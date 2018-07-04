DHA YURT BÜLTENİ- 17

Tire'de kayıp olan 1.5 yaşındaki Rüya ve anneannesi bulundu (2)

SERBEST BIRAKILDI İzmir'in Tire ilçesine bağlı kırsal Derebaşı Mahallesi'nde yaşadıkları evlerinden çıkıp bir daha geri dönmeyen ve yaklaşık 30 saat sonra ormanlık alanda bulunan anneanne Fatma Yenigün ile torunu 1.5 yaşındaki Rüya Çelik, hastanedeki sağlık kontrolünden geçirildi. Minik Rüya ailesine teslim edilirken, anneanne Yenigün Tire İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Burada ifade veren kızı Derya Manas ile damadı Hakan Çelik, Fatma Yenigün'den şikayetçi olmadı. Bunun üzerine Yenigün serbest bırakıldı. Yenigün'ün bundan sonra oğlunun yanında kalacağı öğrenildi. Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM- Faruk ÇARK / TİRE(İzmir),(DHA) Diyarbakır ve Batman'da çocuk istismarına tepki DİYARBAKIR'da HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu Amed Dicle Kadın Platformu, Batman'da ise Beşiktaş Batman Çarşı grubu öncülügünde toplananlar gruplar, çocuk istismarı ve çocuğa yönelik şiddet olaylarını protesto ettiler.

Diyarbakır'daki eylemde, Amed Dicle Kadın Platformu öncülüğünde bir grup kadın, çocuk istismarı ve çocuğa yönelik şiddete yönelik tepki için Ofis Ekinciler Caddesi üzerinde basın açıklaması yapmak istedi. Aralarında, HDP Diyarbakır milletvekilleri Saliha Aydeniz, Dersim Dağ'ın da bulunduğu grup, Yenişehir ilçesi Ofis semtine geldi. Bölgeden önlem alan polis, açıkla yapılmasına izin verilmeyeceğini belirtti. Polis yetkilisi, daha önceden yapılması planlanan açıklamaya izin verilmeyeceği konusunda yazılı başvurunun reddedildiğini aktardı. Polis müdürünün konuşması üzerine kadınlar, "Evet tebligat yapıldı ama biz duyuru yapmıştık, yönlendirme yapmak amacıyla buraya geldik. Bu toplumsal bir sorun bu açıklamayı yapmamamıza izin verin. Bu masumane ve çocuklar için yapılan bir açıklama, neden izin verilmiyor?" dedi.

POLİS YETKİLİSİ: BEN DE BİR BABAYIM, SİZ DE BİR ANNESİNİZ

Polis müdürü ise "Çocuk istismarı konusunda buna tepki gösterebilirisiniz, bizim buna itirazımız yok. Bunun yol ve yöntemleri çeşitlidir. Biz size neden açıklama yapıyorsunuz demedik, herhangi bir kapalı alanda yapabilirisiniz dedik. Siz de bunu imzaladınız. Bu kanayan bir yaradır, ben de bir babayım, sizler de annesiniz. Ben bunlara katılıyorum. Bunlara karşı değilim, bizler de karşı değiliz. Ama biz şuan da esasta değiliz, usuldeyiz. Açık alanda açıklama yapma yasağımız mevcut, Diyarbakır'da da bu yasağımız hala devam ediyor. Bunu siz de biliyorsunuz. 15 Ağustos 2016 yılından beri devam ediyor" demesi üzerine grup arasındaki kadınlar, ayrılmayacaklarını belirterek, açıklama yapma konusunda ısrarlı olduklarını söyledi. HDP'Lİ DAĞ: NEDEN DİYARBAKIR'DA ÖZEL YÖNTEMLER UYGULANIYOR?

Polis yetkilisi, daha sonra elindeki yazılı yasak belgesini kadınlara gösterirken, bu sırada HDP Milletvekili Dersim Dağ polis müdürüne, "Neden Diyarbakır'da özel yöntemler uygulanıyor?" diye sorması zerine Polis yetkilisi, "Hanım efendi ben kanun uygulayıcısıyım. Siz milletvekili mi oldunuz? Mazbatayı aldınız. Siz 5542'yi okudunuz mu? 2911'i okudunuz mu?" diye karşılık verdi. HDP'li Dağ da, "Evet okudum. Merak etmeyin benim herşeyden haberim var" dedi.

Yaşanan diyaloglar üzerine polis müdürü üst mercilerle yaptığı görüşme sonrasında basın açıklaması yapılmasına izin verildiğini duyurdu. Grup adına Bahar Karataş'ın yaptığı açıklamada, "Bir çocuğun çıkaramadığı ses olmak, gerekli yasal düzenlemelerin, önleyici hizmetlerin bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bunun yönteminin ne hadım nede idam olmadığını biliyoruz. İdam ve hadımın uygulandığı ülkelerde kadın ve çocuğa karşı istismarı, taciz ve tecavüzü engellemediğini görüyoruz. Bu erkek egemen zihniyetin yarattığı yanlış politikaların sonucudur" diye konuştu. Yapılan konuşmanın ardından kadınlar, olaysız bir şekilde dağıldı.

