DHA YURT BÜLTENİ-17

Köyceğiz'de yakalanan PKK'lı teröristlerin yargılanmasına başlandı SURİYE'nin Lazkiye şehrinden Muğla'nın Seydikemer ve Köyceğiz ilçelerine gelerek eylem hazırlığındayken yakalanan 15 PKK'lı teröristin yargılanmasına başlandı. Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın ilk duruşmasında, kimlik tespiti sırasında örgüt içerisinde sözde 'General' olarak tanınan 'Fuat' kod isimli Suriye uyruklu Muhammed Reşşo, mesleğinin zeytinyağı tüccarı olduğunu söyledi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 4 Ekim 2017 tarihinde yol kontrolünde 4 terörist ve işbirlikçisi oldukları ileri sürülen 3 şüpheli yakalandı. Ertesi gün ise Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Kaçan 2 terör örgütü üyesinden 1'i saklandığı portakal bahçesinde, vatandaşlar tarafından fark edilince paniğe kapılıp üzerindeki el bombasını patlatınca öldü. Kaçan S.Ş. ise 17 Ekim'de Dalaman ilçesinde akrabası B.Ş. ile kaçmaya çalışırken gözaltına alındı. Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda 5 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından arazide yürütülen operasyonlarda 2 M-16 tüfek ve bu silaha ait 10 şarjör, 180 zırh delici uzun namlulu silah fişeği,160 uzun namlulu silah fişeği, 9 el bombası, 2 dürbün, bir telsiz, bir kasatura, 2 glock tabanca ve bu tabancalara ait iki şarjör, bir HS tabanca ve bu tabancaya ait bir şarjör, 69 tabanca fişeği, 7 telefon, bir tablet bilgisayar, Ak-S kalaşnikof tüfek ve bu silaha ait 5 şarjör, 2 M16 tüfek ve bu silaha ait 10 şarjör, 4 glock tabanca ve bu tabancalara ait 4 adet şarjör, 21 el bombası, yaklaşık 2,5 kilogram plastik patlayıcı, 93 elektrikli kapsül (fünye), 2 elektrikli bomba düzeneği, 4 kutu 5,56 fişek, bir apeks ibareli silah üstü termal dürbün, bir top infilaklı fitil, bir kutu içerisinde 120 Wt patlayıcı, bir elektronik led lambalı devre, bir akü, 2 tablet bilgisayar, bir cep telefonu, bir powerbank, 8 bin 500 Euro, 2 bin 500 dolar 14 bin 250 lira ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

HEDEF AK PARTİ VE KAMU KURUMLARI Seydikemer ilçesinde yakalanan 'Gabar' kod adlı örgüt mensubu ve Köyceğiz ilçesinde ölü ele geçirilen 'Xalit' kod adlı örgüt mensuplarının üzerinden çıkan tabletlerindeki 'Offline Maps' isimli program içerisinde noktaların işaretlendiği, güzergahların çizildiği görüldü. Bu noktaların emniyet müdürlükleri, valilikler, hükümet konakları, askeri binalar, AK Parti binalarının işaretlendiği, bazı kırsal bölgelerde de işaretlemelerin olduğu yapılan çözümlemeler ve araştırmalar sonucu ortaya çıktı. Gözaltına alınan 15 kişi hakkında Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'örgüte bilerek isteyerek yardım etme', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'silahlı terör örgütlerine silah sağlama', 'göçmen kaçakçılığı yapma', 'resmi belgede sahtecilik', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme', 'sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin taşınması', 'silahlı terör örgütlerine silah sağlama' suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Tutuklu 15 sanığın yargılanmasına bugün başlandı. Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, tutuklu sanıklar ve avukatların hazır bulunduğu duruşmayı kimlik tespitiyle başlattı. Türkçe bilmeyen sanıklar için Kürtçe ve Arapça bilen tercümanlar getirildi. Sanıkların kimlik tespitleri ve savunmaları tercümanlar aracılığıyla alındı. KAPTAN İFADE VERMEKTEN VAZGEÇTİ Mahkemede ilk olarak teröristleri Lazkiye'den gemiyle getiren 'Santo' isimli teknenin kaptanı O.J. dinlendi. O.J., ifadesinde, "Türkiye'ye 5 kez gemiyle geldik. 4 defasında teknedeki insanları indirdik. Bir defa indiremeden geri döndük. Suriye'de devlet yok. Bizim bulunduğumuz yerde Cafer isimli birisi var. Bölgeyi o yönetiyor. Bu kişileri onlar getirdi. Ben götürmeyeceğimi söyledim. Oğlumu kaçırdılar. Ailemi ölümle tehdit ettiler. Bunların PKK'lı terörist olduklarını bilmiyordum. Anlatacaklarımı diğer sanıkların önünde anlatmak istiyorum. Salonu boşaltırsanız anlatırım" dedi. Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ ,"Salonu boşalttık. Ancak diğer sanıklar burada söylediklerini avukatları aracılığıyla öğrenebilir" dedi.

