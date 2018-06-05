DHA YURT BÜLTENİ- 17

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CHP ADAYI İNCE'Yİ ELEŞTİRDİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta Madenci Anıtı önünde düzenlenen mitingde halka seslendi. Zonguldak'ı ve maden işçilerini selamlayarak konuşmasına başlayan Erdoğan, "Zonguldak'ın yüreği temiz yiğit mert insanlarına yandık. Sizlerin emeğinizle alınterinizle yerin metrelerce altında kazma sallayarak ülkemizi büyütmenize yandık." dedi. CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Öyle affedersiniz Edirne'deki teröristi ziyaret etmek suretiyle milletin karşısına cumhurbaşkanı adayı olanlardan, çıkanlardan olmadık. Olmayacağız. Bay Muharrem. Oradan başlıyor ziyarete. Türbe ziyaret ediyor. Vah zavallı vah. Sen Edirne'deki bu teröristi ziyaret edeceğine gel milletten helallik al milletten. Oradan icazet almanın bir anlamı yok. Sana bir şey de kazandırmaz. Sen zaten bay Kemal'den icazeti zor aldın. Bir de oraya gidiyorsun. Ne işin var orada. Millete gel millete. Biz asla şehitlerimize mahcup olacak bir şey yapmadık. Şehitlerimizin emanetlerine gözümüz gibi bakarak her türlü ihtiyaçlarını görmenin, gidermenin gayreti içinde olduk. İnşallah bundan sonra da onların ruhunu muazzer edecek şehitlerimize ve yakınlarına mahçup olacak hiçbir girişime fırsat vermeyeceğiz. Şehitlerimizin canlarını seve seve verdikleri vatanımızın güvenliği esenliği ve bekası için çalışmalarımızı kararlıkla sürdüreceğiz."

SEN NE ZAMAN HİTLER OLDUN? Erdoğan, bölücü terör örgütüne ne ülke içinde ne de hudutlar dışında asla nefes aldırmayacaklarını söyledi. Terör örgütlerine yönelik iki yılda önemli operasyonlar gerçekleştirdiklerini söyleyen Erdoğan, "Allah'a hamdolsun son iki yılda gerçekleştirdiğimiz başarılı operasyonlarla terör örgütünün belini kırdık. Sadece Afrin operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı ne biliyor musunuz? 4 bin 497. Kuzey Irak'ta 446. Yurt içinde 443. Bu son aylarda. Peki Sayın İnce. Bütün bu operasyonların başındaki bizim kahraman komutanımıza İsmail Metin komutanımıza ne diyor? Senin diyor apoletlerini sökeceğim. Ya benim bu milletim bir defa senin gibi haddini bilmez birisine 24 Haziran'da zaten haddini bildirecek. Sen ne zamandan beri Hitler oldun ya? Türkiye hukuk devleti. Türkiye'de yargı var, sen önce bunu öğren. Görüyorsunuz değil mi? Türkiye'de kimler cumhurbaşkanı adayı oluyor. Şu CHP'ye bak ya, kimleri aday yapmış ya. Zaten kendi gelen başkanına ne diyor? Bir girdin seçilmedin. İki girdin seçilmedin. Üç, dört, beş girdin altı seçilmedin? Diyor mu? Fakat bay Kemal de herhalde ondan kurtulmak için onu buraya sürdü." dedi.

ONLAR KAÇIYOR, BİZ KOVALIYORUZ Erdoğan, terör kapıya dayanmadan onların inlerine girdiklerini belirterek, "Terör bize gelmeden, artık kapımıza dayanmadan biz onların kaynağına gidiyoruz. Ne demiştim hatırlayın? İnlerine gireceğiz inlerine demiştim. Hatırlıyor musunuz? Girdik mi inlerine? Şimdi onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Milletimin huzurunu bozamayacaklar. Milletimi bölemeyecekler. Ülkemizi bölemeyecekler. İnşallah terör bizi vurmadan biz onları ininde vuruyoruz. Şu anda Suriye'de Afrin'de, Cerablus'ta şimdi de Kuzey Irak'ta, gerekirse Sincar'a gideceğiz. Sincar'da da gereğini yapacağız. 34 yıldır milletimize musallat edilen bu yılanın kafasını adım adım kopartıyoruz. Kendilerini güvende hissettikleri ne kadar dağ, taş, tepe kamp varsa hepsini onların başına geçireceğiz. Afrin'den sonra diğer terör bataklıklarını kurutmak için gereken adımları atmaya başladık. 34 yıldır bu milletin evlatlarını katletmenin bedelini, ele başları başta olmak üzere tüm teröristlere ödeteceğiz. Şehitlerimiz ve gazilerimizin kanı yerde kalmayacak. O Pensilvanya'daki bir şarlatan var ya ve ona tapan mankurtlardan da, milletimize ve ülkemize ihanetlerinin hesabını soruyoruz, soracağız. Dikkat edin. O ne diyorsa CHP de aynı şeyleri söylüyor. Bakıyorsun bir tane bayan var. O da aynı şeyleri söylüyor. Hiç birbirlerinden farkı yok. Al birini vur öbürüne." dedi.