BATMAN ÇARŞI GRUBU, İSTİSMARA KARŞI

Çocuk istismarına karşı bir tepki de Batman'dan geldi. Atatürk Parkı önünde toplanan Beşiktaş Batman Çarşı grubu taraftarları, akşam saatlerinde çocuk istismarına karşı tepkilerini, slogan atarak ve bez afişlerle gösterdi. Turgut Özal bulvarı Atatürk parkı önünde kitlesel basın açıklaması yapan çarşı grubu sözcüsü Salih Yiğiter, "Her zaman bu tür olaylara karşıyız. Çarşı grubu olarak bu olayları kınıyoruz. Çocuklar bizim evlatlarımız, kadınlar bizim annelerimiz. İstismarı kabul etmiyoruz" diye konuştu. Vatandaşlar da alkışlarla destek verirken gruptakiler, "Yeter! Ulan vahşiler. Çarşı istismara karşı", "Adamlığa sığar mı tecavüz" yazılı bez afişler açtı. Batman Petrolspor taraftarlarının da destek verdiği eyleme katılanlar, daha sonra sessizce dağıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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DİYARBAKIR

-Polis yetkilisi ile kadınlar arasındaki diyalog

-Polis yetkilisi ile HDP'li vekil arasındaki diyalog

-Yapılan konuşma

-Genel ve detay görüntüler

BATMAN

Çarşı gurubu Atatürk parkı önünde toplanırken

Çarşı grubu taciz ve tecavüze karşı slogan atarken

Grup sözcüsüyle röportaj

Vatandaşların destek vermesi

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ- Burak EMEK- Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ / DİYARBAKIR-BATMAN, (DHA)- CHP Milletvekili Tezcan, "Gündemimizde kurultay yok" CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamada, partilerinin gündeminde kurultayın söz konusu olmadığını söyledi.

24 Haziran'da CHP'den Aydın milletvekili seçilen Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız ve Süleyman Bülbül için Aydın Adalet Sarayı Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu'nda mazbata töreni düzenlendi. Törene CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ile bir grup partili de katıldı. CHP'li 3 milletvekiline mazbatalarını Aydın İl Seçim Kurulu Başkanı Seyfi Çizmeci verdi.

Mazbata töreninin ardından parti binasında yapılan toplantıda seçimi değerlendiren Bülent Tezcan, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin yol haritasını belirledik. Genel Merkez önümüzdeki süreçte ne yapacağını çok net biliyor. Son günlerde partide gündemi bir kurultay tartışması üzerine oturtmaya çalışıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de siyasetin ezberini bozmuş, kendi hesabına göre siyaset yapma değil partiyi iktidar yapmak için herkesi kucaklayan bir siyaset anlayışını yerleştirmiştir. Bugün Türkiye'de iktidar sorunu, kişilere koltuk teşhis etme sorunu değildir. Kişilere koltuk teşhis etme sorunu olmadığı için seçim sonuçlarını da esaslı bir şekilde oturup değerlendireceğiz. Bizim gündemimizde kurultay söz konusu değildir. Her partili kendi penceresinden bakıyor olabilirler. Düşüncelerini paylaşıyor olabilirler. Ama CHP'nin ne yapacağı bellidir. Türkiye'de koltuk hırsıyla siyaset yapmayan kim var bakıldığında ilk akla gelen kişi Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dedi.

"İTTİFAKIN İRADE BİRLİĞİ DEVAM EDECEKTİR"

Millet İttifakı'nın geçen 24 Haziran'daki seçimler öncesinde kurulmuş bir ittifak olduğuna değinen Tezcan, "Seçim öncesi ittifakta bir protokol yapılmıştır. Seçimden sonrasına ilişkin de kuvvetler ayrılığı ekseni üzerinde hedefler koyan bir ittifaktır. Amaç parlamentoda ileriye doğru kuvvetler ayrılığını tahsis etmektir. İttifak, hukuk devletini kurmak, demokrasiyi inşa etme hususunda ortak hararet etme iradesinin ürünüydü. O ittifak tutum belgesinde de seçim sonrasında irade birliği içerisinde olduğumuzu ve seçimlerden sonra da bu irade birliği ittifakının devamı edeceğini ifade ettik. Seçim döneminde olan Millet İttifakı sona ermiş olabilir ama ittifakın irade birliği bu noktada devam edecektir" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mazbata töreninden görüntü

-CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın 27. Dönem Milletvekili Bülent Tezcan'ın parti binasındaki açıklaması

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN,(DHA) Trabzon ve Artvin’de 'çocuklara şiddet ve istismar' protestosu

TRABZON ve Artvin’in Hopa ilçesinde, çocuklara yönelik şiddet ve istismar olayları düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamaları ile protesto edildi.

Trabzon’da, Emek ve Demokrasi Güçler Platformu üyeleri Uzun Sokak’ta toplandı, 'Çocuk istismarına son', 'İstismarı aklatmayacağız' ve 'Tecavüze dur de' yazılı dövizlerle Atatürk Alanı’na yürüdü. Kortejin önünde yürüyen çocuklar da 'Çocuklar ölmesin resim de yapabilsin' yazılı pankart taşıdı. CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın da katıldığı basın açıklamasında konuşan Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu üyesi Şerife Uyanık, çocukların güvenli bir ülkede, güvenli bir gelecek teminatıyla yaşaması gerekliliğini ifade etti. Uyanık, “Yine iki çocuğumuzun kaçırılması, istismara uğraması, öldürülmesi haberiyle içimiz acıdı, kahrolduk, öfkelendik. Leyla ve Eylül ikisi de çocuk, ikisi de tüm çocuklar gibi korunması ve hakları gözetilmesi gereken çocuklarımız. Artık yeter! Hiçbir çocuk hiçbir şekilde istismara uğramasın" dedi.

Grup daha sonra dağıldı.