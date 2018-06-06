DHA YURT BÜLTENİ-17

Bakan Yılmaz: Sabah oy vereceksiniz, akşama hükümet kurulacak MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yeni sistem ile birlikte hükümet kurulamama riskinin ortadan kalkacağını belirterek, "Sabahleyin oy vereceksiniz, sandıklar açıldığında akşam hükümeti kimin kurduğunu bileceksiniz" dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında memleketi Sivas'a gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen Başkanlar Meclisi Toplantısına katıldı. Ticaret Odası Başkanlığı Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Yılmaz'ın yanı sıra Vali Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili adayları ile kentteki başkanlar meclisi üyeleri katıldı.

Burada konuşan Bakan Yılmaz geçen sene yapılan referandumla birlikte milletin 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlere karar verdiğini, milletin hükümeti bundan sonra kendisinin kuracağını ifade etti. Bakan Yılmaz, "Bu seçimi niye yapıyoruz? Geçen sene bir referandum yaptık, millete sorduk. 'Hükümeti sen kurmak ister misin?' dedik. Millet 'hükümeti ben kuracağım' dedi. Şimdi milletin önünde gidiyoruz. Sabahleyin oy vereceksiniz, sandıklar açıldığında akşam hükümeti kimin kurduğunu bileceksiniz. Onun için de buna millet hükümeti diyoruz. Şimdiye kadar millet tek oy kullanırdı. Cumhurbaşkanını da seçemezdi eski Türkiye'de, hükmeti de kendisi kuramazdı. Hükümeti de kendisi kuramadığı içinde Ankara'da pek ala pazarlıklar yapılarak, Güneş Motelleri düşünerek, millet farklı şeyler beklerken, farklı hükümetlerin kurulduğu da ortaya çıkmıştır. Türkiye'de her ne kadar 1960 Anayasasıyla birlikte parlamenter sisteme geçtik diyorlarsa da bu da doğru bir parlamenter rejim değildir, vesayet altındaki bir rejimdir" dedi.

'MİLLETİ ALDATMA ORTADAN KALKTI'

Türkiye'nin geçmişte vesayet altında yönetildiğini belirten Bakan Yılmaz şöyle devam etti:

"Vesayet altındaki rejim, iradesini tam olarak kullanamayan demektir. Var mı böyle örneği, var. Çok net söyleyeyim. 411 milletvekili kahir ekseriyet. 367 ile siz anayasayı değiştiriyorsunuz. 411 milletvekili ile bir anayasayı değiştirdi meclis, ana muhalefet partisi Anayasa Mahkemesine başvurdu, Anayasa Mahkemesinin anayasa değişikliklerini sadece şekilden inceleyebilir, esastan inceleyemez ama tuttu esasına da girdi yani kanunen böyle bir yetkisi olmamasına rağmen ve 411 milletvekilinin kabul etmiş olduğu anayasa değişikliğini iptal etti. Meclisin arkasında yazar 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' der. Bu milleti aldatmaydı aldatma. Birinci husus, bu aldatma ortadan kalktı. İki, 60 Anayasasında bu yapıldı ama bir de 82 Anayasasında. Çünkü Kenan Evren cumhurbaşkanı seçildi, yetkilerinin artırılması lazım. Yetkileri var ama sorumsuz. Dolayısıyla da bu parlamenter rejimde, parlamenter rejimdeki devlet başkanının yetkileri semboliktir. İyi ama biz de sembolik olmadı ki. 60'da olabilirdi ama 80'de cumhurbaşkanına verilen yetkilerle birlikte sembolik olmaktan çıktı, iki başlı yaptı devleti. Şimdi AK Parti'de Binali beyle sayın cumhurbaşkanımız arasında bir uyumdan dolayı gidiyor. Ama her zaman böyle gideceği söylenemez."

'MHP SAYESİNDE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLDİ'

Anayasa değişikliğini Milliyetçi Hareket Partisi'nin önerisi ile çözüme kavuşturduklarının altını çizen Yılmaz şöyle dedi:

"Eğer ülkeler problemlerini güçlü zamanlarında çözemezlerse, zayıf zamanlarında hiç çözemezler. Kaldı ki 317 milletvekili olmamıza rağmen biz anayasa değişikliğini gündeme getiremedik. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi bu 15 Temmuz'dan sonra baktı ki Türkiye'nin güçlü bir yönetime sahip olması lazım, güçlü bir hükümete sahip olması lazım. Yetkisini doğrudan parlamentodan değil de milletten alması lazım. O nedenle 'anayasa değişikliğine varsanız, biz varız' denildi. Birkaç oy farkla parlamentodan geçirebildik.Öyle açık ara önde değil. 3-4 tane milletvekilimiz daha vermese bizden veya MHP'den bu anayasa değişikliğini bile milletin önüne getiremeyecektik. Milletin önüne getirdik, millete sorduk. Millette 'evet ben kabul ediyorum' dedi." Görüntü Dökümü:

-TSO toplantısından görüntüler

-Bakan Yılmaz'ın konuşmaları Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