TERÖRÜ VURMAMIZDAN RAHATSIZ OLANLAR VAR Erdoğan, terörle mücadele konusunda kandil ve Pensilvalya'dakilerin nasıl uykusu kaçıyorsa Türkiye'de de birilerinin uykusunun kaçtığını belirterek, şöyle dedi: "Bizim terörle mücadele konusunda nasıl Kandil ve Pensilvalya'dakilerin uykusunu kaçırıyorsa emin olun burada da birilerinin uykusunu kaçırıyor. Türkiye'nin terörü ininde vurmasından en az teröristler kadar içimizden bazıları da rahatsız oluyor. Devletin yurt içinde ve yurt dışında FETÖ'ye göz açtırmamasından en az FETÖ'cüler, onların siyasetteki piyonları da şikayet ediyor. Bizim FETÖ'cüleri paketleyip yargıya teslim etmemizden en az o alçaklar kadar buradaki uzantılarının da ödü kopuyur. Kimi zaman bu hazımısızlıkarını alalen ifşa ediyorlar. Kimi zamanda FETÖ ve PKK ile ön safta mücadele eden isimlere saldırarak örtülü bir operasyon sürdürüyorlar. Muhalefetin adayının yaptıkları işte bunun en açık örneğidir. Dikkat edin birkaç gündür muhalefetin adayı çıkmış bu paşamıza hakaret ediyor. Ya kim bu paşamız? Kendisiyle Malatya'da Türkiye esnaf ve sanatkarlar federasyonun organize ettiği iftarda beraber aynı masada oturduk. Benim masama nasıl oturmuş, beni nasıl alkışlar. Ben onun da paşasıyım. Anayasaya göre ben hepsinin paşasıyım ama bu cahil bunu bilmiyor ki. Ve onun komutanıdır ve bu konuşmada takdir edilecek yeri alkışlamıştır. Sen kimsin ya? Haddine mi? Seçim kampanyasında bula bula apolet sökme vaadini bulmuş. Genel başkanın izinden giden bu şahıs sadece miting meydanlarında Türk Ordusu'nun şerefli komutanlarına dil uzatıyor. Siz zaten değil misiniz Ankara'dan İstanbul'a bu terör örgütünün desteklediği kişilerle terör örgütünün mensuplarıyla yürüyüşe giden."

AFRİN'İ, FETÖ'YÜ ANA MUHALEFETE RAĞMEN TEMİZLEDİK CHP'nin terör örgütleriyle mücadele edemeyeceğini ifade eden Erdoğan, "Gözü Pensilvanya'da kulağı Amerika'da gönlü Kandil'de olanların bu ülkeye hiçbir faydası olmaz. Bunlara kalsa DEAŞ'lı caniler sınırımızın öte tarafında cirit atıyordu. FETÖ halen milletimizin iliğini sömürüyordu. Bunlara kalsa halen bombalar patlıyordu. Açık söylüyorum biz tüm başarılı terör operasyonlarımızı ana muhalefete rağmen yaptık, CHP'ye rağmen yaptık, bay Kemal'e rağmen yaptık, Bay Muharrem'e rağmen yaptık. İnandık, azmettik. Dedik ki biz, bunlara kulak asamayız. Afrin'i ana muhalefete rağmen aldık. FETÖ'yü devletimizden ana muhalefete rağmen temizledik. Bazıları çok fazla diyor. Yok daha var. Daha çok temizlenmesi gereken var. İstanbul'da menzep kışkırtıcılarını ana muhalefete rağmen temizledik. Düşünün ana muhalefet partisi yöneticileri Avrupa'da gidip bizi şikayet ediyor. Kardeşlerim tabi herkes görevini yapıyor. Muhalefetin tehditleri asla bizi engellemez. Bizde hak bildiğimiz yolda doğru bildiğimiz yolda aldığımız kararları uygulamaktan hiçbir zaman çekinmedik, çekinmeyeceğiz" diye konuştu.

MİTİNG SONRASI ERDOĞAN'A SEVGİ GÖSTERİSİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta miting sonrası Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle halkı selamladı. Erdoğan, halkın yoğun sevgi gösterilerinin ardından otobüsten inerek kentin en işlek caddesi Gazipaşa'yı yürüyerek geçti. Vatandaşlar, Erdoğan'a dokunabilmek ve fotoğraf çektirebilmek için birbirileriyle yarıştı. Erdoğan, bir vatandaşın bebeğini kucağına alarak sevdi ve oyuncak verdi. 'Cumhurbaşkanı Erdoğan', 'Dik dur eğilme bu millet seninle' sloganları altında bir süre yürüyen Erdoğan, ardından otobüse binerek maden işçileriyle birlikte iftar yapacağı otele geçti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Erdoğan'ın otobüsünün gelişi

- Erdoğan'ın otobüsten satranç takımı dağıtması

- Otobüsün peşinden koşanlar

- Miting alanı

- Erdoğan'ın caddede vatandaşlarla selamlaşması

- Vatandaşların Erdoğan için tezahüratları

- Detaylar Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Murat KÜÇÜK-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA) =========================================================