O.J. bunun üzerine, "Benim burada söylediklerimi diğer sanıklar öğrenirse eşimi ve çocuklarımı öldürürler. O zaman poliste verdiğim ifadeyi aynen tekrarlıyorum" dedi. Kimlik tespiti sırasında mesleği örgüt içerisinde sözde 'General' olarak tanınan 'Fuat' kod isimli Suriye uyruklu Muhammed Reşşo mesleğinin zeytinyağı tüccarı olduğunu söyledi. Duruşma diğer sanıkların dinlenmesiyle devam ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Adliye binasından görüntü

-Adliye önündeki avukatlardan görüntü Haber - Kamera Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) ============================================ Muharrem İnce: Benim derdim Türkiye CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Diyor ki Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Sayın Erdoğan, tek dertleri beni indirmek istiyorlar diyor. Vallahi yalan. Benim seninle derdim yok. Benim derdim Türkiye. Ben diyorum ki, sen indiğinden dolar inecekse, euro inecekse, faiz inecekse, mazot parası inecekse, benzinin fiyatı inecekse, in be kardeşim sen de. Sen 80 milyondan daha mı değerlisin? Dünya 5'ten büyüktür diyorsun evet arkandayım ama Türkiye de senden büyüktür" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaklaşık 15 bin kişiye seslendi. Podyuma çıkan İnce, daha sonra CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında isimleri geçen İlhan Kesici, eski bakanlardan Abdüllatif Şener ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i davet edip, ele ele halkı selamladı. İnce, mitinglerini canlı yayınlamayan televizyon kanallarını eleştirirken, aldığı bir telefonu ile mitinge katılanları arkasına alarak özçekim yaptı. Vatandaşlardan da cep telefonlarını çıkarmalarını ve mitingi canlı yayınlamalarını isteyen İnce, "Şimdi buradan canlı yayın yapacaksınız. Bütün dünya bu durumu öğrenecek. Biz Hakkari'deki, Edirne'deki vatandaşımın değil, Prizren'deki Cemil ağabeyin, Kırcaali'deki Emine teyzenin, Gümülcine'deki Ahmet amcanın da vicdanı olacağız. Soruyor devamlı, CHP'nin diyor, genel başkan adayı kim? Ekonomi diyor, biliyor mu? E biliyor. İlhan Kesici ekonomi biliyorsa siz tamam deyin. Başka ne olacaktı? Başarı hikayesi olacaktı. Yılmaz Büyükerşen, Türkiye'de başlı başına bir başarı hikayesidir. Başka ne olacaktı? Partizanlık olmayacaktı ve namuslu olacaktı. Ve namuslu bir adam Abdüllatif Şener o da burada. Bir şey daha olacaktı, tuttuğunu koparan bir halk adamı olacaktı. O da burada" dedi.

'SAAT 21.00'DE ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEĞİM' Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne atıfta bulunan İnce, "Edirne er meydanı. Er meydanında palavra yok, hile yok. Er meydanında pehlivanın birinin kolunu bağlamak yok. Siyaset de er meydanı. TV'leri, uçakları, örtülü ödeneği eline al. Sonra çıkın karşıma… Ben öyle yapmadım, Sayın Temel Karamollaoğlu'na, makamına gittim. Başarılar diledim. Sayın Akşener'e gittim, başarılar diledim. Az önce Selahattin Demirtaş'a gittim, başarılar diledim. Az önce cevap geldi, Sayın Erdoğan bu akşam saat 21.00'de kabul edeceklermiş, şimdi de ona gidip başarılar dileyeceğim. Benim derdim Türkiye. Benim derdim uzlaşmak, beraber yaşamak. Çılgın projeleri vardı Kanal İstanbul. Kanallar, köprüler, tüneller iyi şeydir. İkinci köprüyü Özal, üçüncü köprüyü Erdoğan yaptı. Dördüncü köprüyü de İnce gelir yapar. Bunlar kolay şeyler. Benim en çılgın projem huzur içinde, beraber yaşamak. Bu milleti barıştırmak. Ben bunun için meydanlardayım. Derdimiz milleti bir arada tutmak. Camileri, sendikaları, okulları, gıdaları, medyayı böldüler. Şehitleri böldüler şehitleri. Gönüllerimizi böldüler, en son şimdi üniversiteli bölüyorlar. O üniversiteler onlara böldürmeyeceğim" diye konuştu.

