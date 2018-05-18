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DHA YURT BÜLTENİ - 17

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 20:46 | Son Güncelleme

İzmir'de korkutan yangın İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir yatak mağazasının deposunda elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın yandaki gözlük satışı yapan bir dükkana da sıçradı.

İzmir'de korkutan yangın

İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir yatak mağazasının deposunda elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın yandaki gözlük satışı yapan bir dükkana da sıçradı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, işyerleri kullanılamaz hale geldi.
Yangın, bugün saat 17.00 sıralarında Kazımdirik Mahallesi 372 sokakta bulunan bir yatak mağazasının deposunda çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yandaki gözlük satışı yapan bir dükkana da sıçradı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Alevlerin söndürülmesinin ardından işyerlerinde yapılan incelemelerde ölen ya de yaralanan olmadığı belirlenirken, zarar gören işyerleri kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Yanan işyerlerinden görüntü
- Çevredekilerden görüntü
- İtfaiye ekiplerinden görüntü

Haber: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA) - Kamera: Cep telefonu kamerası

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Müzeler Haftası 'Midas'ın Kulakları' ile kutlandı

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, '18-24 Mayıs Müzeler Haftası' Arkeoloji Müzesi bahçesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri halk oyunları gösterisi, yine aynı okulun anaokulu öğrencileri ise 'Midas'ın Kulakları' adlı tiyatro oyununu sergiledi. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi dans topluluğu da Latin danslarıyla etkinlikte yer aldı.
'18-24 Mayıs Müzeler Haftası' kapsamında Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, 'Küçük Arkeologlar İşbaşında' projesi ile Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Batı Marmara Bölgesi, bölgesel yenilikçilik beratı' alındığını hatırlatarak, Bandırma Arkeoloji Müzesi'nde ziyaretçi sayısını artırdıklarını söyledi. Yazar, "Geçen yıl da bu töreni yapmıştık. Müzelerin vatandaşlar tarafından ziyaret edilmesi bizim için çok önemli. Geçen yıl kendimize hedef koymuştuk, müzemizin ziyaretçi sayısını iki katına çıkarma hedefi koymuştuk. Önemli bir başarı sağladık. Muhtarlarımızla iş birliği yaptık. Özellikle kadın ziyaretçi konusunda ciddi bir artış oldu. Yine de ben bunu yeterli bulmuyorum. Basınımızdan da bu konuda destek bekliyoruz" dedi. 'Küçük Arkeologlar İşbaşında' projesine destek verenlere de teşekkür eden Yazar, "Bu proje finallere kaldı ve Sayın Bakanımız tarafından da bize bir plaket verildi. Personelimizi tebrik ediyorum. Amacımız çok sayıda insanın müzemizi ziyaret etmesidir" diye konuştu.
Hafta kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından 'Daskyleion Kazısı Buluntuları Geçici Sergisi' açıldı. Törene, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar'ın yanı sıra Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Alp Bostancı ile Bandırmalılar katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Müzede tarihi eserer
Kaymakam'ın konuşması
Halk oyunları
Tiyatro gösterisi
Dans gösterisi

Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)

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Fabrikada 15 işçi kimyasal maddeden zehirlendi (3)
İŞÇİLERİN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Hastane girişinde kimyasal maddeden etkilenen işçilerin iş kıyafetleri ve ayakkabıları hastane bahçesindeki çöp kutusuna atıldı. Kıyafetler daha sonra hastane yetkilileri tarafından çöp kutusundan çıkarılarak çöp poşetlerine yerleştirildi.
Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Gerede Devlet Hastanesi'ne gelerek işçilerin durumu hakkında bilgi aldı. Ünsal durumları ağır olan 3 işçinin sağlık durumlarının iyiye gittiğini ifade ederek, "Su deposu yalıtım malzemesi döşenirken izolasyon maddesinden kaynaklı bir zehirlenme vakası oldu. Bu zehirlenme vakasında 3'ü ağır 12'si hafif 15 işçimiz mevcut. Ağır olanlara ilk müdahalemiz hastanemizde yapıldı. Şu an itibariyle Köroğlu Devlet Hastanesi'ne sevkleri yapıldı. Telefon görüşmelerimizde onların da durumlarının iyiye gittiği bilgisini aldık. Bu da bizim için sevindirici bir haber. Ayrıca diğer 12 hafif zehirlenme vakamıza da burada müdahalesi yapıldı. Onların da kontrol amaçlı Bolu Köroğlu Devlet Hastanesi'ne sevkleri yapılacak. Çok büyük geçmiş olsun. Herhangi bir can kaybımız yok, Allah beterinden korusun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-KBRN ünitesinden görüntüler
-Zehirlenen işçilerin sedyeyle taşınması
-Kaymakam ile röportaj
-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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