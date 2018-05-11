DHA YURT BÜLTENİ-17

Kilis- Gaziantep karayolu sel nedeniyle kapandı: Yaralılar var KİLİS- Gaziantep karayolu, sağanak nedeniyle su altında kaldı. Ulaşıma kapanan yolda mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatılırken, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle Kilis- Gaziantep karayolunda su baskını yaşandı. Sel suyunun yükselmesiyle yol trafiğe kapanırken, sürüklenen araçlardaki sürücüler zor anlar yaşadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE ve sağlık görevlileri mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla suya kapılıp yaralanan 5 kişi, kurtarılarak ambulanslarla hastaneye götürüldü. Polis ve jandarma ekipleri ise sel suyunun yükseldiği yolun iki yakasında güvenlik önlemi alıp vatandaşları uyardı. Ekiplerin bölgedeki arama ve kurtarma çalışması devam ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yoldan görüntü

- Yolu açma çalışmaları

- Alınan önlemlar suya gömülü araçlar

- Restorantta mahsur kalanlar

- Raportaj

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: KİLİS-DHA) ======================================= Yozgat’ta ABD ve Fransa’ya tepki için yürüdüler YOZGAT’ta bazı sivil toplum örgütleri, ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını ve Fransa’da Kur’an-ı Kerim’e yapılan saygısız açıklamaları protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Yozgat Çapanoğlu Büyük Camisi önünde toplanan bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri, ABD, İsrail ve Fransa aleyhine slogan atarak Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Ellerinde Türk Bayrakları ve Filistin Bayrağı ile yürüyen grup, Fransa'da, aralarında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, üç eski başbakan, Yahudi ve Hristiyan cemaati temsilcileriyle yazarların da bulunduğu 300 kişinin imzasıyla yayınlanan Kur'an-ı Kerim'den "şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı gerekçesiyle bazı ayetlerin çıkarılması" yönündeki bildiriyi protesto etti. Tekbirler eşliğinde Cumhuriyet Meydanına kadar yürüyüş yapıldı. İHH İnsani Yardım Vakfı Yozgat Şubesi öncülüğünde yapılan protestonun ardından basın bildirisi okundu.

Yapılan protesto ve basın bildirisi okunmasının ardından toplanan kalabalık olaysız bir şekildi dağıldı.

İHH Protesto Yürüyüşü Görüntü Dökümü

-Yürüyüşten görüntü

-Slogan atılması

-Basın açıklaması Afrin ve Guta için toplanan yardımlar Görüntü Dökümü

-Dua edilmesi

-Kamyonlardan görüntü

-Ezan okunması eşliğinde kamyonların yola çıkması

-Vali Kemal Yurtnaç'ın konuşması Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA) ===================================== Uyuşturucu ticaretinden aranıyordu, çuvalların arasında yakalandı SAMSUN'da 'uyuşturucu ticareti' suçundan polis tarafından aranan Kadir Sarı, yapılan operasyonla evinin odunluğunda odun çuvalları arasında gizlenmiş olarak polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde uyuşturucu satan Ercüment S.’yi geçtiğimiz günlerde 308 gram bonzai ile birlikte yakaladı. Adliyeye sevk edilen Ercümenet S., tutuklandı. Ercüment S. ile birlikte uyuşturucu madde sattığı iddia edilen Kadir Sarı, ise kayıplara karıştı. Kadir Sarı'yı yakalama çalışaması başlatan polis, yaptığı operasyonla şüpheliyi evinin odunluğunda odun çuvalları arasında saklanırken yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü dökümü

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-Şüphelinin çuvalların arasında yakalanması (polis kamerası)

-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Adliyeden detay (Süre: 01.04 dk) - (Boyut: 34.71 mb)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) ==================================== Trabzon'da ABD'nin Kudüs kararına tepki TRABZON’da ABD’nin İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma çalışmaları protesto edildi. İnsani Yarım Vakfı (İHH) Trabzon Şubesi’nce düzenlenen gösteride ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert’in Tel Aviv'deki Amerikan büyükelçiliğinin mayıs ayı içinde Kudüs'e taşınacağı yönündeki açıklamasına tepki gösterildi. Cuma namazı sonrası İskender Paşa camii önünde toplanan ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun da aralarında bulunduğu gurup, ABD ve İsrail’e tepkilerini dile getirdi, Filistin halkının ‘Büyük Dönüş Yürüyüşüne’ destek verdi. Grup adına konuşan İHH Trabzon Şubesi Başkanı Zühtü Kalma, İsrail’in 70 yıldan beri katliam yaptığını öne sürdü. Kalma “15 Mayıs günü Büyük Felaket Nakba’nın 70’inci yıl dönümü. 70 yıldan beri Siyonist İsrail, Müslümanları kışkırtmak amacıyla Mescidi Aksa etrafında yaşlı, genç, kadın çocuk demeden katliamlarına devam ediyor. Sözde İsrail devleti ve askerleri, kirli postallarla Kıble Camii’nin içinde terör estirip ibadet eden insanlara gaz bombalarıyla ve plastik mermilerle saldırarak, camide bulunan Kuran-ı Kerim'leri yerlere atıp üstlerine basarak hukuksuzluğa hız kesmeden devam etmektedirö dedi.

