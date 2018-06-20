DHA YURT BÜLTENİ-17

Bursa'da 4 ayağı kesilmiş yavru kedi ölüsü bulundu (2)

KORKUNÇ İŞKENCEYİ ORTAYA ÇIKARAN NEKROPSİ RAPORU Bursa'da bacakları kesilmiş olarak bulunan kedi yavrusunun ölüsü, Yıldırım Belediyesi Veteriner Müdürlüğü tarafından Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne getirildi. Burada yapılan nekropsi sonucu Doç. Dr. M.Özgür Özyiğit'in hazırladığı Dekan Vekili Ülgen Günay'ın onayladığı teşhis ve analiz raporunda, "Nekropsisi yapılan 5 aylık olduğu tahmin edilen melez, sahipsiz kedinin, ön bacakları art, cubiti hızasından kesilmişti. Arka bacakları ise tibo-parsal eklemlerinden travmatize edilerek dezartiküle edilmişti. Sol femurda parçalı bir kırık ve bölgesel kanamalar mevcuttu. Abdomende deri altında ve karın kasında oldukça yaygın ve şiddetli kanama sahaları şekillenmiştir. Karın boşluğunun muayenesinde iç organların anemik görüntüsü dikkat çekti. Bağırsak halkaları arasında mezenteriyom da kan pıhtıları mevcuttu. Göğüs boşluğunun içersinde kan pıhtılarına rast landı" görüşü belirtildi.

Raporun, Patoloji-Anatomik tanısında ise "Hayvanın iç orgeanlarındaki anemi, deri altındaki yaygın kanamalar, bacaklarında kesiler ve sol femurdaki kırık göz önünde bulundurulduğunda hayvanın ölmeden önce travmatize edildiği gözlendi. Ölümünün hemorajik şok ve ağrı şoku ile uyumlu oludğu düşünülmüştür" denildi.

Hazırlanan bu raporun ardından Doğa Koruma ekipleri hayvana işkence yapıp telef ettikten sonra bacaklarını kesen kişi veya kişileri araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Belgenin fotoğrafı Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,(DHA) =========================================== Bir yılda 8 iş yerinden hırsızlık yapan zanlıyı güvenlik kamerası yakalattı AYDIN il merkeziyle çevre ilçelerinden 1 yılda 8 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen N.A., güvenlik kameralarından belirlenerek yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Efeler, Nazilli ve Kuşadası'ndaki 8 ayrı işyerinden gerçekleşen hırsızlık olaylarının faillerini bulmak için çalışma başlattı. İş yerleri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini belirledi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, dün (salı), operasyon yapıp Efeler ilçesindeki evinde N.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Girdiği iş yerlerindeki çalışanların dalgınlığından faydalanıp gözüne kestirdiği cep telefonu, tablet, çanta ve dizüstü bilgisayarları alarak kayıplara karıştığı belirtilen zanlı N.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bir işyerinde hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntüsü Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) ==================================== Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının fincan takımları Sivas'tan SİVAS Bahtiyarbostan Özgecan Kültür ve Yaşam Merkezi'nde kursiyerler tarafından hazırlanan fincan takımları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun siparişi üzerine Bakanlığa gönderildi.

Mart ayında Sivas'a gelerek Bahtiyarbostan Özgecan Kültür ve Yaşam Merkezi'nin açılışını yapan ve orada gördüğü kahve fincanlarını beğenerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Bakanlık için sipariş verdi. Kursiyerler tarafından hazırlanan 36 takım Bakanlığa gönderildi. Ücretleri kursiyerlere dağıtılan fincan takımlarından bakanlık yeniden sipariş verdi. Bahtiyarbostan Özgecan Kültür ve Yaşam Merkezi'nde ki kursiyerler yeni siparişleri hazırlamak için çalışmalara başladı.

