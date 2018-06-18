DHA YURT BÜLTENİ-17

1)AKŞENER, NİĞDE'DE KONUŞTU İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Niğde'de Valilik Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Televizyoncu Uğur Dündar ile Sultanahmet'te bir program yapmak istediğini belirten Akşener, "Fatih İlçe Seçim Kurulu iptal etti. Normal şartlarda o iptali yedirirdim ama hadi dedik, Uğur Dündar'ı zora sokmayalım. Hadi bir daha çalıyı dolaşalım, hadi nasıl olsa seçime 1 hafta kaldı, arıza çıkarmayalım. Bugün Aksaray'a gittik, emniyet müdürü, 'İYİ Parti ve Meral Akşener'in Türk bayrağından uzakta olduğunu ve HDP ile gizli bir işbirliği yaptığını iddia ediyor bizim arkadaşlarımıza. Şimdi bakın, bürokrasiye hatırlatıyorum, devletin bürokratı olun" dedi.

ERDOĞAN'A HELİKOPTER TEPKİSİ

Türkiye'nin 453 milyar dolar borç aldığını öne süren Meral Akşener, şunları söyledi:

"Erdoğan Niğde'ye geldi. Havaalanı olmadığı için helikopterle geldi. 24 saatte burada bir helikopter pisti yapıldı. Şimdi orası bozulacak, 2 milyon Türk lirasına çıktı. Orası bozulacak, üzerine AVM yapılacak. Haram zıkkım olsun be. Ben çıktım bugün İstanbul'dan yola, Aksaray'a geldim. Oradan Nevşehir'e, şimdi Niğde'deyim oradan Ankara'ya gideceğim. Karayoluyla geldim, incilerim mi döküldü? Hayır. Siz de aynı şekilde seyahat ediyorsunuz, ne olmuş? Bu paralar israfa gömüldü. Şehir hastaneleri yapıldı, müşteri garantili yani Erdoğan diyor ki, 'Şehir hastanelerinin müşterisi artacak inşallah' Size 'hastalanın bakalım, müşterisiniz neticede' demeye getiriyor. Köprü yapıldı İstanbul'da, havaalanı yapılıyor, müşteri garantili. Tüp geçit yapıldı müşteri garantili. Niğde'de İstanbul'daki tüp geçitten geçmeyen vardır ama parasını hepiniz ödemeye devam ediyorsunuz. Biz de diyoruz ki Niğde'nin gencine devlet iş vermek zorundadır. Dolayısıyla her yıl 50 milyar dolarlık sanayi yatırımı yapacağım ben ve gencime istihdam yaratacağım."

Akşener, konuşmasının ardından partisinin milletvekili adaylarıyla kürsüye çıkan bir çocuk, "Okullarımızda andımızı geri getirir misin?" diye sordu ve seçim kampanyası için kumbarasını Akşener'e verdi. Daha sonra milletvekili adaylarını vatandaşlara tanıtan Akşener, oy istedi.

Görüntü Dökümü

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- Meral Akşener'in karşılanması

- Kalabalıktan detay görüntü

- Sahneden görüntü

- Küçük kızın Akşener'e kumbara vermesi

- Detay görüntüler Haber: Ali KADI-Nuri PİR-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA) Bakan Bak: Aslan ortaya çıkınca çakallara kaçmak düşer (EK)

2)‘BİZ BÜYÜYEN GELİŞEN GÜÇLÜ TÜRKİYE İSTİYORUZ’ Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tosya ilçesinin ardından bakanlığının çalışmalarını yerinde incelemek üzere Kastamonu’ya geldi.Kastamonu Kadıdağı bölgesinde bulunan Mahalli İdareler Eğitim Merkezi ve Gazi Stadyumunda incelemelerde bulunan Bakan Osman Aşkın Bak’a Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti milletvekilleri Metin Çelik ve Murat Demir ile Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş eşlik etti.

Bakan Bak Gazi Stadyumunda yaptığı inceleme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Osman Aşkın Bak, “Biz büyüyen gelişen güçlü Türkiye istiyoruz. O yüzden de hep yoğun şekilde çalışıyoruz. İnanın yapılan tesislere baktığınız zaman Cumhuriyet tarihi zamanında yapılan tesis sayısı 1575. Sadece AK Parti zamanında 16 yılda yapılan tesis sayısı küçükleri saymıyoruz 2 bin 500'ün üzerinde. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok güzel projeleri var. Millet bahçeleri. Bu noktada da bizim eski stadyumlarımızı halkımızın faydalanması için çevre parkları ile güzel nefes alma yerleri olacak. Herşey güçlü Türkiye ve herşey vatandaşlarımız için diyoruz. Bu coğrafyada biz her zaman ayakta kalacağız ve güçlü olacağızö dedi.