‘KUDÜS SAHİPSİZ DEĞİLDİR’ Kudüs’ün sahipsiz olmadığını vurgulayan Kalma, “Filistin’e, Gazze’ye uygulanan abluka ve ambargo her geçen gün ağırlaşmaktadır. 70 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları gasp edilen Filistinliler, İsrail zulmü altında yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs, Mekke ve Medine'den sonra, bütün Müslümanların kutsal bildiği Mescid-i Aksa’ya ev sahipliği yapmaktadır. Şimdi ilk kıblemize; Peygamber Efendimizin isra yürüyüşüne çıktığı, çevresi mübarek kılınan, peygamberler mirası bu beldeye sahip çıkma zamanıdırö diye konuştu. Konuşma sonrası kalabalık, Uzunsokak istikametine doğru yürüyüş yaparak tepkilerini yineledi. Gösteriye okul kıyafetleri ile gelen lise örgencileri de ellerinde Filistin bayrakları taşıyarak slogan attı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Gösteriden görüntüler

Yapılan açıklama

Detaylar HABER KAMERA: Osman ŞİŞKO/ TRABZON (DHA) ===================================== Kahramanmaraş'ta ABD ve Fransa'ya tepki KAHRAMANMARAŞ'ta 70 sivil toplum kuruluşundan oluşan Kahramanmaraş Platformu, İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımak isteyen ABD ile Kuran-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılması talebiyle Fransa'da yayımlanan bildiriye tepki gösterdi.

Platform üyeleri ve vatandaşlar, cuma namazı sonrası Ulu Cami önünde toplandı. 'Katil İsrail Aksa'dan, Filistin'den ve Ortadoğu'dan defol' yazılı pankart açan platform üyeleri, ellerinde 'Kudüs İslam ümmetinindir', 'Halep onurumuz, Aksa şiarımız'dır' yazılı dövizlerle sık sık tekbir getirdi.

Platform adına açıklama yapan Yusuf Bülbül, Müslümanların ilk kıblesinin 1948'den beri hukuksuz olarak işgal edildiğini söyledi. Tüm Müslümanları Kudüs'e sahip çıkmaya davet eden Bülbül, "İlk kıblemizin bulunduğu Kudüs ve Filistin 1948'den beri hukuksuz olarak kurulan Siyonist İsrail'in işgali altındadır. Siyonist İsrail devleti Kudüs'ü hukuksuz bir şekilde tüm uluslararası anlaşmalara aykırı olarak başkent yapmak istemektedir. Kim hangi kararı alırsa alsın Kudüs İslam'ındır ve Kudüs bizimdir. Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs; Mekke ve Medine'den sonra bütün Müslümanların kutsal bildiği Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapmaktadır. Şimdi ilk kıblemize, Peygamber Efendimizin Miraç'a yükseldiği o mübarek beldeye sahip çıkma zamanıdır" dedi.

Fransa'da, Kuran-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılması talebiyle yayımlanan bildiriye de tepki gösteren Yusuf Bülbül, şunları söyledi:

"Müslümanların kutsallarına yönelik düşmanlık sadece İsrail'de değil Avrupa'da da devam ediyor. Fransa'da 300 kişinin bir bildiri hazırlayarak Kuran-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılmasını teklif etmesi saygısızca ve düşmanca bir tavırdır. Kuran-ı Kerim Allah'ın indirdiği son kitaptır. Bu İlahi Kelam, hiçbir harfi değişmeden günümüze kadar gelmiştir, kıyamete kadar da değişmeyecek ve değiştirilemeyecektir. Kuran-ı Kerim'e göre, inancı ne olursa olsun insan hayatı değerlidir, dokunulmazdır. Hatta bir insanın haksız yere öldürülmesi bütün insanların öldürülmesi, bir insanın yaşatılması ise bütün insanlığın yaşatılması gibidir."

Açıklamanın ardından dua edildi.