Konu hakkında bilgi veren Bahtiyarbostan Özgecan Kültür ve Yaşam Merkezi Kurs Hocası Aslı Alkan, giden siparişlerin çok beğenildiğini ve yenilerinin sipariş edildiğini söyledi. Alkan, "Bahtiyarbostan Özgecan Hanımlar Kültür ve Yaşam Merkezi'nin açılışı sırasında Ankara'dan bakanla buraya gelen heyet açılış sırasında bizim tepsilerimizi özellikle de bakanımız Jülide Sarıeroğlu çok beğendiler ve bu tepsilerden kendileri de almak istediklerini belirttiler. Biz de bunu kursiyerlerimizle birlikte yapabileceğimizi onların isteklerini karşılayabileceğimizi söyledik ve başladık. 36 tane kahve tepsilerinden sunum tepsilerinden istediler ve fincanları ile beraber biz onları boyadık, hazırladık ve Ankara'ya gönderdik. Uzun bir süreçti 1 ay gibi bir süre aldı. Hazırlık aşamaları, desenlerin çizim aşamaları hepsi bize ait. O süre zarfından önce desenleri oluşturduk, tepsileri yaptırdık. Daha sonra da fincanların ve fayansların üzerine desenlerimizi geçirip tamamladık ve gönderdik. Ankara'dan çok güzel geri dönüşler oldu ve devamının olduğunu, bu tepsilerden tekrar istediklerini söylediler. Şimdi inşallah yeni dönemde siparişlere başlayacağız. Bu işin en güzel tarafı kursiyerlerin yapıyor olması ve ücretini yine kursiyerlerin alacak olması. Kentimizin belli bir potansiyeli var, bıçağı var, kilimleri var, farklı şeyler var ama böyle bir şeyle biz Sivas'ın sesini duyurabilirsek eğer çok büyük mutluluk olacaktır" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Hazırlanan fincan takımlarının görüntüleri

-Kurs hocasının açıklamaları

-Kursuyerlerin konuşmaları Haber:İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) (409 mb) ======================================== Bakan Eroğlu: CHP ile HDP şu anda ikizler gibi (2)

ÇAĞRI MERKEZİNE ZİYARET Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'daki temaslarına Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir çağrı merkezi ziyaretiyle devam etti. Çağrı merkezi yetkilileri tarafından karşılanan Bakan Eroğlu, çalışanlarla yakından ilgilenerek onlarla öğle yemeğinde bir araya geldi. Çağrı merkezindeki istihdam ve çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Bakan Eroğlu, ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

'İŞSİZLİĞİN TAMAMI İŞ BEĞENMEYENLERDEN KAYNAKLI'

Bakan Eroğlu, insanların iş beğenmediğini ve masa başı iş istediğini söyledi. Masa başı oturma devrinin kapandığını ve kendisinin bile sahada çalıştığını anlatan Eroğlu, şöyle dedi:

"Bana insanlar geliyor, iş istiyor. Gazete ve matbaa işinde eleman bulunmuyor. Afyonkarahisar'da ve Türkiye'deki işsizliğin tamamı iş beğenmeyenlerden kaynaklanan işsizlik. Bunu özellikle söylüyorum. Gelsin kim istiyorsa burada, matbaada veya mermer fabrikasında çalışsın. Buradaki çağrı merkezi kaç kişi çalıştırıyor? Ama Afyonkarahisar'da iş beğenmedikleri için dışarıdan 350 kişi günlük çağrı merkezine çalışmaya geliyor. Kusura bakmayın. Ben hakikaten bazen 'iş istiyorum' diyenlere şaşırıyorum. Nasıl iş istiyorsun? 'Masa başında oturacağım. Bilgisayar, telefon olsun yeter.' Tamam da böyle bir iş yok artık. Üretmek gerekiyor. Dünyada böyle bir şey de yok. Ben bile masa başında oturmuyorum. Bakanlıktaki bütün bölge müdürleri masa başında yok. Herkes arazide. İşletme müdürüm burada. Mesai mefhumu yok."