====================================================== TOMA'nın çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nın (TOMA) çarptığı yaşlı bir adam ağır yaralandı. Bağlar ilçesi, Emek caddesinde seyir halinde bulunan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA toma aracı, kimliği henüz belirlenemeyen 80 yaşlarındaki bir yayaya çarptı. Yayaya çarptıklarını fark eden polisler araçtan inerken, olayı gören vatandaşlar da yardım etmek istedi. İddiaya göre; bu sırada kalabalık arasından bazı kişilerin tepki göstermesi üzerine kargaşa çıkınca, polis havaya ateş ederek, kalabalığı dağıttı. Ağır yaralanan yaşlı adam 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü:

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- Olay yerinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA) =====================================================

Bakan Özhaseki, 'Yapı Kayıt Belgesi' detaylarını açıkladı ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Yapı Kayıt Belgesi'ni devreye soktuklarını söyleyerek, "Vatandaşımızın beyanı esas olacak. Rayiç bedelini söyleyecek, parasını alıp, tapusunu vereceğiz. İmara aykırılık durum ne varsa vatandaş bunu bildirecek, bunu da e-devlet üzerinden yapacak. Parayı yatırdığında bir gün içinde Yapı Kayıt Belgesi'ni alacak" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Sur Yapı ile birlikte yürüttüğü Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temel atma törenine katıldı. Törene, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Menderes Türel, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Kepez Belediye Başkanı AK Parti'li Hakan Tütüncü ile vatandaşlar katıldı. Konuşmalar öncesi her iki bakan, günün anısına alana 300 yıllık zeytin ağacı dikti. PROJE TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK Törende konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışmanın Türkiye'nin önemli projelerinden biri olduğunu söyledi. Emeği geçenlere teşekkür eden Çavuşoğlu, 16 yılda Türkiye'nin de çok değiştiğini aktardı. En zor olan şeyin dönüşümü sağlamak olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Hele zihinsel dönüşümü sağlamak çok daha zor. Herkesin kafasında alışkanlık var. Artık Türkiye olarak zihinsel dönüşümü de başarıyoruz. Kentleri dönüştüremezsek olası depremlerdeki büyük felaketlerden sorumlu oluruz. Kentleşme anlayışını değiştirmemiz lazım. Bir taraftan tarihi dokuyu korurken, modernleşmeyi de sağlayacağız. Çevreyi koruyarak dönüşümü sağlamalıyız. Özellikle çevre ile ilgili dönüşüm çok zor. İnsanlar korkuyor. Temelini attığımız bu kentsel dönüşüm projesi diğer kentsel dönüşümlere vesile olacak. Antalya'da bunu başarmamız lazım" diye konuştu.

'HAVADAN BAKILDIĞINDA GÜZEL BİR GÖRÜNTÜ YOK' Tüm Türkiye'de örnek olacak projenin hayata geçtiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "İnsanların güvenini kazanacağız. Antalya olarak dünya markası olmalıyız. Bunun gereğini yapmamız lazım. Kentsel dönüşümü gerçekleştirmemiz lazım. Havadan baktığımız zaman güzel bir görüntü yok. Alanya'da aynı şey var. Çarpık bir kentleşme var. Bunları değiştirmemiz lazım. Serik için daha fazlasını söyleyebilirim. Gelen turistler Serik'i görüyor. Her alanda bir ilk olmak için çalışıyoruz." 'BİNLERCE SURİYELİ GERİ DÖNECEK' Eski Türkiye'ye alışanların yeni Türkiye'ye alışmakta zorlandığını kaydeden Çavuşoğlu, "Yanlış yapanlara 'senin yaptığın yanlış' demeye devam ediyoruz. Kabadayılık olsun diye bunları söylemiyoruz. Dünyada barış ve istikrar için mücadele ediyoruz. Sınırımızın ötesinde teröristleri temizliyoruz. Afrin operasyonu sonrasında Suriye'nin kentlerini kalkındırmak için çalışıyoruz. Afrin'de mıntıka temizliği bittikten sonra binlerce Suriyeli geri dönecek" dedi.

'DEPREMİ HOŞ GELDİN DİYEREK KARŞILAYACAĞIZ' Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de kentsel dönüşümleri takip eden bir bakan olarak gurur duyduğunu söyledi. Çok küçük projelerde bile insanların uzlaşmasını çok göremediklerini dile getiren Özhaseki, burada neredeyse bütün vatandaşların belediyeye inandığını aktardı. Özhaseki, hak sahiplerine de müjde verdi. 600 lira olan kira yardımını 750 liraya çıkardıklarını kaydeden Özhaseki, "Türkiye'de kentsel dönüşüm bir zorunluluk, deprem bölgesi yoğun olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Kimliksiz ve sağlıksız yapılardan kurtulmamız lazım. Kentsel dönüşüm bir keyfiyet değil, zorunluluk. Toprakların yüzde 66'sı deprem bölgesi ve nüfusun yüzde 71 buralarda yaşıyor. Son 100 yıl içinde bu ülkede yıkıcı dediğimiz deprem sayısı 56. Son yüzyıl içinde ölen insan sayısı 83 bin. Böyle bir toprak parçasında yaşarken bir an önce tedbir almak ve daha kimlikli evler inşa etmek, deprem geldiğinde 'hoş geldin' diyerek aldırış etmemek lazım. 2012'de Kentsel Dönüşüm Yasası çıktı ve bugüne kadar 1 milyon 200 bin civarında konut yıkılıp yapıldı" diye konuştu.

