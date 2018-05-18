DHA YURT BÜLTENİ-17

HDP'li Kaya: Meslek sahibi insanlar, ülkemizden nasıl kaçacaklarının dertlerine düştüler

BİNGÖL'de, partisinin düzenlediği iftar etkinliğinde konuşan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, "Yıllarca hep Afganistan, Pakistan gibi ülkemiz üzerinden batıya göçmeye çalışan insanları şaşkınlıkla karşılıyorduk. 'Bunlar ne yaşıyor da, ülkelerinden kaçmak zorunda kalıyor' diyorduk. Şu anda ülkemizde meslek sahibi insanlar, ülkemizden nasıl kaçacaklarının dertlerine düştüler" dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, partisinin Bingöl İl Başkalığız tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. İftar etkinliğinde konuşan Kaya, Türkiye'de insanların geleceklerini göremediğini öne sürdü. kaya, "Son derece haksız, eşit olmayan, baskıyla dayatılan, kendi geleceklerinden korkarak bir seçim süreci dayatılmış durumda. Bizler de dayatılan bu seçim sürecinde gücümüzün yettiğinden daha fazlasıyla, emeğimizi ortaya koymak zorundayız. Ülkemiz için bıçak kemiğe dayanmış durumdadır. Artık ne ekonomik, ne ahlaki olarak, ne kadınlarımız için, ne gençlerimiz için bir gelecek göremiyoruz. Böyle bir Türkiye göremiyoruz. Çocuklarımız için yaşanabilir bir ülke göremiyoruz. Yıllarca hep Afganistan, Pakistan gibi ülkemiz üzerinden batıya göçmeye çalışan insanları şaşkınlıkla karşılıyorduk. 'Bunlar ne yaşıyor da, ülkelerinden kaçmak zorunda kalıyor' diyorduk. Şu anda ülkemizde meslek sahibi insanlar, ülkemizden nasıl kaçacaklarının dertlerine düştüler. Geleceklerinden endişe ettikleri için, insanca yaşama hakkından mahrum bırakıldıkları için, artık yaşanabilir bir ülke olmaktan çıktığını düşünüyorlar. Bu yüzden yüzlerce insan, çoluk çocuk insan denizlerde boğuldu, bu ülkeden kaçmak için" dedi.

İftar yemeğinin ardından parti yöneticilerinden seçim çalışmaları hakkında bilgi alan Kaya, Diyarbakır'a gitmek üzere Bingöl'den ayrıldı.