DHA YURT BÜLTENİ - 17

Bakan Çavuşoğlu: O, PKK'lıları hapishaneden çıkanlarla bu vatana bir şey olmaz DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Çavuşoğlu, "O, PKK'lıları hapishaneden çıkanlarla bu vatana bir şey olmaz. Onlar bu vatanı, milleti başkalarına teslim ederler" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 2017-2018 akademik dönemi mezuniyet törenine katıldı. Rektörlük binasının yanındaki Konaklı Stadı'nda düzenlenen törene Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, siyasi parti temsilcileri, öğretim görevlileri, öğrenciler, velileri ile çok sayıda davetli katıldı. Yağışlı havaya rağmen 500 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı. Törenin açılış konuşması yapan Rektör Pınarbaşı, üniversitenin güzel gelişmelerle hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Vali Münir Karaloğlu da Alanya'nın, Selçuklu'nun çok önemli şehirlerinden birisi olduğunu belirtti. Vali Karaloğlu, “Tarihi mekanlarıyla tam bir Selçuklu şehri. Bir ilçe olarak bir üniversite kurulmasında ve isimlendirilmesi noktasında bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ediyorum" diye konuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da öğrenciler için mutlu ve gururlu bir gün olduğunu aktardı. Velilere hitaben “Evlatlarınızı okutmak için fedakarlık yaptınız ama bugün ne mutlu sizin evlatlarınız mevzun oluyor" diye Bakan Çavuşoğlu, "Bugün yeni bir hayata başlıyorlar sizleri tebrik ediyorum" dedi. Mezun öğrencilere de "Sizler çok güzel bir üniversitede okudunuz" diyen Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünyanın en güzel şehirlerin biri olan Alanya'da eğitiminizi sürdürdünüz. Üniversitemiz her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Yeni fakülteler açıyoruz. Şimdi yeni bir kampus kuruyoruz ve inşaatına başlıyoruz. Sizler önümüzdeki yıllarda Alanya'ya geldiğiniz zaman üniversitemizi ziyaret edeceksiniz ve bu üniversitenin dünyada bir marka olduğunu göreceksiniz, bunun için çalışıyoruz. Bugün mezun olan öğrencilerimiz yeni bir hayata doğru adım atacak. Elbette devlette çalışan arkadaşlarımız olacak, kendi işini kuran olacak, özel sektörde çalışan olacak. İnşallah Dışişleri Bakanlığı'na da tercih eden kardeşlerimiz olur. Ne yaparsanız yapın biliyoruz ki siz bu vatana, bu millete ve bu devlette hizmet edeceksiniz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Çavuşoğlu ve protokol üyeleri, dereceye giren öğrencilere plaket ve çeşitli hediyeler verdi. Ardından okul birincisi olan Eda Çoban, Bakan Çavuşoğlu ile yaş kütüğüne isim plakasını çaktı. ALTSO'NUN İFTARINA KATILDI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu buradaki törenin ardından ALTSO'nun verdiği iftar programına katıldı. Yaklaşık 2 bin kişinin ağırlandığı iftar yemeğinde konuşan Bakan Çavuşoğlu, geleceğin planlanması gerektiğini söyledi. Kendileri için geride bıraktıkları 16 yılın kolay geçmediği belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Önümüze her türlü engeller çıkarıldı ama kimseye küsmedik, kızmadık. Hele hele vatanımıza, milletimize hiç küsmedik. 'Seçime sokmayın, size cumhurbaşkanı seçtirmeyiz, ordu göreve, sizi muktedir yapmayız, siz seçimi kazabilirsiniz ama cahil insanların oylarıyla kazandınız, ülkenin gerçek sahibi biziz' Böyle böbürlene böbürlene, e-muhtıralarla ve başka girişimlerle içeriden, dışarıdan destekli terörler, 17-25 Aralık hain FETÖ darbe girişimi ve son olarak 15 Temmuz hain darbe girişimi. Hepsinin üstesinden geldik. Terör örgütlerinin de üstesinden geldik. Mücadeleyi yaparken kimseye küsmeden milletimiz hizmetkarı olarak Türkiye'ye, Antalya'ya hizmet verdik. Türkiye'yi dönüştürdük. Sağlıktan, adaletten, sosyal güvenliğe ve eğitime kadar ama biz daha yolun başındayız. Alanya için de hedeflerimizin başındayız. Bugüne kadar yaptıklarımızı ilçelere kıyasladığımızda inanılmaz bir noktadayız. Biz bunları daha başlangıç olarak görüyoruz."

