DHA YURT BÜLTENİ - 17

ÖDEMİŞ'e bağlı Kaymakçı ve Emirli Mahallelerinde ani bastıran sağanak yağış dere yataklarının taşmasını neden olurken Emirli Mahallesinde 1000 dekar ekili alanda zarara yol açtı. Ödemiş Kaymakçı Mahallesinde akşamleyin saat:20:00 sıralarında iftardan önce ani bastıran sağanak ve etkili yağış kaymakçı mahallesi çıkışında dere yatağı taşarak tıkanmasına neden oldu. Araçlar tarafından yoğun olarak kullanılan karayolunda taşan dere yatağıyla yağmur sularının getirdiği pisliklerle dolunca dereden taşan pislikler yola taştı. Bazı tarlalar sular altında kaldı.Bir iş makinesiyle tıkanarak taşan derenin açma çalışmalarına başlandı. Mahalle sakinleri tarafından korkuya neden olan sağanak yağış aynı zamanda ekili tarım arazilerinde bel boyuna kadar ulaştığı bildirildi. Öte yandan Ödemiş'e 20 kilometre uzaklıkta bulunan Emirli Mahallesinde de etkili olan sağanak yağış turşuluk salatalık, mısır, bostan, patates, ekili 1000 dekar tarım arazilerine zarar verdiği öne sürüldü. Emirli Mahallesi muhtarı Mehmet Tok şunları kaydetti; yağan sağanak yağışın aniden bastırması sonucu etkili olan sağanak yağış, Salatalık, Mısır, Bostan, Patates ekili tarım arazilerini büyük ölçüde zarar verdi. Yaklaşık 1000 dekar mahsul ekili tarlalarımız zarar gördü. Allah çok şükür can kaybımız yok. Fakat vatandaşımızın ekmiş olduğu ürünleri zarar gördü. Yetkililerden sel baskınıyla ilgili gerekli çalışmaların başlatılarak inceleme yapılmasını istiyoruz. Şimdilik tahmini 1000 dekar tarlalarımızda ekmiş olduğumuz ürünler sel baskınıyla birlikte maddi anlamda zarar verdi. Asıl zararın yarın gündüz gözüyle görülerek ortaya çıkacağına söyledi."

'TÜRKİYE 16 YILDA BÖLGESİNDE SÜPER GÜÇ OLDU' Türkiye'nin 16 yılda bölgesinde süper güç haline geldiğini ifade eden Bakan Yılmaz şöyle devam etti: "16 yıllık tecrübeler göstermiştir ki Türkiye gerçekten çevresindeki birçok ülkeye kıyasla çok büyük başarılara imza atmış bir ülke. Türkiye’yi 16 yılda bölgesinde süper güç haline getiren iktidar AK Parti iktidarıdır. Onun da reisine, rehberine, cumhurbaşkanına bu aziz millet her zaman güvendi. Millet kahraman ama bilin ki lideri de kahraman. Çünkü süt nasılsa kaymağı da öyle olur. Bu millet nasılsa onun içinden reisi de, cumhurbaşkanı da öyle olur. Gerçekten çok büyük engelleri aştık."

'BUGÜNE KADAR HİÇ BİRİNE EYVALLAH DEMEDİK'

Erdoğan, konuşmasının devamında, "Siyasette rekabet iyidir. Tabi bu rekabetin milletimize, memleketimize daha çok hizmet vermek için yapılıyor olması gerekir. Türkiyemizi özellikle 1994 yılındaki İstanbul Belediye Başkanlığımızdan biliriz. Ne söylediğimizi, ne yaptığımızı nelerle ve kimlerle mücadele ettiğimizi sizler iyi bilirsiniz. Ülkemizi bugüne getirene kadar, vesayet odaklarından terör örgütlerine, darbecilerden uluslararası güçlere kadar çok farklı kesimlerin saldırılarına maruz kaldık. 'Davos'ta 'one minute' dedik, dünya hareketlendi. Ardından 'dünya beşten büyüktür' dedik, yine dünya hareketlendi. Niye? Çünkü bir adaletsizlik vardı, bir haksızlık vardı. Niye 'one minute' dedik. Çünkü oradaki moderatör terbiyesizlik yapıyordu. Çünkü o çocukları öldürmesini gayet iyi bilen siyonistlere karşı oradaki temsilcisini savunuyordu. Biz o çocukları öldürenlere karşı dik durmak zorundaydık. Biz kim olursa olsun her zaman haklının, hakikatin yanında olacağız. Bugüne kadar hiç birine 'eyvallah' demedik. Önce Allahımıza güvenerek, ardından milletimize el ele gönül gönüle vererek hepsinin de üstesinden geldik. Ülkemizde demokrasinin standartlarını yükseltirken, ülkemizi üç buçuk kat büyütürken sadece ve sadece milletimizin gözüne baktık. İcazeti de iradeyi de tasdiği de asla başka yerde aramadık. Kimseyi yerinden etmek için milletimize hizmet etmek için vazifeye talip olduk" dedi.