 lisenin eğitim kampüsünde incelemelerde bulundu. İlçede görev yapan öğretmenlerle bir araya gelen Bakan Yılmaz, eğitim durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Cizre'deki temasların ardından helikopter ile Şırnak'a geçen Bakan Yılmaz, Valilik girişinde trafik haftası için kurulan similasyon standının açılışını gerçekleştirdi. Başbakan Binali Yıldırım'ın 'Yolların kralı olmaz, kuralı olur' sözünü hatırlatan Yılmaz, simülasyon standının açılışını Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve öğrencilerle birlikte gerçekleştirdi.

'2019 YILINDA İKİLİ EĞİTİMİ KALDIRACAĞIZ'

Valilik makamında bir açıklama yapan Bakan Yılmaz, 2016 yılında kentte yaşanan hendek olaylarında terör örgütü mensuplarının eğitim kurumlarına ciddi zararlar verdiğini ifade ederek, "10 okulumuz ve 1 öğretmenevimiz terör örgütü tarafından yakıldı. 64 okulumuz da hasar gördü. Hasar gören 64 okulumuzun hasarı giderilip eğitime açıldı. 10 okulun yerine, 50 okul kazandırdık. Şimdi 111 okulumuz daha yapılıyor. Biz burada, eğitim yuvalarının yakılmış halini gördük. Medeniyet düşmanlarının bu ülkeye hiçbir yararı olmaz. İnşallah önümüzdeki yıllarda, 2019 yılında ikili eğitimi kaldıracağız. Önümüzdeki yıl bir çok programlı lise kazandıracağız. Çocuklarımızın eğitimden geri kaldığı her gün Şırnaklılara ve topluma verilen en büyük cezadır. Yılda 25 bin öğretmen ataması yapılıyor. Bu başka ülkelerin bütün kamu personelinden daha fazladır. Sadece bizim dönemimizde 610 bin öğretmen ataması yapılmış niçin? Evlatlarımıza daha iyi ve kaliteli bir eğitim vermek için."

'YENİ SİSTEM TÜRKİYE'YE BARIŞI GETİRECEK'

Daha sonra AK Parti Şırnak İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Yılmaz, burada 24 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yeni sistemin Türkiye'ye barışı getireceğini anlatan Yılmaz, "Bütün yaptığımız çalışmaların amacı, evlatlatımıza daha güzel, daha refah ve huzur içerisinde kalkınmış bir ülke bırakmaktır. 2002'den bu ana kadar bu yolda önemli mesafe aldık. Geçmişi hatırlarsanız ne kadar mesafe aldığımızı bilirsiniz. 24 Haziran'da bir seçim var. Yeni bir yönetim sistemine geçiyoruz. Bu yönetim sistemine 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' deniliyor. Ama benim tanımım, 'Millet Hükümeti' dönemine geçiyoruz. Millet Hükümeti nedir? Eğer hükümeti parlementoda kurarsanız adı parlamenter hükümet, eğer kraliçe atarsa kraliçe hükümetidir, eğer hükümeti millet kurarsa, milletin hükümetidir. 24 Haziran'da oy kullanacaksınız. Akşam hükümeti kimin kurduğunu bileceksiniz. Hükümeti millet kuruyor. Bu sistem kesinlikle Türkiye'ye uzlaşmayı, barışı getirecek. Herkes cumhurbaşkanlığı seçimine başladı. Nereden başlad? Cuma namazından başladı, değil mi? Eğer bu millet olmasaydı olur muydu, olmazdı. Göreceksiniz herkes birbirine benzeyecek. Ama onlar da millete benzeyecek. Siz siyaseti kendinize benzettiniz. Bu 'Millet Hükümeti Sistemini' Türkiye'ye getirmekle, millet yanlış yapmaz güzel kardeşlerim.Eğer millet yanlış yapıyor derseniz, demokrasinin d'sini dahi anlamamışsınız demektir. Güzel bir atasözü var 'halkın gözü terazidir' diye. Dolayısıyla bu millet kim, neyi, niçin, nasıl yaptı bilir. Kim, neyi, nasıl söyledi, kim neyi niçin, nasıl yapmadı veya söylemedi, onu da bilir. Dolayısıyla bu millete güveniyoruz. Bu milletin terazisi kendi önüne alternatifler kurulduğu 1950'den bu yana hiç şaşmadı. Bizim dönemde 12 seçime girdik hiç şaşmadı. Her zaman bizi diğerlerinden kat kat önde tuttu. İnanıyoruz ki 24 Haziran'da da yine bu millet en doğru kararı verecektir. Önümüz aydınlık, uzlaşma, kardeşlik, barış, birlikte yaşama, Türkiye'yi kalkındırma dönemi. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Daha iyi günlere gidiyoruz. Yürütme güçlü olacak, parlamento güçlü olacak, ülke zaman kaybetmeyecek, kaynak israf etmeyecek, İsraf edilen kaynak milletin kaynağıydı. Dolayısıyla bundan sonra hizmet daha çok ve daha kısa zamanda gelecek. Güzel günler bizi bekliyor."dedi.

