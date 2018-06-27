DHA YURT BÜLTENİ - 17

Bursa'ya şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİT, SON YOLCULUĞUNA BÜYÜKORHAN'DA UĞURLANACAK Kahramanmaraş kırsalında bugün PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan için yarın yapılacak cenaze töreninin saati ve yerinde değişiklik yapıldı.

Daha önce Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Mihraplı Camisi'nde ikindide kılınacak cenaze namazının ardından Hamitler Garnizon Şehitliği'nde askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacağı duyurulan Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan'ın, ailesinin isteği üzerine, yarın öğle doğum yeri olan Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Orhan-ı Kebir Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, askeri tören ile Gedikler Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi. Haber: BURSA,(DHA) 11'inci kattan düşerek ölen Ömer Asaf toprağa verildi TRABZON'un Ortahisar ilçesinde, 11'inci kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Ömer Asaf Keleş (2) gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, Ortahisar ilçesi Boztepe Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Aklife 3 Sitesi C Blok 11'inci kattaki evinin penceresine çıkan Ömer Asaf Keleş, dengesini kaybederek çimle kaplı bahçeye düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağır yaralanan çocuğu yakındaki Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edilen Ömer Asaf yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ömer Asaf için Fatih Mahallesi’nde Merkez Camii’nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Acılı anne Emine Keleş camiye gelemedi, baba Ali Keleş taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Ömer Asaf’ın cenazesi Fatih Mahallesi’nde toprağa verildi.

Ömer Asaf’ın Emine ve Ali Keleş’in 3’üncü ve en küçük çocukları olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Cenaze namazı detayları

Detaylar Haber-Kamera: Aleyna BAYRAM / TRABZON,(DHA) Taş ocağında patlatma heyelana yol açtı, yol kapandı, 2'i asker 3 kişi yaralandı (2)

ASKERLER FACİAYI ÖNLEMİŞ Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bir taş ocağında kontrollü patlatma yapıldığı sırada meydana gelen ve seken taşlarla, patlatma için güvenlik önlemi alan 2'si asker, 3 kişinin ağır yaralandığı olayda facianın eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı. Kontrollü patlatma için güvenlik önlemi alan görevliler yolu ulaşıma kapattı, ancak vatandaşlar o anları seyretmek için taşocağı bölgesine yakın bir yere toplandı. Olay yerine gelen askerler, tehlike yaşanabileceği gerekçesiyle kalabalığı uzaklaştırdı. O esnada büyük bir gürültü ile patlatma yaşandı. Patlatmanın etkisiyle dağ koparak yola indi. Vatandaşları alandan uzaklaştırdıktan sonra kendileri de çıkmaya çalışan askerlere çevreye saçılan taşlar isabet etti. Olayda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Kadim Özer (25), Jandarma Er Muhammet Çetin (21) ile taşocağı şirketi çalışanı Rıfat Başar’ın (32) Hopa Devlet Hastanesi’nde tedavisi sürüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Taşocağındaki patlatma ile ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Ruhsatsız olduğu öne sürülen taş ocağı için daha önce eylem yapan bölge halkı kapatılmasını istemişti.

Bu arada taşocağındaki patlatma nedeniyle 2 saat kapalı kalan Karadeniz Sahil Yolu’nda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri detayları

Yol temizleme çalışması

Detaylar Haber-Kamera: Adem AKATİN / ARTVİN,(DHA) Rögarlardan gelen kötü koku panik yarattı KOCAELİ'nin Başiskele ilçesi'nde, evlerin içine kadar giren kötü koku rahatsızlık yaratırken, vatandaşlar itfaiye ve AFAD'ı aradı. İtfaiye ekipleri mahalledeki rögar kapaklarından içeriye köpüklü su basıp kokuyu dağıttı. Bir fabrikanın kanalizasyon sistemine atıklarını boşalttığı tahmin edilirken, inceleme başlatıldı.

Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi sakinleri iki gündür doğalgaza benzettikleri yoğun bir koku nedeniyle rahatsız oldu. Vatandaşlar kokunun artması üzerine AFAD ve itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, çevrede bulunan bir fabrikanın atıklarını kanalizasyon sistemine boşalttığı, atık maddenin solvent içerikli olduğu ihtimali üzerinde durdu. Fakülte Caddesi'nin ulaşıma kesilmesinin ardından itfaiye ekipleri köpüklü basınçlı suyu rögar kapaklarından içeriye basıp kokuyu dağıttı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye ekipleri köpük basarken

-Yolun kontrollü verilmesi

-İtfaiye ekiplerinden detaylar Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR /İZMİT(Kocaeli),(DHA) Otomobilin çarptığı motosiklette hamile kadın öldü, eşi yaralandı EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklette sürücü Murat Bolat (23) yaralandı, arkasında oturan 7 haftalık hamile eşi Elif Bolat (19) hayatını kaybetti.