Bakan Bak sözlerine şöyle devam etti:

“Bakın biraz evvel son dakika geçti Askerimiz Münbiç'e girdi. Bu coğrafyada şunu gördü herkes. Türk Ordusu bu coğrafyadaki en güçlü ordudur. Terör örgütleri ile yıllarca mücadele etmiştir. Şimdide kararlı bir şekilde hem Fırat Kalkanı operasyonu yaparak DAEŞ'e ağır bir darbe indirmiştir. Ve, Suriyelilere güvenli bölge oluşturmuştur. Cerablus’ta insanlar bayramlaşmaya gitti. 180 bin insan oraya gitti ve döndü. Ardından Zeytin Dalı operasyonu yaptı ve oyunu da bozdu. Şimdi de Amerikalılarla yapılan görüşme neticesinde Askerlerimiz Münbiç'e girdi. Bu arada Kandil'de operasyon sürüyor. 24 Haziran çok önemli bir seçim. Projeleri ile ortada olan bir Lider var. Sahada olan bir AK Parti ve Cumhur İttifakı var. Karşı taraftan ise terör örgütü ile ilgili söylenen bir şey yok. Aksine teröre destek verenleri ziyaret edip sahaya inen adaylar var. Niye bir şehit ailesini ziyaret etmediniz ? Orada kahramanca mücadele eden askerlerimizi, polislerimizi onları neden değerlendirmiyorsunuz?ö

Görüntü Dökümü:

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-Bakanın tesiste inceleme yapması

-Sporcu gençlerle sohbeti

-Açıklama yapması Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)

Süre: 03.32 Boyut: 113 MB ===================================================== 3)MİNİK RÜZGAR TOPRAĞA VERİLDİ Manisa'nın Selendi ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan ve bugün cesedine ulaşılan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir'in cenazesi, savcının incelemesinden sonra baba Süleyman Özdemir'e teslim edildi. Özdemir'in cenazesi, ilk olarak helallik alınması için Eski Camii Mahallesi'ndeki evine getirildi. Evinin önünde helallik alındığı sırada anne Dudu Özdemir, gözyaşlarına hakim olamadı. Ardından cenaze, namaz için eve 500 metre mesafedeki Çarşı Camii'ne götürüldü. Namaz öncesi baba Süleyman Özdemir, diğer oğlu 9 yaşındaki Efe Özdemir ile birlikte ölen evladının tabutunun önünde taziyeleri kabul etti. Anne Dudu Özdemir ise caminin dışında bir sandalyede oturarak gözyaşları içerisinde oğlunun naaşının camiye getirilmesini izledi. Anne Dudu Özdemir yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Taziyeleri kabul eden baba Süleyman Özdemir ise, minik oğlunun tabutunun başında bekleyen diğer oğlu Efe Özdemir'e sarılarak gözyaşı döktü. Baba Özdemir, oğlu Efe ile birlikte ölen Rüzgar'ın tabutuna sarıldı. Baba Özdemir da akrabaları tarafından sakinleştirildi.

İlçe Müftüsü Ramazan Arba tarafından ikindide kıldırılan cenaze namazına Selendi Kaymakamı Erkut Pamuk, CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, Selendi Belediye Başkanı MHP'li Yasin Dumlupınar, CHP eski Milletvekili Hasan Ören, İl Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Erkalaycıoğlu, siyasi partilerin ilçe başkanları, oda başkanları, sivil toplum örgütlerini temsilcileri ve ilçe halkı katıldı.

Kılınan namazın ardından minik Rüzgar Kemal, ilçede mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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- Minik Rüzgar Kemal'in cenaze namazının kılındığı görüntü

- Minik Rüzgar'ın annesi Dudu Özdemir'den görüntü

- Baba Süleyman Özdemir'in tabutunu başında taziyeleri kabul ederken

- Süleyman Özdemir'in 9 yaşındaki oğlu Efe ile birlikte gözyaşlarıyla tabuta sarılırken görüntü

- Ölen Rüzgar'ın 9 yaşındaki erkek kardeşi Efe'nin tabutunun başında görüntüsü

- Cenaze namazı kılınırken ve tabutun taşınırken görüntüsü ( Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN - Uğur ÇAKMAK- Hasan YİĞEN / SELENDİ (Manisa), (DHA) ========================================================= 4)HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜP KAÇTI SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde sokakta yürüyen 47 yaşındaki Cihat Turan, herkesin gözü önünde kurşun yağmuruna tutuldu. Yere yığılan Cihat Turan'ın yanına gelerek başına ateş edip öldüren kişi olay yerinden kaçtı.

