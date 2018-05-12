DHA YURT BÜLTENİ-17

Başbakan Yıldırım: Gündemimizde af yok

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'af' önerisine ilişkin soruya, "Gündemimizde af yok. Çok net söylüyorum. Sayın Bahçeli, zannediyorum bölücü terör örgütlerini, onu destekleyenlere karşı bugünlerde terör muhipleri bir çalışma içerisine girdiler. Ona bir tepki olarak böyle bir konuyu gündeme getirmiş olabilir diye düşünüyorum. Ama hükümet olarak bizim gündemimizde teröristlere asla ve asla af söz konusu değildir" diye yanıt verdi.

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-Başbakan Binali Yıldırım'ın soruları yanıtlaması

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Erzincan - DHA

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Bakan Eroğlu: Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunları Cumhurbaşkanı Erdoğan bozdu

ORMAN ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'nin üzerinde çeşitli oyunlar oynandığını ancak bunların hepsini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bozduğunu söyledi.

Hatay'a gelen Bakan Veysel Eroğlu Hatay valiliğini ziyaret etti. Valilik bahçesine ağaç diken Bakan Eroğlu, daha sonra açılış törenine katılmak üzere Antakya Spor Salonu'na geçti. Bakan Eroğlu, Türkiye üzerinde çeşitli oyunlar oynandığını ancak bunların hepsini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bozduğunu belirterek, "Şimdi yeni bir oyun tezgâhlamışlardı. Neydi o oyun. Ya biz ekonomik olarak Türkiye'yi çökertelim, 2019 seçimlerine varıncaya kadar, ne gerekiyorsa yapalım şeklinde bir plan hazırladılar. Ama cumhurbaşkanımız bunu da gördü. Bu oyunu da bozmak için 24 Haziran'da milleti sandığa çağırdı. Şimdi bunların oyununu bozma sırası Hatay sende. Suriye'yi ne hale çevirdiler. Dolayısı ile buna müsaade etmeyeceğiz. Bu yüzden sevgili kardeşlerim 24 Haziran seçimleri bir parti seçi değildir. Milletimizin, devletimizin bekası istiklal ve istikbal meselesidir. O yüzden ona göre karar verin. İnşallah Cumhurbaşkanımızı gümbür gümbür tekrar koltuğa oturtacağız. İnşallah Hatay hazır mı? Ayrıca güçlü bir meclis yani güçlü, yürütme yanında yani Cumhurbaşkanı yürütmenin başı, bakanlar kurulu yok. En son Başbakan Binali Yıldırım. Artık şimdi yürütmenin başı cumhurbaşkanıdır. Bunun dışında yasama tamamen ayrı. Daha güçlü bir Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Onu da inşallah çok güçlü bir şekilde göndereceğiz. Bütün vekillerimizi. Tabi yasama da ayrı. Böylesine Türkiye'de kuvvetler ayrılığı tam olarak denkleşti. Yürütme, yasama, yargı hepsi müstakil hale geldi. Hepsi güçlü hale geldi. Artık yüzde 30-35 ile iktidar olma dönemi kapandı. Şimdi yüzde 50+1. Ama Recep Tayyip Erdoğan için yüzde 50+1 yeter mi? İnşallah çok daha güçlü şekilde göndereceğiz" dedi.