'BOYNUMUZUN BORCU' Yeni dönemde parlamentonun her zamankinden güçlü olacağını anlatan Çavuşoğlu, “Yargımız da güçlü olacak. FETÖ'nün bozduğu, dağıttığı yargıyı derleyip toplayacağız. Bağımsız yapmak boynumuzun borcudur" dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına çok güçlü bir şekilde girmesini isteklerini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Sadece 4-5 yıllık planınız olursa yine tökezleriz. 2053-2071 hedeflerine ulaştırmalıyız. Ortaya vizyon koyamayanlar Türkiye için hayalleri olmayanlar, Türkiye için çalışmayanlar, bu hedeflere Türkiye'yi ulaştıramazlar. Yıkım için bir araya gelenler, şer ittifakı kuranlar Türkiye'ye hiçbir şey yapamazlar, yapmadılar. Biz yaptık, yine biz yaparız. Vatanını milletini sevenlerle ittifak kurduk. MHP ile Cumhur ittifakı kurduk. Yerli ve milli olanlarla, vatanını sevenlerle, milliyetçilerle ittifak kurduk, FETÖ'nün kontrolünde olanlarla değil" diye konuştu. 'DÖNÜM NOKTASI OLACAK' Kuzey Irak'ta şehit düşen askerleri de hatırlatan Mevlüt Çavuşoğlu şöyle dedi: “Kuzey Irak'ta şehit askerlerimiz var. Kiminle mücadele ediyoruz; PKK. O, PKK'lıları hapishaneden çıkanlarla bu vatana bir şey olmaz. Onlar bu vatanı, milleti başkalarına teslim ederler. O yüzden milletimiz 24 Haziran'da gerekeni yapacak. Bugüne kadar hizmet edenler ve bundan sonra hizmet edecekler. Bugüne kadar ülke için hiçbir şey yapmayanlarla yapanlar arasında tercih yapılacak. O yüzden milletimiz 24 Haziran'da gerekeni yapacak. 24 Haziran inşallah dönüm noktası olacak."

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu daha sonra Alanya Şehir Kulübü ve Muhasebeciler Odası'nı ziyaret etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Çavuşoğlu’nun mezuniyet tören alınan gelişi

- Çavuşoğlu kürsü konuşması

- Çavuşoğlu başarılı öğrencilere plaket vermesi

- Çavuşoğlu iftar programına gelişi

- Çavuşoğlu konuşması Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya)- DHA) ==================================================== Antalya sokakları bekçilere emanet (2)

ANTALYA’NIN BEKÇİLERİ DÜDÜK ÇALDI Antalya’da sabaha kadar görev yapacak bekçilerin bir kısmı göreve başladı. Düdük çalıp mahallelerde gezen bekçiler sabaha kadar huzur ve asayişi sağlayacak. Antalya’da çarşı ve mahalle bekçiliği eğitimlerini tamamlayan 170 bekçi, bugünkü yemin töreninin ardından göreve başladı. Görevlendirildikleri mıntıkalarda huzuru ve asayişi sağlayacak olan bekçilerden 29 kişilik ilk grup Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde toplandı. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çiftçi tarafından bekçilere, mevzuat, hitap ve telsizle muhabere konularıyla ilgili bilgi verildi.

Eğitimin ardından grup görev yapacakları mahallelere bırakıldı. İki kişi olarak sabaha kadar devriye gezecek olan bekçilerin, polis ekipleriyle koordineli çalışacakları bildirildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bekçilerin toplantısından detay