'KİMİ TAPU, KİMİ EV VAAT EDER' Kimliksiz yapıların Türkiye'ye yakışmadığını dile getiren Özhaseki, her seçim geldiğinde vatandaşın karşısına bir takım siyasilerin çıkıp vaatte bulunduğunu aktardı. Bu vaatlerde ipin ucunun kaçtığını dile getiren Bakan Özhaseki, "Yalanların biri bin para. Kimi tapu, kimi ev vaat eder. Ülkemizde toplam bağımsız birim sayısı 26 milyon 350 bin. Bunlar içinde yüzde 60'ı, neredeyse 15 milyonu devletle ihtilaflı. Ya arsa sorunu var ya üzerindeki yapı ruhsatsız ya ruhsat alınmış ruhsata uymadan yapıldığı için orada işgalci durumunda, kaçak yapı durumuna düşmüştür. Eve su ve elektrik bağlatamıyorlar. Cezalara tabi kalıyorlar. Vatandaş burayı bankaya teminat gösterip, krediyle alamıyor. Bundan dolayı siyasiler her seçim öncesinde vaatlerde bulunarak, insanları kandırmayı kendilerine adeta hedef haline getirmişlerdir" diye konuştu. YASANIN DETAYLARINI AÇIKLADI Bütün vatandaşların sorununu çözecek olan Yapı Kayıt Belgesi Yasası'nı devreye soktuklarını dile getiren Bakan Özhaseki, yasanın detaylarını açıkladı. Özhaseki, şöyle konuştu:

"Hazine arazisi üzerinde oturan bir vatandaş, kendi beyanıyla gelsin müracaat etsin, rayiç bedelini söylesin, bizden tapusunu alsın. O kadar basit. Vatandaşın yaptığı yapıda, ruhsata aykırılık varsa, iskan almış veya almamış, bir takım eklentiler yapıp kaçak durumuna düşmüşse yine kendi beyanıyla bize bildirsin. Konutsa yüzde 3'ten, işyeriyse yüzde 5'ten hesabını yapsın, başvurusunu yapsın ve Yapı Kayıt Belgesini alsın. Vatandaşımızın beyanı esas olacak. Rayiç bedelini söyleyecek, parasını alıp, tapusunu vereceğiz. İmara aykırılık durum ne varsa vatandaş bunu bildirecek, bunu da e-devlet üzerinden yapacak. Parayı yatırdığında bir gün içinde Yapı Kayıt Belgesi'ni alacak. Toplamda 15 milyon civarında hane sahibini belki 50 milyonu ilgilendiren sorunu çözmüş bulunuyoruz." TÜREL'DEN TAPU MÜJDESİ Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de, proje yoğunluğu içinde temel atma törenlerine yetişmekte zorlandıklarını söyledi. 30'a yakın projenin açılışa hazır olduğunu dile getiren Türel, "Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesini gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de birçok ilkleri olan bir projeyi hayata geçiriyoruz. 3 bin 245 kişi ile ön protokol imzaladık. Hak sahipleri ile imzaları tamamladık. Tapu işlemlerinin gerçekleşmesi için bütün belgeleri Tapu Kadastro Müdürlüğü'ne gönderdik. 2019 yılının Ocak sonunda bütün vatandaşlara tapularını teslim edeceğiz. Metrekare fiyatları 3 kat değerlendi. Yeşil alanları 3 kat artacak" dedi.

RUS, ARAP VE İRANLILARDAN TALEP Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas ise, geçen yıl ihale ile projeye dahil olduklarını söyledi. Önemli bir işin şuuru ile çalıştıklarını belirten Elmas, "1 milyon 300 bin metrekarelik bir arazide çalışıyoruz. Buranın riskli ilan edilmesiyle bütün süreçler başarılı şekilde yürütüldü. Türkiye'nin en büyük dünya ölçeğindeki projesi. Üniversiteler bu süreci nasıl yürüttüğümüzü soruyor. 17 bin konut ile ciddi bir şehir. 70 bin nüfus barınmış olacak. 8 milyar liralık bir iş. 5 bin kişi ile yürütülecek. 8 yılda proje tam anlamıyla bitecek. Ziraat Bankası kredi finansmanını sağladı. 6 ayda 1800 konut satıldı. Dünya genelinde 600 şehirden sitemiz ziyaret edildi. Türkiye'nin her iline konut sattık. Satışın yüzde 35'ini Antalya dışına yaptık. Rus, Arap ve İranlılardan ciddi bir talep var. Birleşmiş Milletler gibi oldu. Ruslardan ayrı bir mahalle talebi bile var ama biz birlikte yaşamaktan yanayız" diye konuştu. Konuşmaların ardından iki bakan ve protokol üyeleri butona basarak kentsel dönüşüm projesinin temelini attı.