DHA YURT BÜLTENİ - 17

Bursa'da şiddetli yağış, sel suları karayolunda kamyonu sürükledi (2)

5 AYRI BÖLGEDE HEYELAN Sağanak yağış nedeniyle yaşanan sel sonucu kapanan Bursa-Orhaneli Karayolu'nda ki çalışmalar devam ediyor. Beş ayrı bölgede heyelan yaşandığını söyleyen yetkililer, sel sularına kapılan birçok aracın hasar gördüğünü yolda kalan sürücülerin ise iş makineleri ile kurtarılmaya çalışıldığını açıkladı. Berktuğ ÖNCÜ / Bursa (DHA) =================================================== Saat kulesi sandıkları inşaat baz istasyonu çıktı BOLU'da, saat kulesi inşaatı sandıkları yeşil alana baz istasyonu yapıldığını duyan mahalle sakinleri tepki göstererek çalışmaları durdurdu. Çıkınlar Mahallesi ile Köroğlu Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, iki mahallenin kesiştiği yeşil alanda saat kulesi ve ışıklandırma için yapıldığını sandıkları çalışmaların ne olduğunu öğrenmek için araştırma yaptı. Mahalleli çalışmaların baz istasyonu için yapıldığını öğrendi. Vatandaşlar, inşaat alanında toplanarak baz istasyonu yapılmasını engelledi. İnşaatta çalışan görevliler de mahalleliden korkarak çalışmaları bırakıp kaçtı. Mahallelerinde baz istasyonu kurulmasını istemediklerini söyleyen vatandaşlar, inşaat alanının daha önce çocuk parkı olduğunu ve bu şekilde kalmasını istediklerini belirtti.

Sabah kalktığında inşaat çalışmasını gördüğünde kendisine ışıklandırma yapılacağının söylendiğini belirten bir mahalleli, “Ben inanmadım. Komşularıma sordum. Bir komşum araştırdı, meğerse baz istasyonuymuş. Biz de mahalleli olarak kalkındık. Kesinlikle istemiyoruz baz istasyonu olmasını. Sağlığımıza zararlı. Burası bizim mahallemizin parkıydı" dedi. Konuyla ilgili açıklama yapan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Arman, "İnşaat çalışmasının olduğu alanda çatılarda bulunan baz istasyonlarını toplayacağız. Apartmanların çatılarında bulunan baz istasyonlarını görsel olarak saat kulesi benzerinde bir yapıda bir araya getireceğiz. Yeni bir baz istasyonu yapılmayacak. Mevcut olanları tek bir alanda toplayacağız.ö dedi. Yaklaşık 1 saat boyunca inşaat alanının çevresinde bekleyen mahalle sakinleri, baz istasyonunun kurulmasını istemediklerini belirten bir dilekçe yazarak imzaladı. Kalabalık iftar saatinin yaklaşmasıyla ayrıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İnşaattan görüntüler

-Toplanan vatandaşlar

-Röportajlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) =================================================== Sarıgöl'de üzüm bağlarını dolu vurdu (2)

AK PARTİ'Lİ AYDEMİR'DEN BAĞLARDA İNCELEME AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Manisa'nın Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde meydana gelen dolu zararıyla ilgili AK Parti Sarıgöl İlçe Lokali'nde açıklamalarda bulundu. Aydemir, parti lokalinde, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, AK parti Sarıgöl İlçe Kadın Kolları Başkanı Fergül Tatar, AK Parti Sarıgöl İlçe Gençlik Koları Başkanı Cavit Batuk ve partililerle tarafından karşılandı. Aydemir, burada yaptığı açıklamada, "Dolu olayını üzüntü ile öğrendim. Alaşehir ve Sarıgöl'deki üzüm bağlarında incelemelerde bulunacağım. Devletimizin ve hükümetimizin her zaman vatandaşımızın ve çiftçilerimizin yanında olduğunu göstermek için sizlerin yanına geldim. Ayağımızın tozu ile zarar gören bağlarda incelemelerde bulunacağım. Çiftçilerin dertlerrini dinleyeceğim" dedi. "BORÇLAR ERTELENECEK" Gerekli inclemeler yapıldıktan sonra, doludan zarar gören üreticilerin bankalara olan borçlarının zarar oranına göre erteleme yoluna gidileceğini belirten Milletvekili Aydemir, "Raporlar hazırlanacak. Bakanlar Kurulu'ndan karar çıkararak, mağdur üreticilerin borçlarının ertelemeleri sağlanacak" dedi.