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çiftçi’nin eğitim vermesi

Bekçi arması ve yazılarından detay

Bekçilerden genel detay

Bekçilerin mahalle arasında gezmesi

Bekçilerin düdük çalması

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü dış plan detay Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ==================================================== Yıldırım düşen okul alevlere teslim oldu DENİZLİ'nin Tavas İlçesi Yahşiler Mahallesi'nde çatısına yıldırım düşen ilkokulda yangın çıktı. Alevlere teslim olan 3 katlı okulun çatısı ve son katı tamamen yandı. Sağanak yağmura rağmen sönmeyen yangını itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatte kontrol altına alarak söndürdü. Yangın bugün saat 21.00 sıralarında Tavas İlçesi'nin Yahşiler Mahallesi'ndeki Yahşiler İlkokulu'nda meydana geldi. Sağanak yağmurun başlamasının ardından 3 katlı okulun çatısına düşen yıldırım sonrası yangın çıktı. Alevler çatıyı tamamen sardı. Okuldaki yangını fark eden mahalle halkı 112 Acil Yardım'ı arayarak itfaiye istedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Tavas ve Kale şubesi ekipleri olay yerine gönderildi. Okula ulaşan 4 ayrı itfaiye ekibi, çatıdaki alevlere iki ayrı noktadan müdahale etti. Çatı yangında tamamen yanarken, okulun üçüncü katı da yanarak büyük zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası okulda büyük hasar oluştu. Mahalle halkı, okuldaki yangının yıldırım düşmesi sonrası çıktığını, yıldırım düştüğü sırada mahallede de elektriklerin kesildiğini söylediler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Alevlerden görüntüler

-İtfaiye ekiplerinden görüntüler

-Bir vatandaşın olayı anlatması Haber-Kamera:Hüseyin BAYBARS/DENİZLİ, (DHA) ==================================================== Selde mahsur kalan yaşlı vatandaşı, AFAD ekipleri kurtardı KARS’ta günlerdir devam eden yağmur akşam saatlerinde etkisini artırınca sel oluştu. Selde mahsur kalan 83 yaşındaki Resmigül Arslan'ı, suya giren AFAD görevlisi Yılmaz Kaban, sırtına alarak kurtardı. Ani Harabeleri istikametindeki Subatan yolu üzerinde 60 yaşındaki Tayfun Arslan’a ait çiftlik, Halefoğlu köyü istikametinden gelen sel nedeniyle sular altında kaldı. Evde 3 kişinin mahsur kaldığı ve yüzlerce küçükbaş hayvanın telef olduğu bilgisi üzerine Kars AFAD, İtfaiye, İl Özel İdaresi ekipleri ve 112 Ambulansı afet bölgesine gelerek çalışma başlattı. AFAD il Müdürü Oktay Aygan yönetimindeki ekipler ilk olarak aileye telefonla ulaşarak sağlık durumları hakkında bilgi aldı. 83 yaşındaki Resmigül Arslan’ın rahatsızlığı nedeniyle yardıma ihtiyaç duyması üzerine AFAD görevlisi Yılmaz Kaban suya girdi. Kaban, Resmigül Arslan'ı sırtına alarak kurtardı. Arslan daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

Ardından mahsur kalan çiftlik sahibi Tayfun Arslan ve eşi için harekete geçildi. İl Özel İdaresi’ne ait kepçeyle önü açılan suyun yönü değiştirildi. Suyun azalmasıyla birlikte çalışmalar daha rahat ilerledi. Bu sırada, çiftlik sahibinin köpekleri de kurtarılarak getirildikleri yol kenarından sık sık sahiplerinin yanına gitmeye çalıştı. Köpekler daha sonra sel suları üstüne çekilen bir odun direğin üzerinden geçerek sahiplerine ulaştılar. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Selde mahsur kalan Resmigül Arslan'ın kurtarılması

Selde mahsur kalanların olduğu çiftlik

AFAD müdürü Oktay Aygan'ın konuşması

Köpeklerin odun direk üstünden geçmesi

Mahsur Kalan Tayfun Arslan’ın konuşması

Genel ve detaylar Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA) ================================================= İstanbul'da kaybolan 3 çocuk Tokat'ta bulundu İSTANBUL'un Avcılar ilçesinde, 4 gün önce kaybolan Batuhan D. (17), Berfin Nazlı B. (13) ve Ömer Berkay B. (14) Tokat’ın Zile ilçesinde bulundu. İstanbul’dan 27 Mayıs'ta Avcılar'daki evlerinden ayrılarak kayıplara karışan Batuhan D., Berfin Nazlı B. ve Ömer Berkay B.'den aileleri 4 gün boyunca haber alamadı. Polise başvuran aileler, ayrıca bir televizyon kanalındaki programa da giderek yardım istedi. Yapılan araştırma sonucunda kayıp 3 çocuğun kışları İstanbul’da yaşayan, yazları ise Tokat’ın Zile ilçesinde ikamet eden G.Y. (44) isimli kişinin yanına gittikleri öğrenildi. Polis ekiplerince G.Y.'nin yanından alınan çocuklar, Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ailelerin çocukları teslim almak için İstanbul’dan Tokat’a hareket ettikleri öğrenildi. Çocukların ilk ifadelerinde önceden tanıdıkları G.Y.'nin yanına gezmeye geldiklerini söyledikleri öğrenildi.