Görüntü Dökümü:

-Trafik haftası similasyon açılışı

-Bakan Yılmaz'ın valilikte karşılanması

-Valilik şeref defterini imzalaması

-Bakan Yılmaz'ın valilikte açıklamaları

-AK Parti ziyareti

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) ============================================ Bahçesinde gergedan böceği buldu MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde ev kadını Selma Yurga (32) evinin bahçesinde dünyanın en güçlü böceği olarak bilinen ve nadir bir tür olan erkek gergedan böceği (oryctes nasicornis) buldu. Bir haftadır böceği evinde kavanoz içinde besleyen Yurga, böceği Orman İşletme Şefliği'ne teslim etmek istediği söyledi.

Ev kadını Selma Yurga, geçen 30 Nisan'da, Mustafa Kemal Mahallesi, Milli Sokak'taki evlerinin bahçesinde, bir gergedan böceği buldu. Özen, başının üstündeki boynuza benzeyen çıkıntı nedeniyle gergedan böceği olarak bilinen ve kendi ağırlığının 850 katını kaldırabildiği için dünyanın en güçlü böceği olan bu nadir türü koruma altına aldı. Kabuğunda bulunan keratin maddesinin kimya, kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılması nedeniyle değerli olan

gergedan böceğini bir kavanozun içine koyup, sinek ve yapraklarla beslemeye başladı. Gergedan böceğini ender rastlanan bir tür olması nedeniyle Turgutlu Orman İşletme Şefliği'ne teslim etmek istediğini belirten Yurga, "Görüştüğümüz bir veteriner de bize aynı tavsiyede bulundu. Orman İşletme Şefliği'ni aradığımızda, bu böceğin evlerde beslenmesinin yasak olduğunu öğrendik. Bize gergedan böceğini muhafaza etmemizi gelip alacaklarını ormanda doğal ortamına salacaklarını söylediler. Kayınbiraderim Masum Yurga, böceği Orman İşletme Şefliği'nden gelen görevlilere teslim edecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ.

-Gergedan böceğinin görüntüsü

-Gergedan böceğini bulan Selma Yurga ile röp. Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA) ================================================ 1,5 yaşındaki Hasan, balkondan düşüp öldü KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, balkondaki sandalyeye çıkan Hasan Kanpara (1,5), 3'üncü kattan düşerek, yaşamını yitirdi. Olay, dün akşam saatlerinde, Gölcük Şehitler Mahallesi 403. Sokak'ta meydana geldi. Bilal Kanpara'nın Hüseyin ve Hasan isimli ikiz çocuklarından Hasan, balkona çıktı. Balkondaki sandalyeye çıkan minik Hasan, aşağı sarkıp, 3'üncü kattan düştü. Hasan'ın aşağı düştüğünü gören ailesi, sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, minik Hasan'ın öldüğünü belirledi. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gölcük Gaziler Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazında babası Bilal Kanpara ve annesi Fatma Kanpara büyük üzüntü yaşadı. Cenaze namazının kılınmasının ardından küçük çocuğun cenazesi Gölcük Ümmiye Mahallesi'nde bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

-Cenaze namazından görüntüler

-Cenazenin cenaze aracına taşınması

-Detay GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) ============================================== Bu kazalarda şans eseri ölen olmadı BURSA'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen ve MOBESE kameralarınca görüntülenen ilginç kazalarda can kaybının olmaması 'şans eseri' diye değerlendirildi. Mudanya ilçesi Demirhane mevkiinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin alt kısmından alevler yükselmeye başladı. Sürücünün son anda canını kurtardığı olayda araç yanarak kullanılamaz hale geldi. İlçedeki İş Merkezi'nde bir otomobilin ters şeride girip ilerlemesi ve diğer araç sürücüsünün ise bunu fark etmemesi sonucu araçlar kafa kafaya çarpışırken kazada ölen ya da yaralanan olmaması dikkat çekti. Kanal Bölgesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili ile diğer araçlara çarparak ilerlemesi de MOBESE kameraları tarafından görüntülendi. Bursa karayolu üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kaza da ucuz atlatıldı. Karayolunun orta refüjündeki beton bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki sürücü vatandaşlar tarafından yaralı olarak çıkartılıp hastaneye kaldırıldı.