Bakan Veysel Eroğlu daha sonra OSB müdürlüğü ev sahipliğinde iş insanlarıyla bir araya geldi. OSB toplantı salonunda gerçekleşen istişare ve değerlendirme toplantısında Bakan Eroğlu, hükümetin iş insanlarına destek olmak için canla başla çalıştığını söyledi. Şevkle çalışılmasaydı Türkiye'nin bu seviyeye gelmeyeceğini kaydeden Eroğlu, paradan 6 sıfırı atarak ekonomiye disiplin getirdiklerini kaydetti.

'ONLARIN OYUNUNU BOŞA ÇIKARACAKLAR SİZLERSİNİZ'

Türkiye'nin 15 Temmuz'da hain bir darbe girişimine uğradığını aktaran Bakan Eroğlu, bu darbe girişiminin ekonomiye de etkisinin olduğunu vurguladı. Bazı iş insanlarının yatırım yapmaktan vazgeçme noktasına geldiğini belirten Eroğlu, şöyle dedi:

"Yurt dışındaki yatırımcılara her türlü garantiyi verdik. Hala da veriyoruz. Yatırım yapanın açılışına, temel atmasına gidiyoruz. Turuncu halıları biz kendimi seriyoruz. İşadamlarımıza teşekkür ediyoruz. Siz işadamları ekonomimizin orta direğisiniz. Sizler ekonomiyi ayakta tutuyorsunuz. Ama bizim önümüzü kesmek için çalışmalar bitmiyor. Bir dönem güneydoğu sınırımızda terör devleti kurma çalışmasına girdiler. Cumhurbaşkanımız bunu fark etti ve hiç beklenmedik anda Fırat Kalkanı ile operasyonu yaptık. Ne olduğunu şaşırdılar. Ardından Afrin operasyonu ile sınırlarımızı güvence altına aldık. Hiçbir sivilin burnunu kanatmadan tamamladık. Bunun dünyada örneği yok. Bunlarla başarılı olamayan dış güçler şimdi de ekonomik kıskaca alarak Türkiye'yi ele geçirmeye çalışıyor. Bu konuda sizlerden destek bekliyoruz. Derecelendirme kuruluşları notumuzu düşürüyor. Türkiye'deki paralarını çekmeye başlayarak doları yükselttiler. Ticareti engelleyerek bir takım oyunlar peşindeler. Onların oyununu boşa çıkaracaklar sizlersiniz. Yatırım yapmaktan vazgeçmeyin."

Bakan Eroğlu, konuşmasının ardından iş insanlarının ve KOBİ temsilcilerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Eroğlu, OSB Başkanı Bekir Yeşilay'ı makamında ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Eroğlu yemek yerken

- Bakan Eroğlu yemekhane çalışanları ile fotoğraf çektirirken

- Bakan Eroğlu yürürken

- Bakan Eroğlu protokol üyeleri ile konuşurken

- Bakan Eroğlu açıklama yaparken

- Bakan Eroğlu ve beraberindekiler toplu fotoğraf çekinirken HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) ======================================= Van'da bölge valileriyle 'seçim güvenliği' toplantısı İÇİŞLERİ Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce başkanlığında, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27.Dönem Milletvekili seçimi ile ilgili bölge valileri, jandarma komutanları ve emniyet müdürleriyle toplantı yapıldı. Valilik Ali Haydar Paşa salonunda düzenlenen toplantıya, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu,Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Muş Valisi Aziz Yıldırım, Van Bölge Asayiş Kolordo Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Muş, Bitlis ve Van jandarma komutanları ve Emniyet Müdürleri katıldı. Valilik şeref defterini imzalayan İçişleri Bakanlığı Müsteşarı İnce, daha sonra 3 ilin bölge Valileri, jandarma komutanları ve Emniyet Müdürleriyle basına kapalı toplantı yaptı.Toplantı ile ilgili açıklama yapılmazken, toplantıda seçim güvenliği ile ilgili konuların ele alınacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplantı öncesi Valilik şeref defterini imzalayan Müsteşar Muhterem İnce

-Toplantıya katılan yetkililer

-Toplantıya gelen İçişleri Bakanlığı müsteşarı Muhterem İnce

-Genel ve detay Behçet DALMAZ/VAN,(DHA) =========================================== Fikri Işık: Bu çağda devlet fabrika yapmaz, yaptırır (2) 'SENİN CHP GENEL BAŞKANLIĞINA LAYIK GÖRMEDİĞİN İNSANI BEN NİYE CUMHURBAŞKANI SEÇECEĞİM?'