FRANSA'YA TEPKİ İnce, Türkiye'nin birbirine düşmesi, içeride kavga etmesi, bölünmesi, insanların yüreklerinin soğuması halinde bu sefer karşıdan laf geleceğini belirterek, şöyle dedi: "Fransız çıkmış Kutsal Kitabımıza dil uzatıyor. Senin haddine mi sen kimsin? Şundan emin olun; 24 Haziran akşamı Muharrem İnce cumhurbaşkanı. Önce içeride birlik sonra Fransa, Putin hepiniz geleceksiniz, hepinizle sonra görüşeceğiz. Önce 80 milyonun bir, iri ve diri olmasını göstereyim, ondan sonra başı dik, onurlu, bağımsız, tıpkı Atatürk'ün döneminde olduğu gibi." Birlik mesajı veren İnce, "Tek olan şeyler değerlidir. Tek olan bir kesimin olmaz, hepimizindir. Ak Partililer'in cumhurbaşkanı, CHP'lilerin cumhurbaşkanı olmaz. Çünkü cumhurbaşkanı tektir. Yani vatan tektir, CHP'liler'in vatanı ayrı, MHP'liler'in vatanı ayrı olur mu? Olmaz. Bayrak tektir, hepimizindir. Cumhurbaşkanı da tektir hepimizindir. Size söz veriyorum; Sayın Genel Başkan benim adaylığımı açıkladığında parti rozetini çıkartım Türk bayrağı taktım çünkü 80 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Bu gariban olacak. Dün diyor ki Sayın Erdoğan 'gariban aday' diyor. Ben 3 kasım 2002'de milletvekili oldum. Sayın Erdoğan Mart 2003'te oldu. Yani benden 5 ay kıdemsiz. Milletvekiliyle başbakan maaşı arasında çok fark yok. Yani 16 senedir milletvekiliyim, başbakan, cumhurbaşkanı, yüksek maaş alıyoruz hepimiz. Ben gariban oluyorum da sen nasıl zengin oldun aynı maaşla? Bir ülkede ülkeyi yöneten zengin oluyor, öğretmen gariban oluyorsa, çiftçi gariban oluyorsa, emekli gariban oluyorsa burada bir sıkıntı var. Ülkeyi yöneten zenginleşiyor, o ülkede yaşayanlar fakirleşiyorsa orada sıkıntı var. O zaman bu ülkeyi yönetirken zenginleşmeyen hep gariban kalan bir cumhurbaşkanı lazım. Size sözüm bir tane, Yalovalı kamyoncu Şerif'in oğlu olarak size sözüm bir tane, siz zenginleşmeden ben zenginleşmeyeceğim. Siz ne kadar zenginleşirseniz ben o kadar zenginleşeceğim. Sizinle beraber zenginleşeceğiz" diye konuştu.

'BENİM DERDİM TÜRKİYE' Doların durdulamadığını söyleyen İnce, "Diyor ki Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Sayın Erdoğan, tek dertleri beni indirmek istiyorlar diyor. Vallahi yalan. Benim seninle derdim yok. Benim derdim Türkiye. Ben diyorum ki, sen indiğinden dolar inecekse, euro inecekse, faiz inecekse, mazot parası inecekse, benzinin fiyatı inecekse, in be kardeşim sen de. Sen 80 milyondan daha mı değerlisin? Dünya 5'ten büyüktür diyorsun evet arkandayım ama Türkiye de senden büyüktür. Benim yine aklımı almayan bir şey var. Manifesto yayınladı. Manifesto şudur, gelecek bildirgesidir. Yani ben iktidara geldiğimde şunları yapacağım. Sen gelecek bildirgesi yayınlayamazsın. Manifestoyu ben yayınlarım. Sen iflas etmenin belgesini, günah çıkarmanın belgesini yayınlarsın. Geleceğe dair sözü ben söylerim. Ben henüz bu ülkeyi yönetmedim. Arkadaşlarımla birlikte kadorumuz henüz kurmadık. İcraatlarımızı millet görecek, sonra kıyaslayacaklar. Bu saatten sonra gelecek bildirgesi yayınlayamazsın. Ancak iflas belgesi yayınlarsın" dedi.