Kaza, Keşan-Malkara karayolunun 2'nci kilometresinde akşam saatlerinde meydana geldi. Cem Karabulut (23) yönetimindeki 34 LL 9825 plakalı otomobil, önünde seyreden ve kavşaktan sola dönüş yapmak isteyen Murat Bolat idaresindeki 22 AAD 942 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, devrilen motosikletten düşen sürücü Murat Bolat yaralanırken, arkasında oturan ve kask takmayan 7 haftalık hamile eşi Elif Bolat olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Murat Bolat, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Elif Bolat'ın cesedi ise savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından hastane morguna konuldu. Otomobil sürücüsü Cem Karabulut ise gözaltına alınarak, jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat kapanan yol, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri ve araçlar

-Hayatını kaybeden hamile kadın

-Polisin incelemesi

-Kaza yapan otomobil sürücüsü

-Otomobil sürücüsünü ailesinin teselli etmesi

-Tıkanan duble yol

-Elif Bolat foto

-Elif Bolat ve eşi Murat Bolat foto Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL /KEŞAN(Edirne),(DHA) Erdoğan ve Bahçeli Külliye'de görüştü CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Başbakan Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ali İhsan Yavuz da hazır bulundu. MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ise görüşmede Genel Başkan Yardımcılarından Semih Yalçın, Celal Adan ve Mustafa Kalaycı’nın refakat ettikleri öğrenildi. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 24 Haziran'da Cumhur İttifakı tarafından desteklenmiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik ettiği görüşmede, meclis çalışmaları ve yeni döneme ilişkin fikir teatisinde bulunulduğu belirtildi.

Haber: ANKARA,(DHA) HDP Hakkari adayı Zeydanoğlu: Sandıkta ihlal tespitlerimiz var HAKKARİ'de, 27'nci Dönem Milletvekili seçimlerinde ilk sonuçlara göre 3 milletvekilliğinin tamamını alan; yurt dışında kullanılan oyların partilere dağılımı sonrası ise 1 sandalyeyi kaybeden HDP'de, 3'üncü sıra adayı Özgür Zeydanoğlu açıklama yaptı. Yerini, AK Parti'nin Hakkari 1'inci sıra milletvekili adayı Husret Dinç'e kaptıran Özgür Zeydanoğlu, "Şemdinli'de 13, Yüksekova'da 3, Çukurca'da 3 ve Hakkari merkezde 3 sandıkta ciddi ihlaller, ciddi yanlışlıklar olduğu yönünde tespitlerimiz var. Bu sandıklara itiraz ettik" dedi.

24 Haziran'da yapılan 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, resmi olmayan sonuçlara göre, ilk gün 3 milletvekilliğinin tamamını alan HDP, yurt dışından gelen oyların partilere dağılımı sonrası 1 milletvekilliğini kaybetti. Buna göre, HDP'den 3'üncü sırada seçimi kazanan Özgür Zeydanoğlu'nun yerine AK Parti 1'inci sıra milletvekili adayı Husret Dinç, Meclis'e girmeye hak kazandı. Yurt dışı oyların partilere dağılımı sonrası yerini Dinç'e kaptıran Zeydanoğlu, konuyla ilgili HDP seçim börosunda basın açıklaması yaptı. Zeydanoğlu, ellerindeki verilere göre, Hakkari seçim sonuçlarının 3-0 olduğunu, ancak iktidarın 1 milletvekilini kendi hanesine yazmaya çalıştığını ileri sürdü.

'HAKKARİ, ERDOĞAN İÇİN PRESTİJ MESELESİ OLMUŞTU'

Hakkari İl Seçim Kurulu'nda HDP'nin 3-0’lık durumun değiştirilmek istendiğini iddia eden Özgür Zeydanoğlu şunları söyledi:

"Burada bir milletvekilini gasp etme çalışması var. Bunun halkımız tarafından bilinmesini istiyoruz. İki gündür İlçe Seçim Kurulu'nda gerçekten çok ciddi bir karışıklık var. Kendi verilerimiz ile YSK verilerini karşılaştıramıyoruz. Çünkü YSK'dan duyurucu bilgi alamıyoruz. Örneğin, Yüksekova'daki bir sandıkta 257 oy sonradan sisteme girişi yapılmasına rağmen Hakkari'de birleştirilmiş seçim tutanağına yansıtılmamış. Bunun bilinmesi gerekir. Hakkari'nin özel durumu nedeniyle iktidar 1 milletvekilini kendi hanesine yazmaya çalışıyor.Tayyip Erdoğan için Hakkari'de 1 milletvekili çıkartmak prestij meselesidir. Bu AKP'nin ve Tayyip Erdoğan'ın büyük özlemidir. Her türlü usulsüzlük bugün Hakkari'de yapılıyor. Ona rağmen elimizdeki verilerle sonuç 3-0'dır. Bunun net olarak bilinmesini istiyoruz. Bütün seçim dönemlerinde oylar sayılırken, yurt dışı oyları geceden itibaren sandıklara yansıtılırdı. Bu seçimde ertesi gün saat 11'den itibaren 2 bin 800 oy, Hakkari seçim sonuçlarına etki edecek şekilde sisteme girilmiştir. Özellikle Şemdinli ve Derecik bölgesinde büyük sandık hileleriyle karşı karşıya kaldık. Seçim günü Derecik bölgesinde birçok sandığımıza müşahitler ulaşamamıştır. Hakkari genelinde diğer seçimlere oranla yüzde 300'lük geçersiz ve iptal edilmiş oy söz konusudur. Şemdinli genelinde 1800 geçersiz oyun 1400'ü Derecik bölgesine aittir."