Başbakan Yardımcısı Fikri lşık, Gebze Kent Meydanı Kültür Salonu'nda muhtarlarla bir araya geldi. Fikri lşık yaptığı konuşmada CHP'yi eleştirerek, "Bir parti cumhurbaşkanı adayı göstermeyebilir. İlla her parti cumhurbaşkanı adayı gösterecek diye bir durum yok. Ama bir parti eğer cumhurbaşkanı aday gösterecekse en güçlü ismini gösterir. Şimdi sayın Bahçeli dedi ki, 'Biz MHP olarak cumhurbaşkanı adayı göstermeyeceğiz, mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan aynı zamanda bizim de adayımızdır' dedi. Son derece saygıdeğer bir davranıştır. Ama CHP Genel Başkanı ne yaptı? Biz cumhurbaşkanı adayı göstereceğiz ama ben olmayacağım. Niye, bir partinin en iddialı ismi genel başkanıdır. Niye kendin aday olmuyorsun, neden senin karşına iki defa çıkıp ağır yenilgi almış bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı gösteriyorsun? Bunun iki anlamı var. Bir cumhurbaşkanlığını, CHP Genel Başkanlığı'ndan daha önemsiz görüyorsun, iki başka bir hesap yapıyorsun. Çok detayına girmeyeyim. Ama beni bırakın bir siyasetçi olarak bir sade vatandaş olarak sizlerin muhtarlarımız olarak şu soruyu sormalısınız. Senin CHP Genel Başkanlığına layık görmediğin insanı ben niye cumhurbaşkanı seçeceğim? Bunu halkın kabul etmesi mümkün mü. Senin belki parti tabanın kabul edebilir. Ama senin parti tabanının oyu da her halde sadece cumhurbaşkanı seçtirmeye yetmiyor. Halktan destek alman lazım. Ama en basit, en tabi soru, sen CHP Genel Başkanı olarak görmek istemediğin bir adam Muharrem İnce, sen bunu oraya layık görmüyorsan, ben niye onu cumhurbaşkanlığına layık göreyim." dedi.

Işık, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin güçlü şekilde hayata geçmesinin engellenmek istendiğini ifade ederek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Burada hesap şu; Nasıl olsa Recep Tayip Erdoğan cumhurbaşkanlığına seçilecek. Halk seviyor, başarılı, tecrübeli, birikimli, halkın içinden, vatandaşın derdinden, sıkıntısından haberdar. Recep Tayip Erdoğan seçilecek. O zaman ne yapalım? Biz Recep Tayip Erdoğan'ı mecliste çalıştırmayalım. Biz Recep Tayip Erdoğan'ı mecliste engelleyelim. Mecliste Recep Tayip Erdoğan'ı azınlığa düşürelim ve ondan sonra da onu yeni sistemin güçlü şekilde hayata geçmesini engelleyelim. Şimdiden tutuyorlar, toplantı yapıyorlar parlamenter sisteme dönüş hakkında. Demokrasilerde halkın bir oy farkla bile verdiği karar tartışılmaz. Senin görevin siyaset olarak yeni sistemi en doğru, en etkili, en verimli, en hızlı şekilde hayata geçmesi için çalışmaktır, gayret etmektir, çözüm üretmektir, fikir üretmektir. Halk sana artık o dersi vermiş. Ey muhalefet görevin yeni sistemi başarılı şekilde hayata geçmesini katkı sağlamak. Buradaki eksiklikleri söylemek, yeni öneriler getirmek. Ama bunlar toplanıyorlar bir araya geliyorlar neymiş efendim parlamenter sisteme geri döneceğiz. Bir 5 yıl uygulansın bu sistem, madem halk kabul etti 10 sene uygulansın. Buradaki amaç yeni sistemin hayata geçmesini engellemek."