'İNCE HASTALIĞA YAKALANIRLAR' Muharrem İnce, kendi dönemlerinde asla kanmayacaklarını, kandırılmayacaklarını belirterek, şunları kaydetti: "Birileri beni kandırmayacak, ben de milletimi kandırmayacağım. Önümüzdeki dönem sloganımız 'İnce eleyip, sık dokuyacağız'. İnanın ben konuştukça bunlar yakında ince hastalığa yakalanırlar. Diyor ki bana oy verip, partime oy vermeyenler var, onlar münafıktır diyor. Bakın İslam dininde münafıklık kötü bir şeydir. Kafirlikten sonra gelir. Yani Sayın Erdoğan'a oy verip partisine oy vermeyenlere münafık diyor. Ben Müslüman kardeşlerimden bir şey rica ediyorum, aman ha münafık durumuna düşmeyin, madem partisine oy vermiyorsunuz Erdoğan'a da vermeyin münafık olmazsınız. Gençler, sizinle birlikte bu ülkeyi düzlüğe çıkaracağız. Bakın bağırıp çağıran cumhurbaşkanı değil, yol gösteren bir cumhurbaşkanı, bilim, hukuk, insan hakları, demokrasi, özgürlük diyen bir cumhurbaşkanı, kuantum diyen, düşünen robotları söyleyen, uzay madenciliğini tartışan bir cumhurbaşkanı. Bunları konuşacağız. Emeklilere 2 maaş biner lira verildi. Ne güzel yaptı hükümetimiz. Kutluyorum onları çok güzel. Muharrem ağabeyiniz, öğretmen ağabeyiniz size Allah'In izniyle cumhurbaşkanı olduğunda 19 Mayıs'ta gençlik bursu, 29 Ekim'de Cumhuriyet bursu, geri dönüşümsüz 500 lira para vereceğiz. 25 Haziran sabahı şimdiden sonra Türkiye'de yapılacak bütün sınavlardan hiçbirinden ücret alınmayacak. Eğer 80 milyonluk bir ülke kendi evlatlarını sınava sokacağı zaman o sınavdan para alıyorsa bu utanılacak bir durumdur. Mesela bir başka ayıp daha var. Ücretliden damga vergisi bine 7,59. Avrupa'da hiçbir ülkede yok. Neye damga basıyorsun da vergi alıyorsun? Zaten bilgisayardan alıyorsun her şeyi. Gençlere 500 lira para vereceksin nereden parayı bulacaksın, diye soruyorlar. Sarayın ışıklarını kısacağım. 6 ay boyunca halka açık olacak, millet görecek ben Çankaya Köşkü'ne, Atatürk'ün mekanına gideceğim. O saray da milletin parasıyla yapıldı, onu da bu ülkede sınavda ilk 5 bine girmiş üniversite öğrencilerine, en akıllı evlatlarına vereceğim. Bilim merkezi olacak orası, gençler okuyacaklar. "