8'İNCİ KATTAN DÜŞEN LİSELİ YAREN KURTARILAMADI ESKİŞEHİR'de lise 1'inci sınıf öğrencisi Yaren Tokay (15), ailesiyle birlikte oturduğu apartmanın 8'inci kat penceresinden düştü. Ağır yaralanan Yaren Tokay, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olay Yeni Bağlar Mahallesi Yılmaz Sokak'ta meydana geldi. Liseli Yaren Tokay, ailesiyle birlikte oturduğu apartmanın 8'inci kat penceresinden, apartmanın arka bahçesinde çimlerin üzerine düştü. Ağır yaralanan Yaren, yakınlarının çağırdığı 112 ambulansıyla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaren, acil serviste doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü

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-Apartmanın dışından çekilen görüntüler Haber-Kamera: ESKİŞEHİR/DHA ====================================================== HDP DİYARBAKIR MİTİNGİNDE HAYATINI KAYBEDENLERE ANMA HDP'nin DİYARBAKIR'da 3 yıl önce düzenlediği miting alanına konulan bombanın patlaması sonucu yaşamını yitiren 5 kişi, bugün düzenlenen törenle anıldı. Anma törenine katılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Biz bu ülkede adaletin, insan haklarının, barışın tesis edilmesi için bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelemizi de büyütmenin sözünü veriyoruz, hem yaralı arkadaşlarımıza, hem de yaşamını yitiren yoldaşlarımızın ailelerine. Bu işin peşini bırakmayacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz" dedi.

Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda 5 Haziran 2015 yılında HDP'nin düzenlediği miting alanına konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden 5 kişi anıldı. Törene HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Diyarbakır milletvekilleri ve milletvekili adayları ile partililer katıldı. Patlamada yaralanan 45 yaşındaki Rıza Özdem de anma etkinliğine katıldı. Özlem, bombalı saldırıda ayağını, gözünü ve kulağını kaybettiğini söyledi. Saldırının meydana geldiği noktada konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 3 yıl önce gerçekleşen saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 400 kişinin de yaralandığını söyledi. Bombalı saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanmadığını, bu nedenle AK Parti hükümetini eleştiren Buldan, şöyle konuştu: "O karanlık güçlerin artık ellerini Türkiye'den çekmeleri gerektiğini ve bu zihniyetin mutlaka değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Önümüzde bir seçim süreci var; 24 Haziran seçimi elbette ki bu karanlık tarihten hesap sorma tarihi olacaktır. Bizler geçmişimizi hafızamızdan asla silemeyiz. Yaşadığımız acıları ödediğimiz bedelleri, asla unutmayız. Dolayısıyla 24 Haziran buna bir vesile olacaktır. Bugün anlamlı bir gün, bugün acı yüklü bir gün, bugün trajedilerde yüklü bir gün ancak, bu günlerin son bulması bugünlerin bir daha Türkiye coğrafyasında asla yaşanmamsı için tarihimizin ve mücadelemizin daha da büyümesi için 24 Haziran tarihinde bu zihniyetin aramızdan gitmesi için büyük bir mücadele veriyoruz. Adalet mutlaka bir gün yerini bulacaktır. Biz bu ülkede adaletin insan haklarının barışın tesis edilmesi için bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelemizi de büyütmenin sözünü veriyoruz, hem yaralı arkadaşlarımıza hem de yaşamını yitiren yoldaşlarımızın ailelerine, bu işin peşini bırakmayacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz."

HDP'li Buldan ve beraberindekiler daha sonra patlamanın yaşandığı yere karanfil bırakarak, yaşamını yitirenleri andı. Görüntü Dökümü

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-Eş Başkan Buldan ile beraberindekilerin alana gelmesi

-Patlamada yaralanan Özdem'den görüntüler

-Buldan'ın konuşması

-Karanfil bırakılması

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA) ==================================================== TUNCELİ'DE TERÖRİSTLERİN SALDIRI GİRİŞİMİ PÜSKÜRTÜLDÜ TUNCELİ il merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çiçekli Jandarma Karakolu'na akşam saatlerinde bir grup PKK'lı terörist tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ateşe askerler anında karşılık verince PKK'lılar ormanlık alana kaçmak zorunda kaldı. Güvenlik birimlerinin verdiği bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında sayıları henüz tespit edilemeyen bir grup PKK'lı terörist, Çiçekli Jandarma Karakolu'na iki ayrı noktada uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Karakolda bulunan askerler, ağır makinalı silahlar ile açılan ateşe anında karşılık verdi. Yaşanan kısa süreli çatışma sonrası ormanlık alana kaçmaya çalışan PKK'lıların kaçış güzergahları, bölgede konuşlu bulunan fırtına obüsleri ile yoğun bombardıman altına alındı. Saldırıdan sonra bölgeye sevk edilen iki taarruz helikopteri de PKK'lıların gizlendiği Çiçekli ile Demirkapı köyleri arasındaki sık ormanlık alan ve Zervgavut ormanlarını yoğun ateş altına aldı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için yürütülen hava destekli operasyonda iki helikopter ile askeri birlikler, teröristlerin kaçış noktalarına indirildi.