Olay saat 17.00 sıralarında, Akyazı Fatih Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Cihat Turan'a seyir halindeki bir otomobilden ateş açıldı. Yaralanan Cihat Turan kaçmaya çalışırken, otomobilden inen kişi ateş etmeye devam etti. Yere yığılan Cihat Turan'ın yanına kadar gelen kişi başına ateş etti. Herkesin gözü önünde Cihat Turan'ı kurşun yağmuruna tutan kişi daha sonra aracına binip olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Cihat Turan'ın öldüğünü belirledi.

Polis, Cihat Turan'ı bir akrabasının öldürdüğünü belirlerken, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Görüntü Dökümü:

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Olay yerinden görüntüler

112 Acil ekiplerinin görüntüsü

Çevrede toplananlar

Detaylar

Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya),(DHA) - ======================================================= 5)3 GÜN SONRA CESEDİ BULUNDU DÜZCE'de, Ramazan Bayramı'nın birinci günü kaybolan Ekrem Dinar'ın (50) metruk binada cesedi bulundu. Düzce Hacıaliler Köyü'nde yaşayan Ekrem Dinar, Ramazan Bayramı'nın birinci günü kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine Ekrem Dinar son olarak görüldüğü iddia edilen su kanalının çevresinde arandı. Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bugün de arama çalışmalarını sürdürdü. Köyde bulunan metruk bir binaya bakıldığında Ekrem Dinar'ın cesedi bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ekrem Dinar'ın cesedi morga kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir yara olmayan Ekrem Dinar'ın ölümü otopsi sonucu belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Metruk binanın görüntüsü

-Jandarma ekiplerinin görüntüsü ve detaylar Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - ====================================================== Kartepe'de sağanak, su baskınlara neden oldu (EK)

6)ŞİDDETLİ YAĞAN YAĞMURDA HASTANE GİRİŞİNİ SU BASTI Kocaeli'nde öğleden sonra başlayan yağmur yağışı etkili oldu. Yaklaşık 20 dakika yoğun şekilde yağan yağmurda Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acil servisinin girişini su bastı. Vatandaşlar acil girişi önünde yağmurun dinmesini bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, acil servis girişinde biriken suları motorla tahliye etmeye çalıştı. Aniden bastıran yağmur nedeniyle vatandaşlar yağmurdan korunmak için duraklara, üst geçit ve saçak altlarına sığındı. İzmit Sanayi Mahallesi'nde ve Fuar alanı çevresinde su birikintileri oluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri biriken suları çekmek için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü:

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-Hastane girişinde biriken su

-Acil önünde yağmurun dinmesini bekleyen vatandaşlar

-Durak ve köprü altlarında bekleyen vatandaşlar

-Yürüyüş yolundan yağmur detayları

KOCAELİ/DHA ========================================================= 7)ESKİ VAN ŞEHRİNDE YANGIN VAN Kalesi'nin güneyinde bulunan ve birçok tarihi eserin bulunduğu eski Van şehrinde kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevler kazı yapılan alana ulaşmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, bugün saat 15.30 sıralarında merkez Yalı Mahallesi'ndeki Van Kalesi'nin güneyinde bulunan kazı çalışalarının yapıldığı eski Van şehri civarında meydana geldi. Eski Van şehrinin bulunduğu ve yapılan kazı çalışmalarında 19. Yüzyıl'a ait birçok kamusal alanların ortaya çıkarıldığı bölgede bilinmeyen nedenle kuru otlar tutuştu. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Hızla kazı çalışmalarının sürdüğü bölgeye yayılan alevlere, itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye araçlarının kazı bölgesine girememesi nedeniyle, itfaiye ekipleri kazma ve kürek kullanmak zorunda kaldı. Yayılan alevler itfaiye ekiplerini yaklaşık 2 saat süren çabaları sonucu söndürüldü.Söndürme çalışmaların ardından olay yerine gelen polis ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.