'Hak, hukuk, adalet' sloganları atılması üzerine İnce, "Sarayı hemen boşalt, Yalova'dan eniştem gelecek' bunu değiştirmemiz lazım. Espri var ama beğenmedim. Ama şunu beğendim: '25'inde boşalt öğrenciler okul kaydına gelecek'. Şimdi biz bir büyük yolculuğa çıkacağız hep birlikte. Şimdi bir korku salıyorlar, korku şu: Muhafazakârlara diyorlar ki, bütün ehil insanlara 'Bizim dönemimizde bazı haklarınız oldu başörtüsü konusunda. Bak bu Muharrem İnce seçilirse kaybedersiniz bu haklarınızı. Bakın buradan muhafazakâr kardeşlerime sesleniyorum. İster evinde tak, ister dışarıda tak, ister devlette tak. Bu mesele milletin meselesi olmaktan çıkmıştır. Nerede istiyorsan başörtüsünü orada tak, canın nerede istiyorsa ama bunu siyasetin sıcak malzemesi yaptırmam. Kendini kullandırma, benim böyle bir derdim yok. Önümüzdeki günlerde bu konudaki açıklamalarımı zaten görecekseniz. Kadınlar, sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz bu sessiz devrimi. Çünkü mutfakta aş mı pişiyor, taş mı pişiyor, tencerede et mi kaynıyor, dert mi kaynıyor? Bunu siz biliyorsunuz bunu birlikte başaracağız. Kapı kapı gezmeye var mısınız? Tamam mı? Bak bu tamam var ya bu işi bitirecek. Bu tamam bu işi bitirecek. Süper, bu iş bitti. Bizim yapmamız gereken bir iş var, gençlerimizin tarikat yurtlarına muhtaç olmaması için, insanlarımızın mutlu yaşaması için, pasaportumuzun Kapıkule'den öteye işe yaraması için, sizden bir şey istiyorum. Sizden istediğim şu: Siz bana bir avuç pirinç verin, ben size kazan pilav yapacağım. Bunu birlikte başaracağız. Bundan hiçbirinizin kuşkusu olmaz. Bir otobüs, otobüste yolcular, otobüsün şoförü bir tane değildi. Peki otobüs şoförün istediği yere mi gitmeli? Yolcuların istediği yere mi? Yolcuların istediği yere gitmeli. Şu anda otobüs şoförün istediği yere gidiyor. Şener Şen'in filminde ki gibi Maho Ağa vardı ya Almanya'ya götüreceğim derken şehir dışında bırakıyordu, aynen böyle. Bizi Almanya'ya götürecekti şoför, bizi Ortadoğu bataklığına götürüyor" dedi.

AVUKATLARI YSK'NIN ÖNÜNE DAVET EDEBİLİRİM' Halkın aklında YSK'da bir sorun olur mu olduğunu belirten İnce, "Buradan birlikte çıkacağız, birlikte umutlanacağız. Aklına gelen soru şu: Biz sandıkta duralım, oyumuzu verelim. Acaba sonuçta o YSK'da bir şey olur mu? Bu meydanda kaç avukat var? Evet şöyle bir baktım 30 tane var. Şimdi avukatlar, değerli arkadaşlar, 50 bin avukat Türkiye'de cübbelerinizi arabada bırakın, çünkü 24 Haziran akşamı YSK'nın önüne cübbelerinizle davet edebilirim, buna hazır olun" ifadelerini kullandı. CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, konuşmasının devamında, "Hiç kuşkunuz olmasın, bakın emeklilikte yaşa takılanlar, moralinizi bozmayın, canınızı sıkmayın. Bunlar ufak iş. Önce toplumsal barışı bulacağız. Birbirine güvenen, dinleyen, hakaret etmeyen bir millet olacağız. Önce bu olacağız ve hedefleri olan gençlerimiz olacak. Ben bu ülkenin gençlerine fizik anlattım, atom fiziği anlattım, nükleer fizik anlattım, mekanik anlattım, elektronik anlattım ama benim akıllı çocuklarım bugün Türkiye'yi terk ediyor. Yazıktır günahtır, umutlarını yitirmişler, bunu birlikte hep birlikte çözebiliriz. Şunu unutmayın bunu kim çözer biliyor musunuz? Yüreğinde insan sevgisi olanlar çözer" dedi.

"Size bir örnek anlatacağım" diye konuşmasını sürdüren İnce, şunları kaydetti: "2002'de Sayın Erdoğan genel başkandı milletvekili olamadı. Milletvekili olamadığı için de başbakan Abdullah Gül oldu. 2003'ün Mart'ında Erdoğan milletvekili olunca geldi, Sayın Gül dedi ki 'Buyurun Sayın Genel Başkanım, başbakanlık sizindir' dedi. Elleriyle verdi. Geçtiğimiz günlerde Abdullah Gül'ün adaylığı söz konusu olunca evinin önüne Genelkurmay Başkanını gönderdi. Kaddafi'ye 'kardeşim' dedi, Kaddafi linç edildi. Esad'a 'kardeşim' dedi şimdi konuşmuyor, Abdullah Gül'e 'kardeşim' dedi şimdi konuşmuyor. Niye, karşısına aday olacak diye. Peki CHP'de ne oldu? Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına geçtim aday oldum iki kere, ikisinde de yenildik. Ne yapayım yani? Küsecek miyim yani? Ne alakası var. Kemal ağabey de getirdi bizim adayımız sensin dedi. Bu kadar basit. Dört arkadaşımın adı geçiyordu, dört arkadaş olacaktı, dördümüz geldik buraya meydana çıktık dedik ki arkadaş biz buradayız. Peki Erdoğan Abdullah Gül ile sahneye çıkabilir mi? Partiyi beraber kurduğu Ertuğrul Yalçınbayır ile çıkabilir mi? Çıkamaz, niye? Herkesi kırdı döktü çünkü. Biz Türkiye'yi kırmaya dökmeye değil, birleştirmeye, uzlaştırmaya, beraber yaşamaya geliyoruz. Bu dönemde hiç merak etmeyin şu renk var ya mavi. Ergene'nin sularını böyle akıtacağız, mavi akıtacağız. Huzur içerisinde bir Türkiye olacak. Bir çivi, bir nalı kurtarır, bir nal, bir atı kurtarır, bir at, bir yiğidi kurtarır, bir yiğit memleket kurtarır. Helal olsun size Edirne."