Milletvekili Aydemir, açıklamalarının ardından kırsal Bereketli Mahallesi'nde doludan zarar gören üzüm bağlarında incelemelerde bulundu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir açıklaması Haber-Kamera: Vehbi SARIHAN / SARIGÖL, (Manisa), (DHA) ================================================== Afrin'de her gün 10 bin kişiye iftar yemeği TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekâtı'yla terör örgütlerinden temizlenen Afrin'de, İHH İnsani Yardım Vakfı her gün 10 bin kişilik iftar yemeği veriyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Afrin ilçesinin Eşrefiye Mahallesi'nde her gün 10 bin kişiye sıcak yemek hazırlıyor. İftar saatine yakın dağıtımı yapılan yemeklerle Afrinliler oruçlarını açıyor. Vakıf görevlileri, Türkiye'den toplanan gıda yardımlarını da Afrin kırsalındaki sivillere ulaştırıyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İftar malzemelerinin taşınması

- Gezici aşevi

- İftarın açılması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: GAZİANTEP-DHA) ===================================================

Emniyet kemeri hayatını kurtardı ZONGULDAK'ta, kaldırıma çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Soner Verim(25), emniyet kemeri sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza, Zonguldak-Kozlu Karayolu'nda meydana geldi. Zonguldak istikametine giden Soner Verim idaresindeki 06 FR 4742 plakalı otomobil sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak takla attı. Emniyet kemeri takılı olan Soner Verim, ters dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu. Soner Verim, gelen sağlık ekibine hastaneye gitmek istemediğini söyledi. Tutanak tutan sağlık ekibi, kaza yerinden ayrıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

-Kaza anı güvenlik kamerasi Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA) ================================================== Bakanı Sarıeroğlu: Bundan sonra beni son kez topuklu ayakkabıyla göreceksiniz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ak Parti Adana İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında konuştu. Bakan Sarıeroğlu, partililere, "Bundan sonra beni son kez topuklu ayakkabıyla göreceksiniz. Seçim günü ve sonrasında hep birlikte sahalarda, vatandaşlarımızın sorunlarına, isteklerine, taleplerine güçlü şekilde cevap vermek için gönülden çalışacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, birinci sıradan milletvekili adayı olduğu memleketi Adana'da milletvekili aday tanıtım toplantısına katıldı. Bakan Sarıeroğlu'na partililer tarafından yoğun ilgi nedeniyle salonda yerleşim krizi çıktı. Mikrofonu eline alan Bakan Sarıeroğlu, kalabalığın salon içerisinde yayılmasını sağladıktan sonra milletvekili aday tanıtım toplantısı başladı. Aday gösterilmeyen AK Parti Milletvekilleri Talip Küçükcan ve Necdet Ünüvar, yaptıkları konuşmada sözlerinin veda olarak algılanmaması gerektiğine dikkat çekerek millet için çalışmalarına devam edecekleri mesajını verdi. Konuşmaların ardından AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni de milletvekili adayları Jülide Sarıeroğlu, Tamer Dağlı, Mehmet Şükrü Erdinç, Ahmet Zenbilci, Abdullah Doğru, Sevil Can, Muhammed Aksoy, Mehmet Akif Özbil, Ramazan Çırak, Erol Kahraman, Reşan Arlıer, Necip Fazıl Cengil, Mehmet Gazioğlu, Muhammed Zeki Aç, Zekeriya Yıldızoğlu'nu platforma çağırarak tanıttı. TOPUKLU AYAKKABI OLMAYACAK