Detaylar Haber-Kamera: Gurbet GÖKÇE- Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- ===================================================== Hacıince: Et fiyatında istikrar için yerli üretime destek zorunludur KONYA'da, Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince, Hacıince Entegre Et Tesisleri'nin Beyşehir'de bulunan çiftliğin kapısını basına açtı. Hacıince, "Et fiyatında istikrar için ithalat yerine, yerli üretime destek zorunludur. Son günlerde dövizlerde yaşanan artış da ette ithalatın çözüm olmadığını gösterdi" dedi. Hacıince Entegre Et Tesisleri'nin Beyşehir'de bulunan çiftliğin kapısını basın mensuplarına açan Hacıince, "Hayvancılıkta kurumsallıktan çok duygusallık ve gönül bağı ile bu işi yapan aile işletmelerinin üretime devam edebilmesi için gerekli destekler verilmeli ve gençleri de bu işe yapmaya telkin ve teşvik etmelidir" dedi. 'DÖVİZDE YAŞANAN ARTIŞ, ETTE İTHALATIN ÇÖZÜM OLMADIĞINI GÖSTERDİ'

Hacıince Entegre Et Tesisleri’nin temelinin, 1958 yılında bir aile işletmesi olarak atıldığını belirten Hacıince, Akdeniz Bölgesi'ndeki üç çiftliğinde toplam 2.5 milyon metrekare den fazla alanda mera hayvancılığı yapmayı sürdürdüklerini kaydetti. Türkiye'de et ve canlı hayvan ithalatıyla fiyat istikrarının sağlanamadığını ifade eden Hacıince, "Et fiyatında istikrar için ithalat yerine, yerli üretime destek zorunludur. Son günlerde dövizlerde yaşanan artış da ette ithalatın çözüm olmadığını gösterdi" dedi. Türkiye’nin her yıl 150-200 bin ton dolayında et açığı olduğuna dikkat çeken Hacıince, "Böylesine önemli temel gıda maddesinde bu kadar büyük açık olması, doğal olarak fiyatları yukarıya çekiyor. Bu durum da, ete ulaşımı çok dar bir kesimle sınırlıyor" diye konuştu. 'MİLYONLARCA DÖNÜM OTLAĞIMIZ, DERELERİMİZ, GÖLLERİMİZ VAR' Döviz kurlarının et ithalatını da pahalılaştırdığını ifade eden Hacıince, şöyle konuştu: "Türkiye, doğalgazı ve petrolü de ithal ediyor. Bu nedenle de dövize gereksinim duyuyor. Ortaya çıkan döviz talebi nedeniyle de döviz kurları, yakın zamanda yaşadığımız gibi kontrolsüz bir şekilde yükseliyor ve bu enerji ithalatını da, et ithalatını da pahalılaştırıyor. Fiyatları ister istemez yukarıya çekiyor. Bu nedenle, olabildiğince yerli üretim lehine bir karar vermek zorundayız. Petrolü ve doğalgazı yerli üretemezsiniz, o kadar kaynağımız yok ancak, eti yerli üretebiliriz. Milyonlarca dönüm otlağımız, derelerimiz, göllerimiz var. Ette yeterince yerli üretim için tek eksiğimiz biraz destek. Milyonlarca dolarlık ithalat yapacağımıza, yerli et üretimi için biraz vergi desteği dahi yapsak, fiyatlar istikrar kazanır, zorla kazandığımız döviz dışarıya gitmez. Bunun için, kırmızı etteki KDV oranının toptanda olduğu gibi perakendede de yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesi et fiyatlarına olumlu yansıyacaktır. Böyle bir adım ayrıca sektörde kayıt dışılığı da azaltacaktır."